Usted quizá cruzó el límite de velocidad, se ‘saltó’ el Pico y Placa, o una cámara lo pilló con el Soat o la Revisión Técnicomecánica vencida y no se enteró de la multa o

comparendo generado por esa infracción de tránsito. Esto puede ocurrir porque no siempre las notificaciones emitidas por las autoridades de tránsito llegan a tiempo a su domicilio.



Y entonces, comienzan los problemas. Por ley, en Colombia, si no se cancela un comparendo las autoridades puede hacer un cobro coactivo y le pueden embargar los bienes al deudor, como el carro, las cuentas bancarias o incluso el salario.

Por eso, es mejor anticiparse a cualquier hecho y poder acceder a su información sobre multas e infracciones en cualquier momento desde su celular o su computador .Y esto se puede hacer gracias a la política de datos abiertos que rige en Colombia.

¿Cómo consulto mis multas y comparendos?

Las multas y comparendos hacen parte de la información a la que los ciudadanos tienen acceso. Y se puede consultar a nivel nacional, y solo con el número de cédula, a través de la página del Simit (Sistema Integrado de Información sobre Multas y sanciones por infracciones de Tránsito), administrado por la Federación Nacional de Municipios.



Basta con ingresar a la página del Simit (haga clic aquí) y escribir su cédula en el campo destinado para tal fin.

Una vez lo haga, se desplegará una nueva página con su estado de cuenta. Si no tiene 'culebras' pendientes, aparecerá el estado de cuenta en ceros y el mensaje: "No tiene multas ni comparendos registrados en el Simit".



En caso contrario, aparecerá cada una de las multas y comparendos a su nombre, listadas con el tipo de infracción cometida (1), los datos generales de su vehículo, la proyección del pago, es decir cuánto ha subido el costo desde que entró en mora (2), el costo total y una casilla (3) para seleccionar si desea hacer el pago en línea, vía PSE, o imprimirla y hacer la cancelación en las entidades autorizadas.

Cuando pague en línea, el sistema le arrojará una confirmación de su transacción (que también le llegará al correo, si lo tiene registrado) y por lo general de forma inmediata, o unas pocos horas después, la multa o comparendo que ha sido cancelado se eliminará de su estado de cuenta.



Hacer esta consulta de forma periódica lo mantendrá informado sobre sus posibles infracciones pero, además, le permitirá blindarse de falsos correos que ciberdelincuentes suelen usar para capturar su información o instalar software dañino. Recuerde que las multas y comparendos NUNCA se notifican vía correo electrónico.

¿Cómo veo los datos importantes de mi vehículo?

Las autoridades de tránsito también han dispuesto la página del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) para poder acceder, de forma rápida, al historial e información relevante sobre todos los vehículos que circulan en el país. Estos datos son útiles a la hora, por ejemplo, de adquirir un vehículo usado.



En el Runt podrá ver si está al dia en multas, Soat y Revisión Técnicomecánica, pero además tendrá la posibilidad de consultar el historial de traspasos (es decir cuántos dueños ha tenido el automotor) el modelo, el año, así como el número de chasis y carrocería, entre otros.



Para acceder a esa información usted debe ingresar a la página del Runt y pulsar, en su celular o computador, el botón correspondiente a ‘ciudadanos’. Luego, haga clic en ‘consultar vehículos por placa'. Eso lo llevará al siguiente módulo:

Una vez ahí, haga clic en ‘ingresar al módulo' y digite los datos requeridos así como el código captcha (1), creado en las páginas web para identificar si quien hace la consulta es realmente una persona y no un bot.

¡Y listo! Ya tiene usted a la mano toda la información que necesita de su vehículo o del que está, por ejemplo, interesado en comprar. Simplemente pulse sobre cada uno de los items que aparecen en la pantalla para desplegarla.

¿Qué son los datos abiertos?

El Ministerio de Tecnologías de la Información los define como la información pública dispuesta en formatos que permiten su uso y aprovechamiento sin restricciones legales para que cualquier ciudadano pueda reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos".

En pocas palabras es toda la información que sale de las entidades públicas para consulta, uso, participación y control ciudadano. Eso incluye temas de presupuesto, declaraciones de renta, salarios, conflictos de interés de los altos funcionarios, cifras de seguridad y contratación pública, entre muchas otras posibilidades.



Recuerde que la información y los datos que generan todas las entidades públicas o que manejan recursos de los ciudadanos debe ser abierta, de fácil consulta y actualizada de forma permanente. Consultarla, usarla y compartirla es un derecho fundamental, que en Colombia está reglamentado por la Ley de Acceso a la Información, la cual puede conocer aquí.



RAFAEL QUINTERO CERÓN

Unidad de Datos EL TIEMPO

@TheFugazi

