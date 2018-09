2.900 kilómetros con Naycore y otras 34 vidas rotas

Por: Ginna Morelo / Unidad de Datos

Venezuela pierde a sus nacionales en lo que se considera la primera migración masiva en toda la historia de este país. Durante siete días acompañamos a los migrantes que toman la ruta para huir a Lima en busca de trabajo, comida y medicinas.

A Colombia han entrado 550.000 venezolanos. No hay certezas de que Migración cubra el subregistro de los que están en tránsito y no encuentran empleo. Naycore estuvo del 30 de julio al 1.º de noviembre del 2017 en Medellín con su esposo y los dos hijos menores, pero no consiguió trabajo.

Ella viaja con José Servén hasta Cúcuta. Lo conoció por una página de Facebook: “Venezolanos en Perú”. Él encontró una forma de empleo en la creciente crisis migratoria. “Acompaño a los viajeros, me aseguro de que no se queden en Colombia y por eso me pagan”, dice.

La flota despacha desde una casa de dos pisos. En la segunda planta hay dormitorios y baños revolcados. A las 8:30 a.m. las bocinas alertan los despachos. Llaman a cada pasajero para firmar la póliza de seguro y exigir el pago de $2.000 por una estampilla, unos 80 centavos de dólar. Marcos Romero, de 58 años, le dice al despachador: “Pana, solo contaba con los 110 dólares del tiquete hasta Tulcán, Ecuador. Ayúdame”. El despachador colombiano lo insulta con la mirada. Una mano caritativa le pasa un billete de $ 2.000 a Marcos y le dice: “No se preocupe”, páguele para que no pierda el bus”. “Gracias catira. En todos lados hay ángeles”, responde él.

– No hay que voltear atrás, es mejor no hacerlo. Él se las arreglará – dice la muchacha. Es su novia.

Cuarta estación: Puerto Boyacá, Colombia

Los migrantes han recorrido 476 kilómetros entre Cúcuta y Puerto Boyacá, que se suman a los 680 km andados desde el martes 30 de enero cuando Naycore partió de Valencia.

Son las 10:00 de la noche del miércoles 31 y la mujer está mareada, llorosa, no le provoca comer. Se toma el tercer analgésico para el dolor de cabeza y el segundo para el mareo. Pide un caldo de costilla y apenas si lo prueba. Comienza a hablar.

“Un día mi hijo Ronald me hizo una pataleta porque no quería plátano sancochado. Me preguntó cuándo iba a comer arepa otra vez, pues. Otro día el más pequeño, Róger, me dijo –¿Mamita, cuándo vas a volver a hacer una gelatina de colores con crema de leche?–. Runaylis me contaba todos los días que se estaba quedando sin compañeros de clase, sin profesores. Una noche le dije a mi esposo, –Gregorio, me voy a buscar un mejor futuro sin tantas privaciones para mis hijos–”.

Naycore estudió el bachillerato en Valencia, hizo la licenciatura en Enfermería en la Universidad Rómulo Gallegos en San Juan de los Moros, capital del Estado Guarico, y un diplomado en instrumentación quirúrgica en la Universidad de Carabobo. Le siguió los pasos a su madre, quien le ha dedicado 38 años de su vida a la enfermería. “Ella hizo de mí lo que soy, y también mi esposo, cirujano”.

Gregorio llegó a la vida de Naycore luego de dos matrimonios. Él tiene cuatro hijas, una migró a Miami, dos viven en Medellín y una se quedó en Caracas porque su esposo es piloto y gana en dólares.

El conductor del bus grita: “Vamos a saliiiiirrrr”. Naycore se apresura al baño a lavarse la cara, se sienta en la silla 27, cierra los ojos. Se le quitaron las ganas de seguir conversando.

El amanecer del jueves 1º de febrero llega entre lomas. A lo lejos titilan cientos de luces. “¿Por dónde vamos?, pregunta. El paso obligado es Pereira y de ahí rápidamente a Cartago, Valle. Saca el teléfono celular y toma fotografías. Está de mejor ánimo y pregunta si estamos cerca de la tierra de la salsa, justo cuando pasamos por los cañaduzales. A ella le gusta bailar, cuenta.

El desayuno en el autobús es a base de galletas festival y gaseosa. Manuel Ortiz, ayudante del autobús de placas XVO-752 de Floridablanca, informa que se detendrá en Santander de Quilichao, y que para eso faltan unas tres horas. El eco del cansancio se oye en el bus.

El pasajero de al lado, Luis Valero, se quedó sin carga en el celular. “¿A usted le funciona?”, pregunta. Quiere hablar, necesita hablar de algo tras 24 horas de viaje entre Cúcuta y el Valle. Luis pregunta sobre Colombia, cuánto es el salario mínimo, si es fácil o difícil conseguir empleo. “Tengo un primo en Barranquilla, pero me dice que la cosa es dura, entonces mejor voy a probar suerte a Quito”, dice.

Tiene manos grandes y piernas largas que no logra acomodar en el espacio limitado entre los asientos del bus. Pregunta qué hora es. Tiene dos hijos que se quedaron en Barinas junto a la esposa. “No tenía otra opción”. Luis cuenta que sabe oficios varios. Se queda callado un rato, respira y se descarga: “Fui de la guardia, pedí la baja, no me la dieron pero me salí a probar suerte. Si seguía allí me iba a morir no solo de hambre, sino de pena moral”.

Colombia le ofrece a Naycore un contraste paisajístico bello, pero no calma su tristeza, su cansancio por ser una migrante más que sale de una nación que se cae a pedazos. Foto: Diego Pérez, El Tiempo.

A las 11:00 de la mañana el autobús arribó a Santander de Quilichao, Cauca. Los migrantes bajaron agotados. No habían probado bocado desde la noche anterior. El conductor del bus repartió unas fichas para el almuerzo y advirtió que también les servirán para tomar las duchas.

Naycore y Daniela Hernández, una tatuadora de 23 años que va a Machu Picchu, Perú, entraron al primer cuarto. El dueño del hotel ordenó: “Se duchan rápido y se cambian sin demora. Hay unas camas, pero no para que hagan siesta ni dejen reguero”.

“Hay pollo frito y carne”, les ofrece la mesera. Marbelis Graterol, ingeniera informática de 26 años, abrió sus ojos. “Hace mucho no como pollo. Eso en Venezuela es un lujo”. Tiene una hija de 3 años, Giselle. “Ella me habla por teléfono y me pregunta –¿mamita estás trabajando?–“. Leonardo Pineda, ingeniero mecánico de 25 años y Naycore, se miran con tristeza. “Tengo hambre, pero me cuesta comer sabiendo que atrás dejé a mi familia sin comida”, dice Leonardo.