Crisis por covid en Bolívar y Atlántico: ¿Qué pasó y cómo superarla?

En esta pandemia, no acatar las normas de autocuidado y aislamiento social se paga con vidas. Esa es la realidad que muestran las cifras del coronavirus en Colombia y especialmente en dos departamentos del Caribe: Atlántico y Bolívar.



Allí, la alerta está encendida y el confinamiento se ha tenido que endurecer. Los gobiernos locales y departamentales luchan para contener la propagación y, sobre todo, para lograr que los ciudadanos acaten las medidas.

Los datos* son preocupantes. Muestra de ello es que entre los 10 municipios con más población en Colombia, los tres que tienen la mayor tasa de contagios y fallecimientos por coronavirus por cada 100 mil habitantes son de esa región del país: Barranquilla, Cartagena y Soledad, tal como lo muestra esta gráfica.

En esas tres ciudades, ese indicador duplica, y más, el total nacional, que es de 113 casos por cada 100 mil habitantes. Y no solo supera al que se presenta en Bogotá (que tiene 60% más población), sino que es muy superior a los de Medellín y Cali.



El dato no es menor, toda vez que uno de los indicadores que las autoridades observan para determinar si se endurecen las medidas de emergencia son las tasas de incidencia por número de habitantes.



La preocupación se mantiene al analizar, en esa misma gráfica, las cifras de fallecimientos. Mientras que Bogotá presenta una tasa de 6 decesos por cada 100 mil habitantes, Barranquilla tiene 25; Cartagena, 21 y Soledad, 18. Colombia, en total, presenta una tasa de incidencia de 4. Medellín, con una población apenas mayor que la de Barranquilla y Cartagena juntas, no llega ni a una persona por cada 100 mil habitantes.

La meta es contener el virus y educar a la gente

Atlántico y Bolívar han vivido tiempos de crecimiento del virus muy fuertes en los últimos dos meses. La primera alarma fue en Cartagena, donde en mayo el virus ‘se disparó’. De hecho, entre el primero y el 30 de ese mes, pasó a ser la ciudad con más contagios por millón de habitantes, y también la segunda con más fallecimientos en el país. Para finales de mayo, una de cada 10 muertes por covid-19 en Colombia ocurrió en ‘La Heroica’.



Paralelo a eso, las cifras del Atlántico también crecían. Mientras que en el mes de abril los casos de contagio tardaron hasta 15 días en duplicarse, en mayo y junio eso sucedió al menos cada 10 días.



En fallecimientos, el incremento en Atlántico ha sido dramático. Desde comienzos de junio y transcurrido un poco más de la mitad del mes, las cifras de muertes por covid-19 han crecido cuatro veces, al pasar de 115 el primero de junio a 481 el 17 del mismo mes.



Ese crecimiento ha hecho que, a la fecha, Atlántico sea el segundo departamento con más casos de contagio y el primero con más fallecidos en Colombia debido a la pandemia.



Si se comparan los departamentos con el mayor número de población en el país, Atlántico y Bolívar tienen el mayor número de casos y fallecimientos por cada 100 mil habitantes.

En los demás departamentos de la región Caribe, la situación no es tan crítica. De hecho, sus cifras están bastante lejos de los dos departamentos mencionados. Excluyendo a Magdalena, que tiene 69 casos por cada 100 mil habitantes (cifra por debajo de la tasa nacional), ni Cesar, Córdoba, Sucre o La Guajira superan los 50 contagios por cada 100 mil habitantes. En estas visualizaciones se pueden ver las cifras.

Recientemente, el secretario de salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, explicó que "el incremento en los casos está relacionado, en primer lugar, con el comportamiento epidemiológico esperado entre los meses de mayo, junio y julio, los de mayor contagio. En segundo lugar, con la salida masiva de resultados que estaban represados en los laboratorios habilitados para procesamiento de muestras. Y en tercer lugar, con la actitud laxa de la población entre 20 y 39 años, que ha bajado la guardia a la hora de prevenir”.



Por otro lado, la gobernadora de Atlántico, Elsa Noguera, alertó sobre el riesgo que supone un crecimiento para la capacidad hospitalaria del departamento: “Por más capacidad hospitalaria que tengamos en el Atlántico, lo cierto es que si seguimos creciendo el número de contagiados al ritmo de las últimas semanas, con seguridad el próximo mes no tendremos camas que den abasto”, aseguró.



Actualmente, hay 528 camas de Cuidados Intensivos en el departamento, de las cuales el 28%, unas 150, están disponibles para atender emergencias por covid-19, según el balance oficial. Por ello, el departamento ha decidido imponer toque de queda durante los puentes festivos y en las noches, así como la alerta naranja en su capital, Barranquilla. Las medidas, se espera, empezarán a mostrar resultados en el mes se agosto.

Porque algo así sucedió en Cartagena. Allí, la crisis de mayo obligó no solo a estipular toques de queda, sino a ampliar las condiciones de la cuarentena, sin nuevas aperturas. Y las medidas han comenzado a surtir efecto, porque si bien surgen casos nuevos y la curva está lejos de aplanarse, se ha logrado desacelerar el aumento evidenciado en mayo, como se puede apreciar en esta visualización.

Situación similar ocurrió con los fallecimientos, tal como lo deja ver esta gráfica comparativa también entre departamentos.

¿Cómo se llegó a esta situación?

