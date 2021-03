Vacunación en Colombia va lenta y en el mundo el panorama no es mejor

No es casualidad que muchos países hayan debido regresar a confinamiento estricto, o que persistan muchas de las medidas de restricción de 2020, especialmente en cuanto a espectáculos masivos o celebraciones se refiere. Los datos recopilados por el portal de análisis de datos abiertos Our World in Data (Owid), de la Universidad de Oxford, muestran que la vacunación en el planeta va a paso lento.



Le puede interesar: 'No queremos tener vacunas guardadas en los congeladores'



Y Colombia no es la excepción. El país, que apenas en febrero de este año empezó su plan de inmunización (algunos países arrancaron en diciembre), avanza a un ritmo que deja entrever que llegar a la famosa inmunidad de rebaño (75% de la población vacunada), se va a tardar un largo tiempo.

Los datos del país frente al planeta

En total, a este 30 de marzo, en el mundo se han aplicado un total de 564.561.593 millones de vacunas. De ellas, el 65%, es decir, dos de cada tres, se han aplicado en cinco países: Estados Unidos, China, India, Reino Unido y Brasil, que componen el ‘top 5’. Bahamas, en contraste, es el que menos ha aplicado: 110 según las cifras recopiladas por Owid de múltiples fuentes de información.



Lea además: Las claves de la acelerada campaña de vacunación en EE. UU.



En Colombia, mientras tanto, hasta este 30 de marzo, se había aplicado un total de

1.818.861 dosis de vacunas, según la información divulgada por el Ministerio de Salud. De ellas, el 20%, es decir, una de cada cinco, se pusieron en Bogotá. Esto ubica al país en el puesto 27 en el mundo con más aplicaciones en total.



Vea en este gráfico el escalafón en cuanto a total de dosis aplicadas.

Sin embargo, los detalles de la vacunación en Colombia son escasos y es imposible, a hoy, hacer una valoración por ciudades o municipios. Esto, debido a que hasta la fecha, y a diferencia de lo que ocurre con los casos de covid-19, que se mantienen actualizados en una base de datos pública, el Ministerio de Salud no ha publicado ningún tipo de información abierta sobre la cantidad de dosis aplicadas por municipios. Tan solo por departamentos.



Lea también: Las irregularidades que ha encontrado la Supersalud en la vacunación



Así las cosas, según la información que recopila Owid, el país ha logrado aplicarle dosis a 3 de cada 100 colombianos, lo que lo ubica en el puesto 94 de todo el planeta en ese indicador. El escalafón es liderado por dos países: Israel y Gibraltar, que ya lograron llegar, con al menos una dosis aplicada, al 100 por ciento de su población.



En Suramérica, en cuanto a tasa, se destaca lo que ha logrado Chile, que ya aplicó vacunas al 51% de su población, lo que lo ubica como el décimo país con mejor indicador en este sentido y el de mejor promedio en Suramérica. Estados Unidos ha logrado aplicar vacunas a 43% de sus habitantes y España apenas al 16%, al igual que Italia, que ha tenido que regresar recientemente a las medidas restrictivas que aplicó en 2020.Vea en este gráfico interactivo los países con mejor desempeño por cada 100 habitantes.

Inmunización completa, lo más prioritario

Para lograr la inmunización total se requiere completar el esquema de vacunación, que en muchos casos es de dos dosis, con alrededor de 20 días de diferencia. Esto es clave para considerar a la persona completamente protegida contra el covid-19.



Le puede interesar: ¿Por qué siguen aumentando contagios de covid-19 pese a la vacunación?



Según las cifras consultadas, hasta esta fecha en el mundo hay 126.616.238 millones de personas que ya han completado la inmunización. La cifra, sin embargo, aún es corta en cuanto a la prevalencia: eso equivale a que solo dos de cada 100 habitantes del planeta han alcanzado esa meta.



En Colombia se ha logrado la vacunación completa de 194.296 personas, lo que equivale a 0,38 de cada 100. Es decir, no hemos llegado ni al 1% de la población con la inmunización completa. El país se ubica en el lugar 72 en este indicador en el planeta.



Le recomendamos: Amor infinito: niño arriesgó su vida para llevar a su abuelo a vacunar



En el mundo, el mejor porcentaje lo tiene Gibraltar, donde 82 de cada 100 de sus habitantes ya fueron vacunados totalmente y sería el único en superar el umbral que las autoridades han manifestado para obtener la llamada inmunidad de rebaño: 75% de la población.



El segundo lugar es para Israel, con 55 de cada 100. Chile está entre los 10 países con mejores números en este sentido: 17% de su población ya está totalmente inmunizada. Estados Unidos ya tiene al 16% y Brasil al 2%. En este gráfico podrá ver el escalafón por países.

¿Cómo va el tema en Suramérica?

Brasil, por cantidad de dosis aplicadas, y Chile, por el alcance en su población, son los países que lideran los números de la vacunación en este lado del continente. Este es panorama en cifras del total de vacunas aplicadas.

Acá el total de personas ya inmunizadas totalmente, según los datos de Owid.

UNIDAD DE DATOS EL TIEMPO