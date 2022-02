Cerca de 52 de cada 100 habitantes de la Tierra tienen su esquema de vacunación contra covid-19 completo, de acuerdo con los datos de Owid (Our World In Data, iniciativa de la Universidad de Oxford). Es decir que la mitad del mundo ya recibió las dosis necesarias según su vacuna.



Sin embargo, mientras avanza la aplicación de refuerzos de vacunas en varios territorios, hay otros que siguen rezagados incluso con la aplicación de primeras dosis. África, por ejemplo, no ha vacunado ni al 20% de su población.



Estos son los datos clave del avance de la vacunación -y la inequidad de acceso a dosis- en el mundo.

Hasta ahora, 61 de cada 100 personas en todo el mundo tiene al menos una dosis de vacuna contra covid-19, según los datos de Owid con corte al 30 de enero. Eso quiere decir que, de los 7.874 millones de habitantes del planeta, 4.806 millones ya han recibido al menos una dosis de algún biológico.



En cuanto a la cantidad de dosis aplicadas, Asia es el continente que lidera, con más de 6.850 millones de vacunas puestas entre sus habitantes; le siguen Américas, con 1.600 millones; Europa, con 1.197 millones; África, con 352 millones y Oceanía con 62,5 millones.



De todas maneras, un mayor número de dosis aplicadas en cierto lugar no garantiza una alta cobertura en vacunación, puesto que el indicador también depende del número de habitantes de esa zona. Por ello, para tener una idea más clara del avance en cada territorio, se compara el número de personas vacunadas con respecto a la población total de un país.



En ese sentido, América es el continente más adelantado, con cerca de 77 de cada 100 personas con al menos una dosis de vacuna contra covid-19. Siguen Asia (73 de cada 100), Europa (67 de cada 100) y Oceanía (64 de cada 100). En el último lugar se encuentra África, con la preocupante cifra de 16 vacunados por cada 100 habitantes en ese continente.



Esto quiere decir que no se alcanzó la meta propuesta por la OMS de tener al menos al 20 % de la población del continente vacunada al finalizar 2021. Para el 31 de diciembre del año pasado, solo se había alcanzado el 14 %.



Las cifras muestran un claro avance en todos los continentes. Eso sí, se nota una aceleración en el proceso de vacunación por parte de los países americanos, asiáticos y de Oceanía, pero una de ralentización en los europeos: hace seis meses, hasta el 30 de julio de 2021, el primer puesto según tasa de vacunación lo ocupaba Europa, con 49 de cada 100 habitantes. Le seguían América, con 46 de cada 100; Asia, con 28 de cada 100; Oceanía, con 24 de cada 100 y África, con 3 de cada 100.

Contrastes entre los países de más y menos ingresos

Como han advertido desde el año pasado organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la distribución de las vacunas ha sido desfavorable para ciertas regiones, sobre todo en países de menor ingreso. Y esto se ha visto reflejado en sus tasas de vacunación más de un año después de que empezaran a aplicarse las primeras dosis en el mundo.



En su base de datos, Owid proporciona información sobre el número de personas vacunadas teniendo en cuenta la clasificación de países (hecha por el Banco Mundial) según sus ingresos. Hay cuatro grupos: países de ingreso bajo, ingreso mediano bajo, ingreso mediano alto e ingreso alto.



Al analizar el avance de acuerdo con esa agrupación, las cifras muestran un alarmante contraste: mientras que 78 de cada 100 habitantes están vacunados con al menos una dosis en países de ingreso alto, esta cifra solo llega a 10 de cada 100 personas en los países de ingreso bajo -que en su mayoría están ubicados en África-.



Llama la atención que el grupo de países de ingresos medianos altos -que suma más de 2.522 millones de personas- es el que ocupa el primer puesto en tasa de vacunación: tienen a 79 de cada 100 habitantes vacunados.