No hay una única razón que explique el crecimiento en contagios y muertes principalmente en el departamento de Atlántico. EL TIEMPO consultó a un epidemiólogo y a un sociólogo de dicho departamento, quienes plantean posibles explicaciones.



“Desde epidemiología, podemos considerar que la alta velocidad del contagio se debe a problemas con las medidas de prevención. Su adecuada adopción disminuye el riesgo de manera considerable, no al 100%, pero sabemos que son bastante efectivas, sobre todo cuando se usan en conjunto”, afirma Jorge Acosta, epidemiólogo y coordinador de la Maestría de Epidemiología Clínica en la Universidad del Norte.



El epidemiólogo explica que no hay una falta de preparación por parte de las autoridades de salud de la región para sobrellevar la situación, pues las medidas se han tomado de manera juiciosa desde el principio y existen datos públicos, equipo de comunicaciones, equipo de seguimiento de pacientes, vigilancia epidemiológica, mesa de decisiones, acompañamiento de expertos, etc.

En el día sin IVA se evidenciaron aglomeraciones e incumplimientos de las medidas de autoprotección Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

“Lo que podríamos decir es que no han sido suficientes y que se requieren medidas innovadoras, y enfocadas en identificar adecuadamente dónde es necesario mejorar”, afirma Acosta.



La primera causa de que no se cumplan las medidas de prevención, según el médico, estaría relacionada con razones personales de percepción de riesgo; es decir, una creencia de que alguien no se va a enfermar, de que no existe el virus o de que solo es grave para otros. En segundo lugar, estarían los determinantes socioeconómicos relacionados con necesidades básicas insatisfechas.



En ese punto coincide el sociólogo Jair Vega, quien es profesor en el Departamento de Comunicación Social de la Universidad del Norte: “Barranquilla es una de las ciudades que tiene mayor informalidad económica. Eso quiere decir que las personas no tienen un empleo y que muy probablemente son personas que tienen que salir en el día a día a buscar el sustento”.

Otra razón que podría explicar la cantidad de contagios en Barranquilla puntualmente, según Vega, tiene que ver con la comunicación y la falta de medidas estructurales tomadas por parte del gobierno distrital. Con esto último se refiere, por ejemplo, a decisiones sobre la garantía de la seguridad alimentaria de las personas, apoyo con recursos para arriendos o reducir el valor de los servicios públicos de manera significativa.



“Yo creo que no ha habido unas directrices más allá de trasladarle la responsabilidad al ciudadano con una campaña llamada ‘Depende de ti’. Eso también puede generar malestar en las personas porque finalmente esto es un tema de todos”, afirma Vega.



El sociólogo aclara que las razones mencionadas no son definitivas, ya que no hay estudios sobre la no adopción de los comportamientos de autocuidado. “Por eso, uno solamente acude a la evidencia previa que intenta explicar los comportamientos de las personas en el Caribe y en Colombia.”, concluye.

Perspectivas a futuro en Atlántico

Al preguntarle a Vega si una posible solución sería endurecer las medidas y generar más control por parte de la policía o del ejército, él afirma que, más que medidas que persigan o judicialicen al ciudadano, la cuestión se debe enfocar en cómo hacer que las personas sientan que es más seguro estar en la casa que en la calle.



Para él, en Barranquilla se debe generar una gran movilización. Hasta ahora, la comunicación “se ha hecho de manera muy centrada en la figura del alcalde y en algunos funcionarios de gobierno, pero no se ve una movilización amplia con diferentes actores como la iglesia, la academia, las organizaciones sociales y las ONG”, afirma.

Más seguimiento a contagiados y mejor pedagogía, entre los aspectos para mejorar. Foto: Carlos Capella - EL TIEMPO

De acuerdo con el médico Jorge Acosta, en esta zona del país es necesario mejorar en aspectos relacionados con los resultados de las pruebas, afinar el discurso de prevención con la comunidad, fortalecer los seguimientos de pacientes positivos y el rastreo de casos. Asimismo, hay que insistir en el compromiso de las EPS para el adecuado diagnóstico, aislamiento, seguimiento, y tratamiento de los casos confirmados.



Siga aquí los principales indicadores de la pandemia en Colombia



En cuanto a la mortalidad, el epidemiólogo dice que el tema es más complejo: “El caribe colombiano, o específicamente el Atlántico, tiene un adecuado y gran número de UCI. Sin embargo, en personas con factores de riesgo conocidos (edad, comorbilidades, etc) la enfermedad debuta con una gravedad importante. A pesar del adecuado monitoreo y manejo, no es posible revertir el proceso fisiopatológico en muchos pacientes. Esto se había visto en otras partes del mundo. Alrededor de la mitad o una tercera parte de los pacientes que ingresan a UCI fallecen”.

A largo plazo, y revisando lo que ha pasado en otros países, “el aumento de contagios llevará al colapso del sistema, y a vivir situaciones malas para los pacientes enfermos, con menor oportunidad de acceder a UCI, a seguimientos, etc.”, según Acosta.



Finalmente, el médico afirma que “si bien la epidemia por SARS-CoV-2 es nueva para todo el país, las estrategias que se han tomado en diferentes regiones y que han mostrado una velocidad de contagio menor a la de Barranquilla y el Atlántico tienen mucho para aportar en busca de soluciones”.*Los datos utilizados en este texto son del INS, con actualización a 18 de junio de 2020

YALENI SOLANO-RAFAEL QUINTERO

Unidad de Datos EL TIEMPO@Yalenisolano @TheFugazi