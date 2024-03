Colombia tuvo la tasa de nacimientos más baja en 10 años ¿Debemos preocuparnos?

según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) revelados recientemente. Colombia tuvo en 2023 el menor número de recién nacidos de los últimos 10 años y mantuvo la tendencia a la baja que se viene presentando con mayor fuerza desde el año 2020 cuando tuvo lugar la pandemia por el covid-19,

De acuerdo con las cifras preliminares presentadas por la entidad, en el 2023 se registraron 510.357 nacimientos, cifra que es 11 por ciento más baja que la reportada en 2022 y que establece un nuevo récord a la baja desde 2014.

Ya el año pasado se había registrado una pronunciada baja de alumbramientos con 573.625 reportados, lo que representó una disminución de 7 por ciento frente al año 2021. Para entonces, por primera vez, se presentaron menos de 600 mil nacimientos en un año.

La pandemia, punto de giro

Si bien las cifras anuales que presenta el Dane han mostrado una constante reducción en los nacimientos en el país, la cifra nunca superó los dos puntos porcentuales. Es más, para el 2017 se presentó un pequeño aumento de 1,4 por ciento frente al 2018, al pasar de 647.521 a 655.704.

A partir de entonces la curva a la baja se aceleró. En el año 2020 por primera vez el descenso superó los dos puntos porcentuales. Ese año, el del confinamiento por la pandemia, hubo 629.402 recién nacidos vivos frente a los 642.660 de 2019 (es decir, 2,1 % menos).

A partir de ahí se comienza a pronunciar la curva de reducción hasta llegar al año 2022, cuando por primera vez la cifra de nacimientos fue inferior a los 600 mil en Colombia, tal como se puede ver en esta línea de tiempo.

En total, la reducción de alumbramientos ya acumula un 23,7 por ciento desde 2014, lo que equivale a 158.780 casos menos en el período evaluado por la autoridad nacional de información estadística.

La directora del Dane, Piedad Urdinola, recalcó frente a estas cifras que esta es una tendencia mundial que se ha manifestado con más fuerza desde la pandemia. “En el año 2020, al comienzo, se ve una tendencia de nacimiento similar a la del año 2019 debido a los niños que ya habían sido concebidos. Sin embargo, los efectos de una menor fecundidad se ven claramente desde 2021 y 2022, cuando se pronuncia a la a baja la curva”, explicó.

desde el mayor pico histórico en año 1963, cuando hubo una tasa de 36 recién nacidos por cada mil habitantes del planeta. Esta caída no es un fenómeno exclusivo del país. Datos del Banco Mundial, con corte al año 2021, muestran una constante reducción en la tasa de natalidad a nivel mundial

A partir de ese momento, se puede ver claramente el descenso, que alcanza su mayor caida desde 2010 cuando llega a 20 por cada mil personas y 2021, que marca un total de 17, como se puede ver en esta gráfica, elaborada por el banco de datos de esa entidad multilateral.

Esto llevará, de acuerdo a las proyecciones hechas por la Organización de Naciones Unidas, a un paulatino envejecimiento de los habitantes del planeta. El organismo multilateral estima que para la próxima década la población de 60 años o más tendrá un incremento de 46 por ciento.

“Puede traer consecuencias preocupantes”

Miguel Gómez Martínez, decano de economía de la U. del Rosario.

Estos datos siempre generan debate, pues hay posiciones que consideran que un deceso en la natalidad traerá consecuencias graves para el progreso y la economía de Colombia y el mundo, como hay otras que señalan que son señales de un mejor disfrute de los derechos básicos.

lo que está sucediendo es “muy grave” y puede traer consecuencias a futuro en diferentes aspectos sociales y económicos en el país. Para Miguel Gómez Martínez, decano de la facultad de Economía de la Universidad del Rosario,y puede traer consecuencias a futuro en diferentes aspectos sociales y económicos en el país.

“Todo en demografía es de mediano y largo plazo. Los 140 mil nacimientos menos que hoy tenemos se verán en 18 o 24 años en el mercado laboral. El desplome de la natalidad nos priva en el futuro de gente sana, con energía y capacidad de trabajo que además estarán formados en la nuevas tecnologías”, explicó el experto a la Unidad de Datos de EL TIEMPO.

Y agregó que “por ello en las naciones que han tenido decadencia demográfica, la productividad disminuye y la gente tiene que trabajar más años para no sobrecargar el sistema pensional, lo que explica que la edad de retiro suba”.

