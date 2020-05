Coronavirus: ¿Colombia está mejor o peor que sus vecinos?

Esta semana, el presidente Iván Duque reveló que una de las razones por las que ha comenzado a avanzar en la reactivación de varios sectores de la economía a partir del próximo primero de junio es el buen comportamiento de las cifras de contagios y fallecidos por coronavirus en comparación con otros países del mundo y, particularmente, de la región.

El martes, en su habitual alocución, aseguró que tras reunirse con los países miembros del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) se evaluaron los datos de la pandemia y el país salió ‘bien librado’: “Las medidas que hemos tomado nos han permitido que la curva de contagios y de muertes por millón de habitantes se mantenga en un plano favorable”, dijo el Jefe de Estado, poco antes de ampliar el aislamiento, pero anunciar una nueva fase con más reactivación económica.

La Unidad de Datos de EL TIEMPO revisó las cifras de Latinoamérica desde el comienzo de la pandemia hasta este 20 de mayo, usando como fuente los datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) recopilados por la organización Our World in Data, de la Universidad de Oxford, una de las más prestigiosas del planeta. En este enlace podrá descargar los datos utilizados.



Se encontró que el país, actualmente, tiene una tasa de 12 fallecidos por cada millón de habitantes. La cifra es muy inferior a lo que ocurre en Ecuador, donde 161 por cada millón de habitantes ha muerto por covid-19. Es, de lejos, el de peor tasa.



Las cifras muestran también que Colombia no se a los 6 países con más fallecidos por millón de habitantes: A Ecuador le siguen Perú (88), Brasil (84), Panamá (65) y México (44). Incluso Chile (26) y Bolivia (16) tienen tasas más altas que las de nuestro territorio.



En este aspecto, el país con menos fallecidos por cada millón de habitantes es Venezuela, donde es de menos de 1, según Our World In Data. Algo similar sucede con Paraguay (1), Costa Rica (2) y Uruguay (6).



En este gráfico interactivo podrá ver cómo ha crecido, día a día y hasta la fecha, el número de muertos por cada millón de habitantes.

En cuanto al total neto de fallecimientos en cada país, Colombia está en el quinto lugar en Latinoamérica. El número de muertes (613, hasta el cierre de los datos analizados)* dista bastante de los cuatro primeros. Ecuador, el cuarto, tiene 2.839 fallecimientos; Perú 2914; México, 5.666 y Brasil, 17.971.



Colombia representa menos del 2% de los 31.505 fallecimientos que, hasta este miércoles, se reportaban en esta región de planeta.



En este gráfico interactivo podrá explorar las cifras y el escalafón completo mencionado anteriormente.

¿Cómo ha sido la evolución del contagio?

Colombia, actualmente, es el sexto país latinoamericano con el mayor número de contagios. Por debajo están países como Panamá, Argentina, Bolivia, Cuba, Uruguay y Venezuela, entre otros. Representa, hasta la fecha, el 3% del total de casos confirmados en Latinoamérica. El líder, en ese sentido, es Brasil, donde hasta este miércoles se habían reportado 271.628 personas con diagnósticos de covid-19.



En esta gráfico interactivo usted podrá ver el total de contagios, en el que se nota la distancia entre Brasil y los demás países.

Pero al revisar los casos por cada millón de habitantes, que da una aproximación más real a la situación, el panorama cambia dramáticamente. Esta curva animada muestra el crecimiento exponencial de contagios en países como Panamá, Perú, Chile y Ecuador en un corto período de tiempo. Expertos han atribuido el disparo de los casos a medidas tomadas a destiempo e indisciplina.

De hecho, actualmente, los peruanos atraviesan el “peor momento de la pandemia”. Tienen hospitales abarrotados, demandas por escasez de medicinas y la economía paralizada. Y Chile, hace una semana, tuvo que regresar a la cuarentena total obligatoria tras el disparo de los casos y el fallido intento de regreso a una “nueva normalidad”.

¿Cuántas muestras frente a la región?

Los datos también muestran que, si bien se ha incrementado el número de pruebas hechas para detectar el coronavirus, la región todavía está muy lejos de lograr una toma masiva de muestras entre la población, que es una de las primeras condiciones que ha expresado la OMS para controlar de forma eficaz el brote.



Actualmente, Brasil, Chile, Colombia y México son los países que más muestras en total están tomando entre su población. En este gráfico se pueden ver más claramente los datos.

Pero si las cifras se analizan teniendo en cuenta el total de habitantes en cada país, el panorama dista de ser optimista. En este caso, ninguno ha logrado, siquiera, llegar a tomarle muestras a uno de cada mil habitantes, como lo deja claro esta visualización basada en los datos del ECDC. Llama la atención que Brasil y Venezuela no reportan datos.

Asi las cosas, si bien las cifras generales le dan la razón al Gobierno sobre cómo las medidas han logrado contener el crecimiento exponencial del virus, la experiencia de los demás países y en especial el preocupante incremento luego de relajar algunas medidas, muestran que todavía falta mucho camino para ‘aplanar la curva’ del nuevo coronavirus.



UNIDAD DE DATOS EL TIEMPO