En el mapa se puede ver la tasa de vacunación de cada país, además de su clasificación según ingresos. Para acceder a cifras de un mayor número de países, la Unidad de Datos de EL TIEMPO recopiló la cifra más reciente, entre el 26 y el 30 de enero, de cada país.

La difícil situación en África

Según los datos más actualizados de Owid sobre 15 de los 54 países africanos, el más adelantado en vacunación es Marruecos, donde 66 de cada 100 habitantes tienen al menos una dosis de vacuna.



Asimismo, se evidencia que solo tres países de ese continente -Marruecos, Ruanda y Túnez- tienen a más de la mitad de su población con al menos una dosis. Mientras tanto, los otros 12 no llegan al 40 %. De hecho, hay 7 de ellos que ni siquiera alcanzan el 20 %: República Democrática del Congo, Malaui, Etiopía, Kenia, Sierra Leona, Namibia y Costa de Marfil.



La cifra más preocupante es la de República Democrática del Congo, donde solamente hay 371 mil personas con una dosis entre sus 92,3 millones de habitantes, según datos del 27 de enero. Es decir, la tasa de vacunación llega apenas a 0,4.



En diciembre de 2021, cuando se cumplió un año desde que se empezaron a administrar las primeras vacunas contra covid-19 en el mundo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, se pronunció al respecto de la situación de África y de la detección de la variante ómicron en el sur de ese continente.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“A menudo hemos dicho que mientras persista la inequidad en las vacunas, más oportunidades tiene el virus de propagarse y mutar de formas que nadie puede prevenir o predecir”, dijo durante una conferencia de salud pública en África.



A la fecha, América, Asia, Oceanía y Europa tienen a más de la mitad de su población con esquemas de vacunación completos. Sin embargo, África apenas se está acercando al 11 %. Según la dependencia de la OMS en África, el suministro de vacunas al continente ha mejorado recientemente, y la organización está intensificando su apoyo a los países para entregar las dosis de manera efectiva a la población en general.



“Este año debería marcar un punto de inflexión en la campaña de vacunación contra el COVID-19 en África. Con grandes sectores de la población aún sin vacunar, nuestras posibilidades de limitar la aparición y el impacto de variantes mortales son terriblemente escasas”, dijo en enero Matshidiso Moeti, director regional de la OMS en África. “Tenemos los conocimientos y las herramientas y, con un impulso concertado, ciertamente podemos inclinar la balanza contra la pandemia”, agregó.



Los países que más han vacunado

China lidera la lista de los países que más personas han vacunado, con un total de 1.266 millones de habitantes con al menos una dosis, según las cifras de vacunación más actualizadas de los últimos cinco días de la base de datos de Owid. En el top 5 también se encuentran India (940,7 millones de personas vacunadas), Estados Unidos (249,8 millones), Brasil (169,8 millones) y Pakistán (104 millones).



Sin embargo, si se tiene en cuenta la cobertura de vacunación según el número de habitantes de cada país, Emiratos Árabes Unidos ocupa el primer puesto, con 99 de cada 100 habitantes con al menos una dosis. Es decir, de sus 9,9 millones de pobladores, 9,8 millones han recibido vacuna.



Chile, Cuba y Portugal son los otros países que tienen a más del 90 % de su población con al menos una dosis de vacuna. En ese listado -hecho con los datos disponibles de alrededor de 115 países-, Colombia ocupa el puesto 28, con 78 de cada 100 habitantes que ya tienen al menos una dosis.



En cuanto a dosis de refuerzo, Italia, Israel, Baréin, Corea del Sur, Uruguay y Alemania son los países que han puesto al menos 50 dosis de este tipo por cada 100 habitantes, según los cálculos de Owid.



Nuevamente, y siguiendo los datos recopilados por Owid, la desigualdad entre los países de más y menos ingresos se haría evidente: mientras que los territorios de ingreso alto han puesto 36 dosis de refuerzo por cada 100 habitantes, los de los otros tres grupos no llegan todavía a 20 por cada 100 personas.

