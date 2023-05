Entre más salario tenga, más viáticos recibirá. Esa es la sencilla fórmula que, en resumen, se aplica por ley en Colombia para el dinero de gastos de viaje que se le entregan a los funcionarios del Gobierno y de otras entidades de la rama pública cuando viajan.



Los viáticos, entendidos como el dinero para manutención y alojamiento de los funcionarios que “deban cumplir comisiones de servicio en el interior o en el exterior del país”, ha sido uno de los componentes de la reciente polémica entre la Jefa de Gabinete, Laura Sarabia y su ex niñera Marelbys Meza, por el supuesto robo de un dinero que estaba en la casa de la alta funcionaria.

Según Sarabia, la plata que se perdió, unos US$7 mil dólares ( $31 millones de pesos), correspondían “en su mayor parte a los viáticos de varios meses que me fueron asignados directamente y que son entregados en moneda, de acuerdo a las políticas de viáticos no reembolsables del Departamento Administrativo de la Presidencia".

La norma en Colombia dice que los viáticos son entregados en pesos colombianos cuando se trata de viajes dentro del territorio nacional, y en dólares americanos cuando son en el exterior.



Y el total diario varía de acuerdo a la asignación salarial del funcionario y esta regulado por una tabla que aparece detallada en el decreto 460 del año 2022.



Los rangos están determinados entre quienes ganan menos de $1,3 millones de pesos (la menor cantidad de viáticos) y los que tienen un sueldo de más de $15 millones (la mayor).



Sarabia al igual que todos los altos funcionarios estatales, por tener un salario que está sobre los $ 22 millones de pesos, tendría derecho a víáticos hasta por valor de $ 906.844 pesos diarios para gastos de viajes dentro de Colombia.

Pero en el exterior, el monto varía de acuerdo al país que se visita. Según la norma, que puede descargar en este enlace, si el viaje es a países de Centroamérica, el Caribe y Suramérica, con excepción de Brasil, Chile, Argentina y Puerto Rico, el dinero para gastos será de US$ 440 dólares diarios (un poco más de $1 millón 900 mil pesos).



Si el viaje es hacia Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil, África o Puerto Rico, la cifra aumenta hasta US$ 500 dólares diarios (2 millones 200 mil pesos) y si la comisión es a Europa, Asia, Oceanía, México y Argentina, el valor será de máximo US$ 640 dólares por día (2 millones 800 mil pesos diarios).



Cabe decir que este decreto se actualiza año a año en concordancia con el incremento salarial establecido para los funcionarios oficiales, que para 2023 fue de 14,62%. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha publicado el decreto con el incremento oficial en los viáticos, por lo que siguen vigentes estas tarifas.

¿Cómo se determina cuánto se les entrega?

El decreto es claro en que no siempre se les entrega el máximo valor a los altos funcionarios en sus viajes. De hecho, hay una serie de variables que cuentan para determinar cuánto se les aprueba. Por ejemplo, si no se pasa la noche en el lugar, solo se reconocerá el 50% de los valores fijados.



Los organismos estatales, además, “fijarán el valor de los viáticos según la remuneración mensual del empleado comisionado, la naturaleza de los asuntos que le sean confiados y las condiciones de la comisión, teniendo en cuenta el costo de vida del lugar o sitio donde deba llevarse a cabo la labor”.



RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor Unidad de Datos EL TIEMPO

@TheFugazi

