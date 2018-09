Venezuela: Bitácora de una despedida

Por: Ibis León

Solo en 2017 más de 600 mil venezolanos se marcharon a otros países de Surámerica huyendo de la crisis económica y política. El éxodo deja familias desmembradas a su paso y enciende las alarmas migratorias en los gobiernos del continente.

“Escuchas a Simón Díaz y te sientes regañado (…) No es fácil irse y dejar a los tuyos aquí. Me gustaría quedarme a construir esa mejor Venezuela, y aunque sabemos que lo intentamos todo, quizás en el fondo siempre vas a sentir que pudiste hacer más”, afirma Yaso.

La canción que sonaba ese día en la radio fue una revelación para Yaso justo cuando se despedía de sus padres y hermano: “Al norte del sur donde las flores nacen sin que sea preciso primavera/ aún los niños juegan y la mayor riqueza son ellos. ...No lo dejes morir porque un cielo como este y una tierra como esta/ jamás nos la regalaran/ No lo dejes morir/ porque ¿qué le entregaras a tus hijos cuando crezcan?/ jamás te lo perdonarán” . La emblemática canción “Al norte del Sur” -de Franco de Vita y de Simón Díaz- cobra un nuevo sentido para los venezolanos hoy.

José Antonio Suárez (86 años) todavía los espera en la mesa para comer. La costumbre le hace olvidar que no están en la casa. “A veces sientes que te los vas a encontrar saliendo del cuarto o crees que no salieron sino que están ahí en la habitación”, dice su esposa Violeta (76 años) sentada en la sala.

Segunda Estación: Puerto Ordaz, Ciudad Guayana, Venezuela

4.801 kilómetros. 22 horas. 1.320 minutos.

– ¿A dónde van? –pregunta el militar escudriñando con la mirada el interior del vehículo desde la ventanilla.

– A Boa Vista –responde el conductor.

– ¿Son brasileños? –interroga el sargento.

– Somos venezolanos –interviene Manuel.

– ¿Van a pasear? –insiste.

– Se van a Argentina –dice Luis detrás del volante. No es la primera vez que le toca trasladar a paisanos que deciden emigrar. Y por lo visto, no será la última.

– Ah (…) se van.

– Sí –susurra Manuel y Yaso confirma con la cabeza sosteniendo a Thiago en sus brazos.

– Les deseo mucho éxito y bendiciones, ¿oyeron? –dice el soldado como quien está acostumbrado a despedirse y un tímido gracias concluye el intercambio.

Manuel y Yaso están a 305 kilómetros de la frontera entre Venezuela y Brasil. Están convencidos de que al cruzar La Línea o El Charco –como le llaman al límite que separa a ambos países– estarán a salvo aunque para llegar tendrán que pasar por cinco pueblos mineros más, en los que la depredación de la tierra, las mafias y el contrabando de oro y de combustible son la ley.

“No todos los guardias son malos. Yo me he puesto a conversar con algunos y les preguntó ¿por qué no hacen nada? y siempre me dicen que es porque tienen que cumplir órdenes”, comenta Luis, el conductor, a sus pasajeros pensando todavía en el hombre de uniforme que les deseó buena suerte. Pero ni Yaso ni Manuel creen en ellos.

Ese uniforme verde oliva fue la insignia de la represión por cuatro meses consecutivos en las tres principales autopistas de Caracas: la Francisco Fajardo, la Francisco de Miranda y la que los llevaba a casa en Caracas: la Prados del Este.

En total fueron 6.729 manifestaciones -desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2017 en todo el país- equivalente a 56 protestas diarias, y 160 fallecidos, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Aunque el Gobierno de Nicolás Maduro solo reconoce 142 asesinatos.

“Me siento culpable por irme. Pero lo intentamos todo. Manuel era uno de los que salía a manifestar hasta que yo le dije que no lo hiciera más porque estaban matando a las personas y luego me quedaría sola con Thiago”, el tono de Yaso cambia, ahora es más lento y agudo.

“Después de ver a todas esas personas a las que no conoces, morir: se convierten en una parte de ti (…) Vamos olvidando muy rápido. No puedo dar la vida por un país que no me ofrece nada. Es absurdo sentir que cruzando la frontera te vas a sentir más seguro”, el llanto quiere brotar de las palabras, pero Manuel se lo traga.

***

Por la ventana del vehículo van pasando paisajes, carreteras de tierra y vegetación descontrolada. Los pueblos mineros del camino se parecen entre ellos. Es tierra en la que solo se acepta oro o dinero en efectivo y el pranato -nombre por el que se conoce a quienes dirigen las bandas criminales en Venezuela- impone su ley.

La pobreza de sus calles contrasta con el yacimiento de oro más grande de Venezuela aledaño a la población.

El oro es tan común en estos pueblos mineros que se pagan unos cuantos gramos del metal precioso a cambio de unas pinceladas de acrílico y esmalte de uñas.

A través de las rejas de improvisados abastos se exhibe otro tipo de oro: la harina de maíz que escasea en el país. Aceite, mantequilla, pasta dental y café son otros productos alimenticios y de higiene que desaparecieron del mercado, pero que se pueden comprar al triple de su precio y en efectivo en este pueblo.

En Las Claritas -uno de estos pueblos- un paquete de harina para hacer arepas equivale al billete de más alta denominación en Venezuela, el de 100 mil bolívares, aunque el precio que marca el empaque es de 27 mil bolívares.

Es la primera vez que Yaso y Manuel entran a esta tierra y tal vez sea la última. Pero el conductor acelera y no deja que ninguno se baje del vehículo porque “es muy peligroso”.

Atraviesan Las Claritas para ir a parar al “kilómetro 88” a la máxima velocidad que permite el camino. “¿Ven esos bolsos?, eso es efectivo que tienen ahí”, señala Luis desde su puesto de piloto mientras deja atrás la zona minera.

Poco a poco la vegetación se apropia de la vía y un cartel se divisa en el camino: es la entrada al Parque Nacional Canaima.

“Es como si te abrieran el telón y aparece la sabana”, dice Manuel mientras observa hipnotizado la carretera que los adentra a la Gran Sabana, una inmensidad vegetal que cubre 10.820 kilómetros cuadrados de superficie y exhibe las montañas más antiguas del mundo: Los Tepuyes o la morada de los dioses para los indígenas protectores del territorio.

“Nos vamos con la postal más hermosa de Venezuela y del sitio que no pudimos conocer. Era nuestro sueño y, bueno, todavía lo es, subir al Roraima. Ya lo haremos cuando Thiago esté más grande y vaya con su morral”, expresa Manuel con una sonrisa.