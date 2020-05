Una de cada cinco muertes por covid-19 se confirmó en la última semana

Han pasado 67 días desde que se confirmó, el 17 de marzo, la primera muerte por covid-19 en el país. Desde entonces y hasta este miércoles, se había confirmado oficialmente la muerte de 803 colombianos por complicaciones derivadas del contagio por el virus que tiene paralizado al mundo.



Y la mitad de ellos eran personas de edades que oscilaban entre los 60 y 79 años.



También desde esa fecha, hasta la actualidad, los fallecimientos no han parado de crecer, hasta el punto que desde el 29 de marzo no ha habido un solo día en que no se confirmen nuevas muertes en el reporte diario que elabora el Instituto Nacional de Salud (INS).

Y si bien estos indicadores son de extremo cuidado, lo cierto es que en comparación con otros países de Latinoamérica la situación luce menos crítica. Si se tiene en cuenta la tasa por millón de habitantes, uno de los indicadores clave que utilizan las autoridades de salud del país para tomar decisiones frente a medidas como el aislamiento, Colombia, por ahora, está lejos de la 'zona roja'



En el país, 15 por cada millón de habitantes murieron por coronavirus. Dato distante al de Ecuador, donde según datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, ya se alcanzaron los 120 por millón; o al de Perú, donde ya está en 114 por millón. Esta gráfica muestra cómo ha avanzado este indicador en Latinoamérica.

¿Cómo han avanzado los fallecimientos?

En cuanto a aumento de reportes, mayo ha sido un mes luctuoso en comparación con los anteriores. Por esos días, el mayor reporte de INS por fallecimientos fue el 11 de abril: 20 muertes en total.



Sin embargo, durante la última semana se han confirmado más de 20 muertes por día. El 22 de mayo ha sido la fecha en que se han dado a conocer más decesos, con un total de 30. De hecho, en los últimos siete días, del 21 al 27 de mayo, se han reportado el 21,5%, un poco más de uno de cada cinco, del total de casos.



Otro dato interesante en cuanto a los fallecimientos es el que muestra la circulación activa del virus en el país: De las 803 personas que han muerto, solo 18 se contagiaron en el extranjero y 149 fueron casos relacionados . Pero 636 personas, el 79, 2 %, aparece como contagio "en estudio".Para el caso de los departamentos, en Valle del Cauca se concentra el 17,1 % de las muertes. Bolívar aporta el 15,3 %; Atlántico, el 9,7 %; Amazonas, el 6,9 % y Magdalena, el 4,4 %., como lo muestra esta gráfica

Y si bien Bogotá lidera por casos netos, la perspectiva cambia si se tiene en cuenta la tasa por millón de habitantes. Amazonas, Bolívar y Valle del Cauca lideran el escalafón de fallecidos, como lo muestra esta visualización.

La ciudad más afectada por las muertes es Bogotá, en donde ha ocurrido el 28,2 % de las muertes. Le sigue Cartagena, con el 14,1 %; Cali, con el 12,4 %; Leticia, con 6,8 % y Barranquilla, con 5,8 %. En San Andrés de Tumaco han ocurrido el 2,6 % de los fallecimientos.

Adultos mayores con hipertensión, los de mayor riesgo

Debido a que el 79,7 % de quienes murieron tenían alguna comorbilidad, se confirma que el covid-19 generalmente afecta a personas con algún antecedente adverso de salud. Del total de fallecidos hasta la fecha, 4 de cada 10 personas sufrían de hipertensión arterial; 2 de cada 10 padecían diabetes y 2 de cada 10 tenían EPOC.



Aunque es cierto que el covid-19 puede ser más letal en personas con algún tipo de comorbilidad, el 8,2 % de los fallecidos no presentaba ningún antecedente, por lo que es necesario cuidarse y atender todas las recomendaciones dadas.



Asimismo, no existe información sobre presencia o ausencia de comorbilidades para el 2,4 % de las personas fallecidas. Están en estudio las de 77 fallecidos (9,5 %).

En cuanto al rango de edades, la mitad (49,8 %) de muertes ocurrió en personas entre los 60 y 79 años. El 23 % de las muertes fue en población de 80 a 99 años; otro 21,7 %, en personas entre 40 y 59 años.



Las persona más jóvenes que murieron por covid-19 han sido dos bebés de 1 mes de vida. Una mujer de 100 años, en Barranquilla (Atlántico), es la persona con mayor edad que ha fallecido a causa del virus.

Finalmente, el 61,6 % de muertes ocurrió en el sexo biológico masculino y el 38,3 % en el sexo femenino.

Vea el avance de casos día a día

En este mapa podrá ver cómo han aparecido, fecha tras fecha, los fallecidos desde el primero hasta el caso más reciente.

YALENI SOLANO-RAFAEL QUINTERO/UNIDAD DE DATOS EL TIEMPO

@yalenisolano @TheFugazi