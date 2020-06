Uno de cada tres contagiados de coronavirus en el país ya se recuperó

Colombia superó, esta semana, la barrera de las 10 mil personas recuperadas de la enfermedad por coronavirus en el país y, en este momento, uno de cada tres contagiados venció la enfermedad.



El dato no es menor si se tiene en cuenta que junio marca un punto de giro en el manejo de la pandemia en el país, pues a una mayor flexibilización de la cuarentena se suma la capacidad aumentada de vigilancia y práctica de pruebas. Según expertos, esto traerá más casos confirmados, más datos de fallecimientos y más cifras de recuperaciones, toda vez que estas últimas se confirman también a través de toma de muestras.

Una de esas personas recuperadas es Carolina*, una bogotana de 23 años que, a mediados de marzo, viajó con su hermano José* al caribe colombiano para celebrar el cumpleaños de este último. Estuvieron allí del 12 al 15 de marzo. Al día siguiente de volver a Bogotá, ambos empezaron a sentir dolor en el cuerpo. Además, tenían la voz ronca.



Como José tuvo gripa dos semanas antes, no creyeron de inmediato que los síntomas se relacionaran con el coronavirus. Sin embargo, el viernes 20 de marzo les dio fiebre. Se contactaron con su médico y este les solicitó una prueba de covid-19 para José y una prueba PCR para Carolina.



La prueba de José la tomaron el 21 de marzo. Seis días después recibió el resultado: dio negativo. La de Carolina la tomaron un día después, el 22 de marzo y dio positivo. Para los hermanos la situación fue extraña, pues Carolina relata que José fue quien estuvo más enfermo. A ella solo le dio fiebre y dolor de cabeza durante cuatro días.



Desde ese momento, empezaron a seguir todos los protocolos se seguridad. Debían permanecer con tapabocas todo el tiempo. La persona contagiada debía tener un baño personalizado. Además, tenía que utilizar una vajilla distinta a la del resto de su familia.

Carolina no tiene seguridad de cómo se contagió, pero cree que fue en el aeropuerto o durante el vuelo de regreso. En Santa Marta estuvieron con otras personas, quienes también se practicaron la prueba al conocer que Carolina se había contagiado. Todos dieron negativo.



Después de la toma de cinco pruebas durante marzo y abril, Mariana por fin dio positivo el 12 de mayo. Desde que empezaron los síntomas, el 16 de marzo, hasta que le dieron la noticia de que se había recuperado, pasaron 57 días. Aunque ella ya se sentía bien luego de dos semanas, esa no debió ser razón para dejar de tomar precauciones de la casa. Esto lo lamentaron más adelante.



El INS tiene dos criterios para determinar los recuperados: el PCR, que consiste en que una segunda prueba sale negativa, y el tiempo clínico, que consiste en las personas que luego de 30 días de iniciar los síntomas o la toma de muestra y no presenta sintomatología, siempre y cuando no tenga más de 70 años y no esté hospitalizado.

¿Cuál es perfil de quienes se recuperan?

La Unidad de Datos de EL TIEMPO analizó las cifras de recuperados desde el comienzo de la pandemia con corte al 1 de junio, punto de partida de lo que el Gobierno ha llamado esta ‘nueva etapa’. A ese día, la cifra de recuperados estaba en 9.661.



Y del total de esas personas que superaron la enfermedad, el 63% está en el rango de los 20 a los 39 años, es decir el grupo que teóricamente es el de menor riesgo. En contraste, el porcentaje de recuperados baja al 12% en quienes tienen más de 60 años. Es decir que mientras tres de cada cinco menores de 40 superan la enfermedad, solo uno de cada 10 adultos mayores logra dejarla atrás.



Y hay un dato aún más llamativo: las estadísticas oficiales que a diario actualiza el Instituto Nacional de Salud (INS) dan cuenta de que el 99% de quienes derrotan al virus son asintomáticos o presentan síntomas leves. No sucede lo mismo con los que están reportados como graves, es decir, los que deben ser internados en una UCI. Solo dos de los 9.661 recuperados al primero de junio, un 0,02%, lograron recuperarse.(Gráfica por estado)

Una de las primeras conclusiones es que, si bien el crecimiento de personas recuperadas ha sido constante, los datos dejan claro, una vez más, que es un grave error descuidar las medidas básicas de autocuidado y distanciamiento social, especialmente con los más vulnerables a complicaciones. Esto mismo fue lo que sucedió en la familia de Carolina.



El 30 de marzo fueron a tomarle una segunda. Era la prueba de cierre, porque ya habían pasado los 14 días desde el inicio de síntomas y desde la toma de la primera prueba. Los doctores le dieron un parte de tranquilidad, pues al revisar su condición le dijeron que lo más seguro es que ya no estuviera contagiada. Por eso, en su casa flexibilizaron las medidas que habían tomado en un principio.

En ese momento, su padre se contagió. Él empezó a presentar fiebre el 2 de abril. Cinco días después, el 7 de abril, tuvo que ir a la clínica solo. Duró siete días hospitalizado y, en un momento, se creyó que sería enviado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).



Se sentía cansado, tenía dificultad para respirar y escasamente podía pronunciar sílabas. Tenía neumonía. Durante esos días, la comunicación que mantuvo con su familia fue mediante WhatsApp. No podían visitarlo ni mucho menos.



Al volver a casa el 13 de abril, el papá de Carolina tuvo que permanecer con máquina de oxígeno. Además, le habían recetado inhaladores, terapia respiratoria y medicamentos para la fiebre.



