Covid-19 en Colombia: casos confirmados y muertes empiezan a bajar

Mientras el país atraviesa el tercer pico de contagios de covid-19, en los últimos días, el número de muertes y casos confirmados han presentado un descenso. Aunque es una buena señal, autoridades nacionales y locales piden continuar con los cuidados.

Luego de enfrentar dos picos de contagios -el primero en agosto de 2020 y el segundo en enero de este año-, las cifras de muertes y casos confirmados registraron descensos en Colombia.



Después de mediados marzo, sin embargo, ambos indicadores empezaron a crecer. Y finalizando abril ya se superaban los récords de muertes de las dos olas de contagio anteriores.



El panorama para los contagios no fue distinto: desde la última semana de mayo se confirmaron más de 20 mil nuevos casos en cada jornada. Sin embargo, en los últimos tres días ha habido una disminución constante: 19 mil, 18 mil y 17 mil casos.



Eso contrasta con los más de 32 mil que se contabilizaron cada día entre el 24 de junio y el 27 de junio. De hecho, el día en que más casos nuevos reportó el Ministerio de Salud fue el 26 de ese mes de 2021, con un total de 33.493.



Las cifras menores a los 20 mil casos diarios no se veían desde el 8 de junio, cuando se confirmaron 18.586 nuevas infecciones. No obstante, el día siguiente el indicador ascendió a más de 21 mil.



Pero empezando el 7 de julio, sin excepción, ha bajado el número de casos nuevos confirmados cada jornada, tendencia que ya se evidenciaba una tendencia a la baja desde el 28 de junio.



Por su parte, el día con más muertes reportadas fue el 22 de junio, con 720 fallecimientos. Eso no quiere decir que durante dicha jornada haya fallecido ese número de personas, puesto que se contabilizan otras de días pasados.

Muertes también van a la baja

Junio, sin dudas, fue el peor mes de la pandemia en Colombia con más de 17.000 fallecidos.



A pesar de que las muertes reportadas aún se encuentran por encima de las 500 diarias, en los últimos dos días el Ministerio de Salud ha informado el número más bajo de decesos desde hace más de un mes.



El 12 y 13 de julio se reportaron 509 y 594 muertes respectivamente. La peor semana en cuanto a cifras de muertes tuvo lugar entre el martes 22 de junio y el miércoles 30 de junio, pues el reporte diario fue de más de 600 muertes cada día.

Sin embargo, el descenso no es sinónimo de relajar las medidas de bioseguridad y distanciamiento que evitan el contagio de covid-19.



Hasta el 12 de julio "teníamos una ocupación del 81 % en las camas de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) en todo el país, que esperamos que siga bajando en los próximos días, pero no podemos bajar la guardia, porque seguimos teniendo población susceptible", dijo Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios.



El funcionario agregó que todas las personas tienen la responsabilidad de seguir cuidándose del virus mediante el uso correcto del tapabocas, evitando aglomeraciones, respetando el distanciamiento físico y lavando las manos frecuentemente.



Este llamado se intensifica ante el riesgo generado por la aparición de nuevas cepas del virus en todo el mundo. Por esto, el Ministerio de Salud ha recomendado reforzar las medidas de protección para evitar el contagio de las nuevas variantes del coronavirus.

