Arauca y otros departamentos donde el virus 'se quedó quieto'

Pese a estar en una de las fronteras de más difícil control con Venezuela y que en el estado más cercano en el país vecino, Apure, hay 283 casos de covid-19 confirmados, en Arauca, hasta la fecha, solo hay un caso confirmado de contagio y ya se reportó como recuperado.



El dato llama particularmente la atención toda vez que su capital, Arauca, es uno de los puntos de migración más activo del país y con un alto nivel de irregularidad. Son 300 kilómetros de frontera con escaso control migratorio: Basta tomar una barca y cruzar el río por alguno de los cientos de puntos 'no oficiales' para cambiar de país.

El único caso, revelan los datos del INS, fue el de un niño de seis meses que presentó síntomas leves el 24 de abril y se confirmó el 5 de mayo. Sin embargo, lo que relatan voceros de la Unidad de Salud de Arauca consultados por EL TIEMPO, es que el menor ya está recuperado y y la prueba de seguimiento, realizada 14 días después de la primera, salió negativa.



Pero además nadie de su entorno familiar, ni de los conocidos con los que los padres tuvieron contacto, se contagió. Por lo que algunas voces y medios locales insisten que se trató de un 'falso positivo' y que realmente no ha habido casos de covid-19 en Arauca, un departamento que, desde que comenzó el aislamiento, decretó toque de queda desde las dos de la tarde todos los días.



La cifra también sorprende porque el Laboratorio de Salud Pública de Arauca, avalado por el Instituto Nacional de Salud, realiza 25 pruebas diarias, según las autoridades del departamento.

En total, señalan los oficiales, se han practicado hasta el 26 de marzo 356 muestras, de las cuales 353 han salido negativas. Hay dos pendientes. "Creo que hemos sido afortunados. La comunidad ha obedecido las medidas y hasta el momento los contagios no crecen. Ojalá de acá en adelante no se pierda lo avanzado", dijo Dolly Fernández, vocera de la Unidad de Salud del departamento.

Otros departamentos 'con casos quietos'

En esta gráfica podrá ver cómo han avanzado los casos en el país. Puede también everla de mayor a menor para evidenciar los otros departamentos donde el virus se 'quedó quieto'.

Arauca es el caso que más llama la atención, pero no el único donde desde hace varios días no se tiene noticia de nuevos contagios.



Uno de ellos es Vaupés, donde el 12 de mayo se reportaron los dos primeros casos y al día siguiente la cifra aumentó a 11. A partir de entonces, luego de 16 días, no ha habido más reportes oficiales de nuevos contagios.



En el archipiélago de San Andrés hubo hasta rectificación de las cifras. El 12 de mayo, el reporte del INS daba cuenta de 21 casos confirmados. Desde ahí, y hasta el 23 de este mes, no hubo más reportes.



Pero el 24 de mayo el listado oficial señaló que había 14 infectados. Es decir, siete menos. Para ese entonces se conoció el contagio de los tripulantes del barco 'Susurro' cuya tripulación resultó positiva para el virus. Lea aquí la historia. En total, la isla tiene 17 casos



Y Putumayo, que al 15 de mayo llevaba tres casos, duró 10 días sin reporte alguno hasta el 25, cuando aumentó a ocho, para luego rectificar y dejar la cifra en 7. Este viernes se confirmó uno más.En este gráfico se pueden ver los departamentos donde, a hoy, hay menos casos de covid-19 en el país.

Colombia se acerca a los 900 fallecidos ¿Qué muestran las cifras?

En Colombia, los datos del Ministerio de Salud muestran que este 29 de mayo fue el día donde, hasta ahora, se han confirmado más fallecimientos: 31. En total, el país ha conformado el deceso de 853 compatriotas en medio de esta pandemia. La situación, sin embargo, es menos compleja que en otros países, como Estados Unidos, donde ya el covid-19 le costó la vida a 101 mil personas. Este es el panorama de decesos en el mundo.

La ciudad colombiana más afectada por las muertes es Bogotá, en donde ha ocurrido el 28 % de las muertes. Le sigue Cartagena, con el 14,8 %; Cali, con el 12,3 %; Leticia, con 6,8 % y Barranquilla, con 6 %. En Buenaventura han ocurrido el 2,8 % de los fallecimientos.

Para el caso de los departamentos, en Valle del Cauca se concentra el 17,5 % de las muertes. Bolívar aporta el 16,1 %; Atlántico, el 9,6 %; Amazonas, el 7 % y Magdalena, el 4,3 %.

Debido a que el 79 % de quienes murieron tenían alguna comorbilidad, se confirma que el covid-19 generalmente afecta a personas con algún antecedente adverso de salud. Del total de fallecidos hasta la fecha, 4 de cada 10 personas sufrían de hipertensión arterial; 2 de cada 10 padecían diabetes y 2 de cada 10 tenían EPOC.



Aunque es cierto que el covid-19 puede ser más letal en personas con algún tipo de comorbilidad, el 8,2 % de los fallecidos no presentaba ningún antecedente, por lo que es necesario cuidarse y atender todas las recomendaciones dadas. Asimismo, no existe información sobre presencia o ausencia de comorbilidades para el 2,3 % de las personas fallecidas. Están en estudio las comorbilidades de 89 fallecidos (10,4 %).

En cuanto al rango de edades, casi la mitad (49 %) de muertes ocurrió en personas entre los 60 y 79 años. El 23,1 % de las muertes fue en población de 80 a 99 años; otro 22,6 %, en personas entre 40 y 59 años.



Las persona más jóvenes que murieron por covid-19 han sido dos bebés de 1 mes de vida. Una mujer de 100 años, en Barranquilla (Atlántico), es la persona con mayor edad que ha fallecido a causa del virus.

Finalmente, el 61,4 % de muertes ocurrió en el sexo biológico masculino y el 38,6 % en el sexo femenino.

Así han sido reportados, por regiones, los fallecimientos por coronavirus

En este mapa podrá ver, fecha tras fecha, los fallecidos desde el primero hasta el caso más reciente.

YALENI SOLANO-RAFAEL QUINTERO

UNIDAD DE DATOS EL TIEMPO



@yalenisolano @TheFugazi