Agregó que que ya se pueden ver los efectos de corto plazo derivados de este fenómeno, como son el crecimiento de sectores de la economía vinculados a las poblaciones mayores y la contracción de los que se dedican a los más jóvenes.

“Ya es muy visible en la educación primaria y secundaria donde sobran cupos. Incluso en las universidades se observa que el número de aspirantes empieza a disminuir. Actividades de recreación, juguetería, ropa infantil y productos para bebé perciben la caída de la demanda. Mientras tanto sectores asociados con la atención de adultos mayores, actividades para la tercera edad, mascotas y turismo crecen aceleradamente”, explicó el experto y puso como otro ejemplo de esto que “la Universidad del Rosario acaba de inaugurar el Senior University para ofrecer actividades académicas para personas pensionadas”.

En concepto de Gómez, de seguir la tendencia, el país se acercará muy rápidamente a índices como los de los países europeos (1,4 de tasa de natalidad). “Sin duda la pandemia tuvo un impacto muy fuerte pues, a pesar de la estricta cuarentena, la incertidumbre sobre la supervivencia frenó la natalidad. El fin de la pandemia podría haber frenado la caída pero los cifras confirman que no es el caso. Por el contrario el fenómeno se agrava” consideró.

y dijo, a manera de comentario final, que “la caída de la natalidad es muy preocupante, pues coincide con un aumento de la esperanza de vida. Vivimos más años, luego necesitamos más atención en salud y el sistema pensional debe garantizarnos un ingreso por más tiempo lo que genera una enorme tensión financiera”.

“Muestra mejor disfrute de derechos”

Otro punto de vista es manifestado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Funpa). En su informe ‘8 millones de vidas, infinitas posibilidades’, publicado en 2023, señala que un descenso en la fecundidad no necesariamente debe desatar las alarmas en el mundo.

Por el contrario, destacó que este indicador, sumando al envejecimiento de la población, obedecen a dos tendencias que pueden considerarse positivas: la capacidad de las mujeres para decidir sobre sus derechos reproductivos y unas mejores condiciones de salud para la población mayor.

Esto porque pese a que la crisis mundial que desató la pandemia dejó más en evidencia el descenso en la tasa de fecundidad, todavía se mantiene por encima de lo que se denomina “el nivel de reemplazo”, que se define como 2,1 nacimientos por mujer.

Al respecto, el documento hace énfasis en que la población mundial vive ahora en promedio casi 28 años más que en 1950, al pasar de 45,51 años entonces a 73,16 años en 2023. Al mismo tiempo, la tasa de fecundidad mundial pasó de un promedio de cinco nacimientos por mujer en 1950 a 2,3 en 2021. Se prevee que la fecundidad mundial llegue a 2,1 nacimientos por mujer en el año 2050.

“Al igual que en el caso de los alegatos de que hay ‘demasiada gente’, concentrar la atención en si la población es ‘demasiado baja’ trata la experiencia común de todo el planeta como si fuera un desastre en lugar de como una historia de avances y logros”, afirma el estudio.

Concentrar la atención en si la población es ‘demasiado baja’ trata la experiencia común de todo el planeta como si fuera un desastre en lugar de una historia de avances y logros

Y añade que la baja de la tasa de natalidad y la mejora de la esperanza de vida son “progresos han llevado consigo que las mujeres y las niñas hayan podido romper a gran escala el yugo de los embarazos no deseados y no planeados incesantes. Sumado a esta liberación, el empoderamiento académico y económico que han conseguido ha desempeñado un papel fundamental en la mejora de su esperanza de vida y la de sus hijos. Son ventajas, no inconvenientes”.

Frente a los embarazos no deseados, si bien la cifra sigue siendo preocupante, el Dane destacó que en Colombia se ha presentado una disminución constante en los nacimientos de madres menores de 14 años. Para el 2023 hubo una reducción de 2,8 por ciento de estos casos frente al 2022 y hubo cero casos en niñas de 10 años por segundo año consecutivo. “Lo ideal es que este número esté en cero”, destacó sin embargo la directora del Dane.

Estos “avances”, dice el Funpa, “son una señal de que la población -y sobre todo las mujeres- controla cada vez más su vida reproductiva y de que poder ejercer derechos y libertades mejora nuestra calidad de vida”.