Así aprendieron la lección. En todo el tiempo que tuvieron que esperar hasta que Carolina y su papá arrojaran un resultado negativo para covid-19, mantuvieron las medidas necesarias para evitar el contagio.

Luego de esta experiencia, la familia de Carolina cada día se acopla más a la normalidad. Sin embargo, la situación fue impactante para todos. En el caso de la madre, ella no se atreve ni siquiera a salir a pasear a su mascota. Por otro lado, a su padre le afectan mucho las noticias acerca de la situación. De acuerdo con una consulta médica que realizaron, la situación le causó estrés postraumático.

Los recuperados en las regiones

Arauca es, hasta la fecha, el único departamento que puede decir que tiene el 100% de sus pacientes recuperados. Allí solo se reportó el caso de un bebé de seis meses que ya superó la enfermedad.



Muy cerca de ese ideal está Risaralda, donde el 88% de quienes se contagiaron superaron la enfermedad. De los 256 casos reportados por el INS, hay tan solo 22 activos, de los cuales uno permanece en estado grave. Nueve fallecieron. San Andrés va por el mismo camino. De 17 casos reportados, 15 ya dejaron atrás el covid-19, lo que también corresponde el 88% de los casos.



El lado opuesto está en el Chocó, donde el porcentaje de recuperados es de apenas 14%. Al comienzo de este mes, habían superado la enfermedad 31 personas de 227. Siete fallecieron y dos están en UCI. Es decir, mientras que en Risaralda se recuperaron nueve de cada diez pacientes, en Chocó han superado el virus un poco más de uno de cada 10.



En la Amazonía colombiana, el panorama de recuperados no es muy alto. El departamento de Amazonas ha recuperado al 17% de sus contagiados, es decir a 316 de los 1.848 reportados.



Pero en los otros cuatro departamentos de la Amazonía colombiana donde el INS ha confirmado casos: Guainía, Vichada Vaupés y Putumayo, solo se ha reportado una recuperación en éste último. Sin embargo, hay que aclarar que, salvo Vaupés, que completó los 11 casos hace 19 días, los otros apenas ingresaron al listado hace un poco más de una semana.



Las cifras también muestran que hay 80 municipios que ya lograron recuperar a todos los contagiados que tenían. Togüí, una población boyacense con menos de 5 mil habitantes ubicada a cuatro horas de Bogotá, es el municipio que más casos recuperó: 14 de 14. Le siguen Chinchiná (Caldas), Vijes (Valle del Cauca) y Palermo (Huila), donde los seis casos reportados ya están libres del virus.

La recuperación en las principales ciudades

Medellín tiene el mejor porcentaje de recuperaciones de covid-19 entre las 5 ciudades de mayor población en el país. En total, la capital de Antioquia reporta un balance de 57% de recuperación, es decir, casi tres de cada cinco pacientes confirmados.



Bogotá y Cali, que a su vez son las ciudades con más contagios, ya lograron recuperar a más del 30% de sus pacientes. La Capital de la República comenzó este mes crucial con el 35% de personas recuperadas, mientras que la del Valle de Cauca alcanzó el 32%. Al igual que el total nacional, en estas dos ciudades uno de cada tres pacientes dejó atrás el virus.

Barranquilla y Cartagena comparten el mismo porcentaje de recuperaciones. Las dos ciudades principales del Caribe colombiano reportan que ya se curó el 18% de los contagiados, lo que equivale a casi uno de cada cinco casos confirmados.

¿Cuánto se demora la recuperación?

El proceso de recuperación deL covid-19 es distinto en cada persona, y esto lo confirman los datos. La revisión del tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y la fecha de recuperación reportados en la actualización diaria del INS, da cuenta de que apenas el 6,7 % de los recuperados tuvieron la enfermedad durante menos de 14 días.



En cambio, 1 de cada 4 personas se recuperaron luego de 15 o 28 días de que iniciaran los síntomas. Tuvieron que pasar entre 29 y 42 días para que el 18,4 % se recuperara y hay un 3,5 % de personas que esperaron más de 57 días para que se les informara que su prueba por fin había dado negativo.



Finalmente, de los más de 9 mil recuperados, hay un 30,6 % de quienes no se tiene información acerca del tiempo que pasó desde el inicio de síntomas hasta que ya no portaban el virus. Esto se puede deber a que no se notificó el inicio de síntomas, a que eran asintomáticos o porque no se reportó la fecha de recuperación en la base de datos del INS.

Así está Colombia frente a sus vecinos

Con el 84% de sus pacientes recuperados, Uruguay es el país que mejor balance presenta en Suramérica. Si la tendencia sigue, se espera que pronto llegue a controlar por completo el virus. De hecho, hace unos días la agencia AFP reseñaba que la curva de contagios está aplanada, la letalidad es baja y las personas que se contagiaron de la enfermedad son cada vez menos”. Lea más sobre cómo Uruguay frenó al virus



¿Cómo lo lograron? El 13 de marzo, cuando se conocieron los primeros casos, las autoridades decretaron emergencia sanitaria, cerraron fronteras y suspendieron clases. El aislamiento fue voluntario y apeló a la confianza de la ciudadanía.



Los datos de la página web Worldmeter muestran también que Ecuador, pese a los momentos difíciles que ha vivido en medio de la pandemia, tiene la mitad, el 50%, de sus contagiados recuperados.



Colombia, con el 32% de recuperados (misma cifra que Argentina), está por encima de Venezuela, Bolivia y Brasil, que cierra la tabla con el menor porcentaje de recuperación: apenas el 4% del total de contagiados.

