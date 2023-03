Entre el 2 y el 5 de marzo, cuando ya no era ministra, Maria Isabel Urrutia dejó el 83% del total de la contratación estatal que ha hecho el Ministerio del Deporte en lo corrido de este 2023. es decir que cuatro de cada cinco contratos de esa cartera este año se firmaron en ese corto lapso.



La Unidad de Datos de EL TIEMPO revisó la contratación de esa cartera este año en el Secop y encontró que, a la fecha, el Ministerio del Deporte ha firmado un total 254 contratos por valor de $14.303 millones de pesos de pesos.

De ese total, hay 210 cuya fecha de firma está entre el 2 y el 5 de marzo, y tienen un valor de $13.182 millones de pesos.



Solo uno de ellos no está bajo la modalidad de prestación de servicios: se trata del comodato (préstamo) firmado con Ocesa para la presentación del Show del Circo del Sol en los predios cercanos al parque Salitre Magico, firmado por Urrutia el 3 de marzo.



Este contrato, el único por cero pesos (dada su naturaleza) aparece firmado por Urrutia cuando ya no ejercía el cargo. Según aparece en los documentos del Secop, la firma se registró el 3 de marzo de 2023 a las 6:31 de la tarde.



Las presentaciones del Circo del Sol están previstas para comenzar el 29 de marzo de este este año en Bogotá.

Comodato Ocesa Foto: EL TIEMPO

El resto de los contratos que aparecen en la base de datos del Secop tienen que ver con diferentes labores de funcionarios del Ministerio. Los más cuantiosos, 16 en total, están por valor de 90 millones de pesos, a 10 y 12 meses, y todos tienen que ver con asesorías técnicas o jurídicas para el Ministerio.

Fin de semana de contratación

El primer fin de semana de Urrutia por fuera de la cartera de deportes fue curiosamente productivo para la que ya era ex ministra. Entre el sábado 4 y el domingo 5, el Secop reporta 170 contratos firmados a su nombre.



Los últimos con los que cerró la ola de firmas se produjeron ese domingo. Ambos son por valor de 80 millones de pesos.



Uno, con registro de firma a las 12: 00 am de ese día cuyo objeto es “Prestar servicios profesionales para brindar apoyo jurídico en las actividades que se desprendan del proceso de gestión contractual a cargo de la Secretaría General del Ministerio del Deporte”. (Vea el contrato aquí)



Y el otro firmado a las 12:01, am, tiene como objeto “Prestar servicios profesionales como abogado en la proyección, revisión y seguimiento de la gestión contractual de las sedes Ministerio del Deporte”. Y está por el mismo valor. (Vea el contrato aquí)

Contrato del Ministerio del Deporte Foto: EL TIEMPO

RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor Unidad de Datos EL TIEMPO