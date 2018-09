Migrar a Curazao, pasaporte a la muerte

Por: Sheyla Urdaneta Mercado

@surdaneta

Cuando el miedo al hambre es más grande que el miedo a morir. Esa es la historia de los venezolanos que huyen por el mar buscando un mejor futuro en un territorio autónomo del Reino de los Países Bajos. En lanchas rápidas en las que se transporta contrabando y a veces droga, viajan de ilegales los nuevos balseros de latinoamérica.

Se corrió la voz de que el Gobierno les había dado dinero a los familiares para que se callaran, para que no denunciaran, para que no reclamaran y dejaran de reunirse. Iralí salió al paso y respondió: “Mi hijo no tiene precio”.

Todo lo que contaban sobre el viaje, el riesgo en el mar, las embarcaciones en mal estado, le generaba angustia a Iralí. “Le dije que no estaba de acuerdo, le dije: Vete a Colombia, a otro lado, pero no quiero que te vayas en lancha. Cuando hablaba del tema lo hacía sin que yo supiera y hasta un día me dijo: Cuando yo me vaya ni cuenta te vas a dar y es la verdad. Yo ni siquiera sé cómo está vestido”.

Pero su madre no estaba de acuerdo. “No quería que se fuera en lancha. Me daban miedo las condiciones. Yo había escuchado que los llevaban y los dejaban en un punto y de allí tenían que irse a nado. Me daba un friito en el estómago cada vez que hablaba de eso”.

Oliver y Nereida estaban desempleados. Hacía siete meses su esposo estaba cesante de un empleo que tenía en Construpatria Falcón, que es una dependencia de la Misión Vivienda Venezuela, del Gobierno. Dice que su esposo no le dijo por qué se había quedado sin trabajo. Nereida no lo dice todo, no quiere, está triste, está preocupada. Eso sí lo dice con todas las letras.

“Para nadie es un secreto que Venezuela está patética. Se fue para que tuviéramos comida y más que todo por las niñas porque tenemos dos hijas, una de 12 y otra de cuatro años. Tendríamos tres, pero uno se me murió el 23 de julio. Era niño, se me adelantó el parto y yo apenas tenía 33 semanas. Se me adelantó porque yo tenía una infección que no fue atacada. El niño nació con dificultad para respirar, tenía el hígado recrecido, era prematuro y estaba bajo de peso”.

No sabe cómo hizo Jeanauri para conseguir el dinero del pasaje. “Debe ser que lo reunió con lo que trabajaba”, afirma su madre, aunque reconoce que las matemáticas no le cuadran. Había estado en Curazao en agosto de 2017, pero la habían deportado inmediatamente. Y lo suelta: “Yo no sé si fue alguien que la ayudó. Me pregunto quién le daría tanta plata o quizás haría un préstamo”. No hay respuestas. El pasaje costó 10.000.000 bolívares o su equivalente en dólares para la fecha: es decir 100 de los verdes (a la fecha en que viajaron).

La primera salida fue en noviembre, y se devolvieron, las otras dos fueron en diciembre. “Él me llamaba todos los días en la tarde, tenía que subirse en algo para poder lograr conexión y un día me contó que tenían que bajar a las 2:00 de la tarde. Yo le pregunté qué significaba eso de bajar y me dijo que estaban en un cerro y tenían que bajar hasta la playa”, cuenta Génesis.

Es como un pueblo fantasma. Viven de la pesca, hay poca comida, no hay carreteras de asfalto, no se lleva la cuenta del número de pobladores, regularmente no hay servicio eléctrico ni se pueden hacer pagos electrónicos. En San José de la Costa hay negocios clandestinos. No solo el de los viajes. Lo cierto es que desde Falcón han salido embarques de droga y hace parte de las rutas del narcotráfico que involucran a Venezuela.

Los gritos de desesperación de la gente que pedía auxilio no lo dejaban concentrarse para nadar, cuenta otro de los sobrevivientes. “Los que nos salvamos ya nos comunicamos con los de allá de La Vela para que estén tranquilos. Yo no sé de muchos, no quiero saber de nada. Aún tengo miedo”.

“Eso fue feo. Ahorita estoy bien, golpeado, todo golpeado, pero estoy bien. Eso fue feo, ver morir a toda esa gente ahogada, como estilo El Titanic. Sin poder ayudar, sin poder hacer nada, es muy feo. Se ahogó la mayoría, se salvarían 10, 11 y éramos 30. Toda esa gente que se murió, fue feo. Yo me salvo porque yo sé nadar, me estrellé contra una piedra y todo, pero me salvé”. Este es el testimonio de un sobreviviente de la tragedia que pide que no se publique su nombre porque lo deportan.

El Duelo

Auri

Dieciséis días esperando el cuerpo de su hija les sumó dolor a los padres de Jeanauri. Su papá está devastado. Una amiga de la familia que vive en Curazao y está legal fue a reconocer el cuerpo. Auri cuenta que “la conocía desde que era niña y sabía que mi hija tenía un lunar en la barriga”.

Cuando recuerda los mensajes y las últimas veces que habló con su hija, llora. No puede hablar. Pasa lo mismo cuando quiso enumerar sus sueños. “Los mensajes que me enviaba se me borraron, no sé qué pasó. Yo quisiera decirles a las madres que no dejen ir a sus hijos cuando les digan que se van. Que luchen con ellos, que se opongan”. El 10 de enero, un conocido fue a su casa y le dijo: “Te tengo una mala noticia, tu hija se ahogó y a mí se me vino el mundo entero encima. Se me paralizó el corazón, se me olvidó que tenía unas bebés, se me olvidó todo. Hay cosas que hice de las que no me acuerdo. Cuando volví en sí, solo sé que estaba sentada en una silla llorando. Llorando como lo hago todos los días”.

Iralí

“Yo lo que me estoy es muriendo, esta angustia lo que me está es matando. Me pregunto por qué no le hacen la prueba de ADN al quinto muerto, al que está mutilado. No es mi hijo porque las pruebas dactilares lo confirmaron y por eso a mi hijo lo metieron en la lista de los desaparecidos. Pero los familiares de esa persona quieren saber”.

Está segura de que no va a rendirse hasta saber de su hijo. El día que repatriaron los cadáveres se descompensó porque una funcionaria de la alcaldía le contó a uno de los familiares cómo estaban los muertos. “Un señor se puso a llorar como un niño porque la mujer dijo que estaban todos golpeados. Yo no podría resistir eso”.

Génesis

“Por la misma necesidad, ya parecemos Cuba. Se repite la historia de los balseros. Por eso da mucha tristeza, porque ahora los balseros somos los venezolanos. Es feo dormir con la incertidumbre de si el familiar de uno está bien o mal. Yo quiero tener fe ciega en que está bien, pero hay días en que no puedo evitar quebrarme”.

Nereida

“El 7 de febrero Oliver cumplió 33 años y no estuvo. Nosotros tenemos 16 años juntos y 10 de casados. Cuando voy a hablar con mis hijas tomo aire y respiro para no llorar. La grande sabe lo que está pasando, pero es muy reservada y callada. Ella lloró el día del accidente y después no lloró más hasta en estos días que soltó el llanto porque se acordó mucho de su papá. Mi esposo es trabajador, amoroso con sus hijas, me ayudaba en la casa. La pequeña lo recuerda a veces y me dice: Mami, ya sé, mi papá no ha llegado de Curazao porque no me ha traído la Tablet”.