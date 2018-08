¿Cuánto vale mantener un estilo de vida 'fitness'?

Desde pequeña el deporte ha hecho parte de su vida. En el colegio siempre integró el equipo de Volleyball y comenzó a entender que el ejercicio le hacía bien. Por eso, desde hace ocho años tomó la decisión de ejercitarse en un gimnasio para complementar las clases de educación física del colegio y los entrenamientos de Volleyball.



Las idas al gimnasio eran intermitentes, algunas veces por las responsabilidades académicas y otras porque el gimnasio era el castigo perfecto elegido por su mamá.

Desde el 2016 encontró en la vida fitness su felicidad. Felicidad que va más allá de su físico, pues el fitness se ha convertido en una verdadera pasión que le ha permitido sentirse bien, equilibrada y con la motivación necesaria para siempre dar más de ella.



Hoy, Sara Ramírez Puerta tiene 24 años y entrena en un gimnasio, hace Pole Dance y corre carreras, o mejor dicho hace running. Ella, que se graduó hace seis meses de la Universidad de los Andes como ingeniera industrial, invierte mensualmente en estas tres actividades $650.000, así: $250.000 para Pole Dance y para el gimnasio, y cerca de $150.000 en cada carrera. Es un promedio, porque el precio del gimnasio puede variar: cuando quiere tener un entrenamiento personalizado, que tiene un costo de $480.000, ese mes sólo entrenar en un gimnasio le vale $730.000.



Todo esto Ramírez lo combina con su trabajo como corredora de bolsa.

Estos meses son esporádicos y dependen de los objetivos que se haya planteado. El entrenamiento personalizado acelera los resultados y permite alcanzar los objetivos en un tiempo más corto por la especificidad en los ejercicios diarios. Entrena mínimo dos horas y máximo tres cuando lo hace dos veces al día.

Carreras y Pole dance

Las carreras tienen su “temporada alta” de enero a junio, temporada en la que sí o sí tiene que correr mínimo una carrera por mes. Empezó a correr en el 2015 y desde ahí ha corrido 12 carreras (dos media maratón, nueve 10k y una 12k) en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. En septiembre de este año viajará a Buenos Aires, Argentina, para cumplir su objetivo de correr su primera maratón. Además, tiene pensado para diciembre de 2019, hacer su primera triatlón en Cartagena. La triatlón será un reto porque le gusta correr, pero no le gusta nadar y montar en bicicleta no es su fuerte.



“Para mí no hay mejor ambiente que el de una carrera. Todo el mundo se da ánimos. La competencia es con uno mismo porque el cuerpo te va mandando mensajes y la cabeza tiene que estar muy fuerte para resistir la competencia, terminarla y cumplir tus objetivos”, afirma esta ingeniera industrial.



Un kit para una carrera puede rondar el millón de pesos divididos de la siguiente manera:

• Zapatos para correr: $600.000

• Licra: $300.000

• Camiseta o top: $100.000



En lo que va del año ha invertido $2.000.000 en ropa deportiva, tanto para las carreras como para sus entrenamientos diarios (ya sea en un gimnasio o haciendo Pole Dance). Tiene 6 pares de zapatos, 8 tops y 12 shorts y camisas.

Al Pole Dance llegó hace cuatro años por una amiga que le pidió que la acompañara a una clase. Sara fue a la clase, le gustó y quedó enganchada, literalmente. Este deporte le ha servido para desafiar su cuerpo porque se necesita mucha fuerza y coordinación para hacer las figuras.

Suplementación

¿Para hacer todos estos deportes se suplementa? Sí. ¿Siempre? No. La suplementación tiene sus épocas, puede que sí como puede que no. Otra vez depende de los objetivos que tenga. Si decide suplementarse toma proteína y L-carnitina. Generalmente los suplementos los utiliza para marcarse, eliminar grasa y no perder músculo. La proteína cuesta aproximadamente $250.000 y la L-carnitina $160.000. La suplementación le alcanza para casi un mes completo.



Si decide no suplementarse durante sus entrenamientos compensa con una buena alimentación. Al mes, en alimentos invierte cerca de $300.000. La comida le alcanza para 15 días. En sus mercados no pueden faltar el pollo y el pescado, el yogurt griego, las nueces, las verduras y las frutas, endulzantes naturales, la arepa, la avena, galletas y pasta. Por ejemplo, entre los alimentos más caros de su mercado resalta la granada ($8.000) y el chocolate en barra bajo en azúcar ($12.000). No consume nada frito, procesado, alto en sodio y azúcar.

Come cinco veces al día de lunes a domingo. Siempre buscando un equilibrio entre proteínas y carbohidratos, según la asesoría que ha recibido de médicos que la han alertado sobre los riesgos de una mala alimentación. “Nunca le hagan daño a su cuerpo", dice, y continúa, "mucha gente por encontrar resultados rápidos toma cosas que las perjudican y eso está mal. Todo tiene un proceso y se debe respetar. Quiérete cómo eres, todos los cuerpos son diferentes y nunca te compares”, afirma Sara.



Lo más duro de llevar un estilo de vida saludable son los sacrificios que hay que hacer, entre ellos la vida social con sus rumbas, trasnochadas y salidas. Para priorizar los entrenamientos, Sara tiene que descansar y no tomar licor. Otro sacrificio ha sido dejar los dulces, algo que siempre le gustó mucho.



La vida fitness tiene sus costos, económicos y de otra índole. Para muchos es una moda, para otros, como Sara, es un estilo de vida que espera la acompañe por el resto de sus días. Siempre hizo ejercicio pero ahora ha encontrado tres actividades que la complementan, la llenan y le brindan un bienestar que no había encontrado antes. “A las personas que quieren arrancar un estilo de vida saludable les diría que primero busquen algo que les guste. Muchas veces la gente le coge pereza al ejercicio porque no les gusta lo que hacen, van a un gimnasio no porque les guste sino por verse bien. Eso hace que no se genere disciplina. Por ejemplo, si te gusta bailar, ve y baila tres veces a la semana”, puntualiza.



ANDRÉS FELIPE LLANO

Escuela de Periodismo Multimedia@AndresLlano94