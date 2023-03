Las políticas de Gobierno Abierto y Acceso a la Información permiten a los ciudadanos, no solo estar informados sobre los avances, resultados y uso de dineros públicos de quienes gobiernan el país, sino que facilitan los reclamos, las exigencias y la satisfacción de necesidades que los ciudadanos tengan tanto de forma grupal como individual.



Y para hacer este tipo de peticiones ya no es necesario acudir a abogados, tramitadores o radicar formas complicadas y engorrosas. Basta con saber cuáles son sus derechos, tener clara y organizada la petición que quiere hacer y enviarla, puede ser de forma presencial o virtual, a la entidad a la que quiere acudir. Acá le contamos cómo hacerlo.

Desde el año 2015, la Ley 1755 creó el Derecho Fundamental a la Petición, que implica que todo ciudadano puede “presentar peticiones respetuosas a las autoridades (...) por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma".



Es decir, usted tiene derecho a saber por qué no avanza una obra pública en su barrio (que afecta a toda la comunidad), un cambio drástico en valor de su factura en algún servicio público (que lo afecta a usted) y obtener respuesta oportuna y completa en los términos de la norma.



¿Y cuáles son esos términos? La norma es muy clara en que la petición debe ser contestada máximo 15 días hábiles después de presentada, si se trata de solicitudes de interés general, quejas, reclamos o sugerencias.



En caso de que la petición sea de documentos de una entidad pública, el plazo que otorga la ley es de 10 días hábiles. Y si la petición es sobre conceptos técnicos o jurídicos, serán máximo 30 días.

¿Cómo lo presento?

Lo primero que debe saber es que este tipo de peticiones no tiene costo alguno y no necesita ser mediada por un abogado. Lo segundo es tener muy clara su petición y la o las preguntas que quiere que sean respondidas. Por ello, le sugerimos tenerlas listas y redactadas con anticipación.



Todas las solicitudes tienen la misma validez, sea que se hagan de forma presencial, virtual, verbal o por correo físico. En el primer caso, diríjase a la oficina de Servicio al Ciudadano de la entidad, o su equivalente.



Si lo va a hacer virtualmente, busque en el menú de la página la sección de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS). Allí le permitirá escribirla o cargar documentos.El derecho de petición debe incluir:

La entidad o persona a quien va dirigida la petición.

Su nombre o el de la persona que presenta la petición.

Su número de cédula, tarjeta de identidad o pasaporte, según corresponda.

La explicación clara de lo que pide, solicita o necesita.

Los motivos o razones por las cuales realiza la petición.

Una dirección física o un correo electrónico en donde desea recibir la respuesta.

En la petición recuerde indicar que la presenta “haciendo uso del Derecho Fundamental a la Petición, consagrado en la ley Ley 1755 del 30 de junio de 2015”. Descargue aquí un formato de Derecho de Petición que puede usar.

En todos los casos usted debe recibir, o pedir, constancia de la entrega de la petición. En el caso virtual, recibirá una confirmación y un número de radicado con el que podrá consultar el estado de su petición.



En caso de que la petición sea entregada de forma presencial, solicite que le entreguen constancia de recibido y el número de radicado.

La ley de Acceso a la Información

Otra herramienta muy importante es la Petición de Acceso a la Información, consagrada en la ley 1712 de 2014, también llamada ‘Ley de Acceso a la Información’. Esta petición es usada para solicitar datos abiertos y cifras de las entidades estatales. Por ejemplo, presupuestos, balances de seguridad, balances, datos de contratación, entre otros.



La norma señala que esa información debe ser "oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella”.



Además, obliga a las entidades a publicar toda la información estadística e informativa de interés general en su página web y dar la posibilidad de descargarla, compartirla y procesarla de forma libre y gratuita.



En Colombia, un buen ejemplo de dónde se pueden este tipo de datos de acceso libre es la página de Datos Abiertos del Gobierno, a la que puede acceder aquí.



Allí, encontrará cifras de la gran mayoría de entidades estatales del nivel nacional, departamental y territorial.



Además, en todas las páginas del orden estatal, busque el apartado llamado ‘'Transparencia y acceso a la información pública'. Si está buscando datos o información, cerciórese, antes de hacer la solicitud, de que los datos que necesita no están publicados ya.



De no encontrarla en la página, realice una Solicitud de Acceso a la información, que funciona de forma muy parecida al Derecho de Petición. Tenga por anticipado la lista de datos que quiere recibir, de forma clara y lo más desgloasada posible.



En el cuerpo del texto, simplemente cite que hará uso de la petición de Acceso a la Información, consagrado en la ley 1712 de 2014.



Al igual que el Derecho de Petición, el documento se puede enviar por mensajería, correo electrónico o entregar de forma presencial. (Descargue aquí un formato de Solicitud de Acceso a la Información)



En caso de que la petición sea entregada de forma presencial, solicite que le entreguen constancia de recibido y el número de radicado.

¿Qué son los datos abiertos?

El Ministerio de Tecnologías de la Información los define como la información pública dispuesta en formatos que permiten su uso y aprovechamiento sin restricciones legales para que cualquier ciudadano pueda reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos".



En pocas palabras es toda la información que sale de las entidades públicas para consulta, uso, participación y control ciudadano. Eso incluye temas de presupuesto, declaraciones de renta, salarios, conflictos de interés de los altos funcionarios, cifras de seguridad y contratación pública, entre muchas otras posibilidades.

Recuerde que la información y los datos que generan todas las entidades públicas o que manejan recursos de los ciudadanos debe ser abierta, de fácil consulta y actualizada de forma permanente. Consultarla, usarla y compartirla es un derecho fundamental.



RAFAEL QUINTERO CERÓN

Unidad de Datos EL TIEMPO

@TheFugazi