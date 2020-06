Dura semana en Atlántico: en 7 días casi duplicó muertes por covid-19

El departamento de Atlántico vivió una de las semanas más difíciles desde que comenzó esta pandemia por covid-19. Su curva de contagios y, especialmente, de fallecidos, tuvo un incremento muy alto, según se puede ver en las cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud.



Tanto así que, sólo en esta última semana, se reportó uno de cada dos fallecimientos del total. Es decir, que de todas las muertes (346), 178 se dieron a conocer entre el 6 y el 12 de junio. Pero no solo eso, Barranquilla, su capital, en este lapso, ya pasó a ser la segunda ciudad con más fallecidos en el país.

El crecimiento, de hecho, no ha sido indiferente para las autoridades, que tuvieron que extremar medidas.Por ello, en todo el territorio departamental habrá toques de queda durante los tres siguientes puentes festivos, indicó la gobernadora Elsa Noguera.



“Decidimos implementar toque de queda y ley seca en todo el departamento a partir del sábado a las 2 p. m. hasta el martes a las 5 a. m. durante los tres puentes festivos que vienen. Y habrá toque de queda entre semana de 8 p. m. a 5 a. m. y se mantienen las restricciones de pico y cédula", dijo.



La decisión se toma basada en el crecimiento constante de los indicadores. Atlántico ya suma 346 fallecimientos por covid-19. Actualmente, en 12 de los 23 municipios del departamento se reportan muertes por covid-19. Entre ellos, la mayoría de víctimas que ha cobrado la enfermedad era de Barranquilla (216).

Le sigue Soledad, con 75 muertes; Malambo, con 28; Galapa, con 8. Puerto Colombia aporta 5 muertes; Baranoa, 4 y Tubará, 3. En Sabanagrande y Santo Tomás han muerto dos personas. Finalmente ha fallecido una persona en los municipios de Polonuevo, Sabanalarga y Santa Lucía.

Sorprende que el 60.9 % de las muertes por covid-19 se diagnosticaron después del fallecimiento. En otras palabras, a 211 de las 346 personas fallecidas se les diagnosticó covid-19 luego de haber muerto.



El 60,6 % de fallecidos en el departamento eran hombres y el 39,3 %, mujeres. En cuanto a la edad de las víctimas mortales, 7 de cada 10 fallecidos tenían más de 60 años.



En esta gráfica se puede ver, comparativamente, el crecimiento diario de casos en los cinco departamentos con más fallecimientos. El crecimiento de Atlántico, en los últimos días, es preocupante.

Situación en el resto del país

Colombia suma 1.545 muertes y 46.858 casos confirmados. En todo el mundo, ya van más de 425 mil fallecidos. En nuestro país, el Ministerio de Salud ha confirmado máximo 64 muertes en un día. Hoy, 12 de junio, se confirmaron 57 muertes. Estados Unidos ya superó las 114 mil.Lea también: Brasil ya es el segundo país con más muertos por coronavirus

La ciudad con más fallecimientos por covid-19 es Bogotá, en donde ha ocurrido el 23,2 % de las muertes. Le sigue Barranquilla, con el 14 %; Cartagena, con el 12 %; Cali, con 10,6 % y Soledad, con 4,9 %. En Leticia han ocurrido el 4,7 % de los fallecimientos.

Para el caso de los departamentos, en Atlántico se concentra el 22,4 % de las muertes. Valle del Cauca aporta el 15,9 %; Bolívar, el 13,1 %; Amazonas, el 4,9 % y Nariño, el 4,6 %.

Debido a que el 72,4 % de quienes murieron tenían alguna comorbilidad confirmada, es claro que el covid-19 generalmente afecta a personas con algún antecedente adverso de salud.



Del total de fallecidos hasta la fecha, 35,7 % sufrían de hipertensión arterial, 18,3 % padecían diabetes y 14,4 % tenían EPOC. Es importante aclarar que hay personas que sufrían de más de una comorbilidad.

Aunque es cierto que el covid-19 puede ser más letal en personas con algún tipo de comorbilidad, el 4,8 % de los fallecidos no presentaba ningún antecedente, por lo que es necesario cuidarse y atender todas las recomendaciones dadas. Asimismo, existe un 3,1 % de las personas fallecidas de quienes no refirieron comorbilidades. Están en estudio las comorbilidades de 286 fallecidos (18,5 %).



Según explicación del INS, sus fuentes primarias son las secretarías de salud y las IPS de las distintas regiones del país. Si al Instituto no le llega información que permita determinar las comorbilidades de quienes han fallecido por covid-19, entonces se utiliza la clasificación de “en estudio”.



De acuerdo con la entidad, dichos casos se encuentran en revisión y se está esperando a recibir más datos y documentos para determinar las comorbilidades.



En cuanto al rango de edades, casi la mitad (48,7 %) de muertes ocurrió en personas entre los 60 y 79 años. El 24,4 % de las muertes fue en población de más de 80 años; otro 21,7 %, en personas entre 40 y 59 años.

Las persona más jóvenes que murieron por covid-19 han sido dos bebés de 1 mes de vida. Una mujer de 103 años, en Cartagena (Bolívar), es la persona con mayor edad que ha fallecido a causa del virus.Finalmente, el 61,6 % de muertes ocurrió en el sexo biológico masculino y el 38,4 % en el sexo femenino.

YALENI SOLANO-RAFAEL QUINTERO/UNIDAD DE DATOS EL TIEMPO