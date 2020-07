En seis ciudades se libra la mayor batalla contra el coronavirus

Una de los conceptos en los que más ha insistido el Gobierno en los últimos días, es la ‘regionalización’ de las medidas para contener en Colombia la pandemia por el coronavirus.



Esto, con el argumento de que la mayoría de los casos están concentrados en pocos municipios del país, mientras que en otros la presencia de contagios es muy escasa e incluso inexistente.

Y si bien la afirmación es cierta, dista mucho de ser tranquilizante, pues la realidad es que en las seis ciudades donde se libra la mayor batalla contra el virus, está concentrado más del 30% de toda la población colombiana. Son, en su orden, Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Soledad y Medellín.



Al revisar los datos del Instituto Nacional de Salud, con corte al 15 de julio, se encuentra que, en efecto en esas ciudades está concentrado el 69% del total de casos de coronavirus en el país. Podría decirse que casi tres de cada cuatro casos que tiene Colombia, se concentra en esas poblaciones.



Bogotá y Barranquilla son, de lejos, ‘el epicentro de la pandemia’ en el país, pues juntos representan el 45% del total de contagiados. El resto se reparte en Cali, Cartagena, Soledad (única ciudad del escalafón que no es capital departamental) y Medellín, que ha visto crecer de forma constante sus casos en lo que va corrido del mes de julio.



Municipios con muchos, con pocos y con ningún caso

El coronavirus en Colombia tiene una presencia irregular. Ciudades con exceso de casos y ciudades donde el virus aún no ha llegado o que mantienen, tras más de tres meses un nivel muy bajo de contagios.



A la fecha, hay presencia del nuevo coronavirus en 707 de los 1.123, lo que equivale al 63% del territorio nacional. El restante 37%, es decir 416 municipios, no han sufrido los embates de esta pandemia.



De los 707 municipios donde hay presencia confirmada del virus, hay 317 con cinco casos o menos. Este grupo representa el 45% del total de registros reportados por el Instituto Nacional de Salud en el país.



Y de ese grupo que no supera los cinco contagios , hay un total de 130 con apenas un caso reportado: 22 de esos municipios están en Boyacá, 20 en Antioquia y 15 en Santander. Este mapa le muestra, en detalle, cuáles son esos territorios con menos casos en toda Colombia.

Bogotá, con alto número de asintomáticos

De Bogotá, la ciudad donde hay más casos de contagio, llama la atención el alto número de personas asintómáticas, que equivalen al 31% del total detectado en la hasta el momento.



Es decir que uno de cada tres contagiados es asintomático. Es el mayor porcentaje en ese sentido de las ciudades con más contagios, como se puede ver en esta gráfica.

Eso si, en Colombia, los que tiene un mayor porcentaje de pacientes que no han reportado ningún tipo de síntoma son Inírida, con el 66% de sus 9 casos y Villavicencio, con el 51% de 1.488 casos confirmados por el INS.



En cuanto a fallecimientos, la situación es la misma. Bogotá, Barranquilla, Soledad, Cali y Cartagena, concentran el 64% del total de fallecimientos por coronavirus en todo el país. La diferencia es que, en cuanto a muertes, ya no es Medellín la sexta con más registros, sino Sincelejo, en Sucre.



Trece municipios del país reportan que el 100% de sus contagiados fallecieron. Sin embargo, de ese grupo, solo Barranco de Loba, en Bolívar, tiene más de un contagio. Allí se reportaron dos casos y ambas, dos mujeres de 46 y 46 años, fallecieron.

