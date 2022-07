El abismo salarial entre los congresistas y los ciudadanos del común es cada vez más profundo. Mientras hace 30 años un legislador ganaba 27,6 veces más dinero que un colombiano que devengaba el salario mínimo; hoy, en 2022, esa diferencia está en 34,4, según cifras del Congreso de la República y del Departamento Administrativo de la Función Pública analizados por la Unidad de Datos de EL TIEMPO.



El salario de los legisladores, como el de todos los servidores públicos, es definido a través de un decreto redactado por Función Pública, revisado por el Ministerio de Hacienda y aprobado por el Presidente de la República.

Para este año quedó definido un aumento del 7,26%, aplicable a todos los servidores públicos del país. Sin embargo, EL TIEMPO estableció que, a la fecha, no se ha publicado decreto alguno que establezca incremento salarial para los congresistas.



El último aumento, de 5,21%, se estableció a través del decreto 1779 del 24 de diciembre de 2020. Con este porcentaje, el ingreso de los legisladores, que incluye primas de vacaciones y de navidad, entre otros beneficios, pasó de $32'741.000 pesos a $34'417.000 pesos, cifra que se mantiene hasta hoy.



Lea además: Solo el 6,35 % de proyectos tramitados en este Congreso pasaron a ser leyes

¿Cuánto ha subido el sueldo de los congresistas?

El sueldo de los legisladores es la base para calcular el de otros altos funcionarios como el Presidente de la República, los magistrados de altas cortes y los jefes de organismos de control.



Según se puede establecer en los registros que aparecen en Función Pública, este rubro ha aumentado 19 veces su valor desde 1992 hasta la fecha. En contraste, el del mínimo legal vigente ha aumentado 15 veces en ese mismo lapso.

El sueldo de los legisladores es la base para calcular el de otros funcionarios como el Presidente de la República. FACEBOOK

TWITTER



El 21 de mayo de 1992, el gobierno de César Gaviria estableció el sueldo básico mensual que ganaría un congresista en Colombia: $1'800.000 pesos. Para entonces el salario mínimo era de $65.190 pesos.



Diez años después, en el 2002, el Gobierno aprobó un incremento de 8% para el mínimo legal con respecto al del año anterior. El de los funcionarios estatales fue de 5,6%.



Y si bien porcentualmente el incremento fue menor en los servidores públicos, en términos reales las cifras lucen muy lejanas. El aumento de ese entonces les significó a los congresistas alcanzar un sueldo de $14’048.226 pesos, una cifra 45 veces mayor que los $309.000 pesos en los que quedó el salario mínimo legal vigente.



Lo invitamos a consultar: Así va la puja por la Secretaría de la Cámara



Así las cosas, entre 1992 y 2002, el salario mínimo multiplicó su valor por cinco. Mientras tanto, el de los congresistas creció ocho veces al comparar las cifras de esos 10 años.



Y para 2012, diez años después, la situación no cambió mucho. Ese año, el sueldo de los legisladores alcanzó, según datos del Legislativo, los $2’254.395 pesos. Es decir, 41 veces más que el mínimo de 566.700 pesos de ese año. Esa vez, la diferencia porcentual de ambos incrementos no fue alta: mientras a los servidores públicos se les decretó un incremento de 5%, el SMLV aumentó 5,8%.



Le puede interesar: Así quedó repartida la presidencia del Senado para los próximos cuatro años



Hoy, en 2022, la brecha salarial no disminuye pese a que los congresistas no han recibido el incremento . A la fecha, devengan 34,4 veces más que los colombianos que ganan el salario mínimo legal vigente.

Los otros salarios del Congreso

Facebook Twitter Linkedin

Senadores durante sesión plenaria. Foto: Twitter: @SenadoGovCo

El aumento salarial de los Senadores y Representantes es diferente al de los funcionarios públicos que laboran en el Capitolio Nacional. Estos servidores sí recibieron el incremento de 7,26% decretado en marzo, tal como consta en el decreto 455 del 29 de ese mes de 2022.



Este aumento se aplicó, entre otros, a cuatro cargos de alta importancia en el poder legislativo: los secretarios generales de Senado (cargo que ostenta desde 2012 Gregorio Eljach Pacheco) y de Cámara (ejercido desde ese mismo año por Jorge Humberto Mantilla Serrano ), quienes tienen hoy una asignación salarial de $19’798.700 pesos mensuales. El decreto señala que estos dos servidores públicos tienen derecho también a una ‘prima mensual de gestión’ equivalente a $2’319.903 pesos.



Le sugerimos leer: ¿Cuánto ganan en Colombia el Presidente y la Vicepresidenta?



Igual asignación salarial reciben los dos directores administrativos: Astrid Salamanca en Senado (reelegida desde 2012) y John Abuid Ramírez Barrientos (en el cargo desde 2020). Para estos dos servidores públicos la prima de gestión es de $1’899.017 pesos.

Todos estos cargos también reciben una prima técnica mensual condicionada a una buena calificación en su evaluación de desempeño. FACEBOOK

TWITTER



El decreto también establece un salario de $15’526.804 pesos para los secretarios de cada una de las siete Comisiones Constitucionales y Legales de ambas corporaciones, así como también una prima de $1’903.253 pesos.



Todos estos cargos también reciben una prima técnica mensual condicionada, entre otros aspectos, a una buena calificación en su evaluación de desempeño. Este bono puede puede llegar a ser hasta del 50% del salario mensual.



Esto, además “de las primas de servicios, de vacaciones, de navidad y la bonificación por servicios prestados, establecidas para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público a nivel nacional”, señala el decreto oficial.



La bonificación por servicios prestados se refiere a “un monto equivalente a cuatro veces la remuneración mensual compuesta por la asignación básica más gastos de representación, pagadera en dos contados iguales en fechas treinta (30) de junio y treinta (30) de diciembre del respectivo año”, según señala el decreto 2699 de 2012.



UNIDAD DE DATOS EL TIEMPO

Otros artículos de la Unidad de Datos

- Tiroteos en Estados Unidos: 2021 fue el año de más ataques en este siglo



- Participación en estas elecciones fue la más alta desde 1998



- Matrimonio igualitario: 1.703 parejas se han casado desde 2016



- ¿Cuánto ganan en Colombia el Presidente y la Vicepresidenta?