Así avanza la vacunación contra covid-19 en América

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cobertura de vacunación contra covid-19 ya alcanzó el 41 % en América Latina y el Caribe. Dicha cifra supera la meta que se marcaron este la ONU y la OMS para inmunizar al 40 % de la población mundial antes de que termine el año.



(Puede interesarle: Quienes ya tuvieron covid-19 pueden vacunarse a los 30 días, dice Minsalud)



En el continente americano, 629 millones de personas ya cuentan con al menos una dosis de vacuna contra covid-19. Sin embargo, al revisar la situación de cada país, destacan marcadas diferencias. Este es el panorama de avance de vacunación en la región.

Aunque las infecciones y muertes por covid-19 han disminuido en la mayoría de los países de Centroamérica y América del Sur, Carissa Etinenne, directora de la OPS, advirtió el miércoles pasado sobre el aumento de tasas de infección en territorios del Caribe, partes de Canadá, México, Bolivia y Venezuela. Etienne afirmó que la vigilancia seguirá siendo clave para identificar nuevos riesgos y responder a focos locales de la enfermedad.



(Le sugerimos: Instalan puntos de vacunación en la frontera con Venezuela)



Según datos de la OPS actualizados al 22 de octubre, en total se han administrado más de 1.166 millones de dosis en todo el continente. Además, 508.788.602 personas ya tienen su esquema de vacunación completo. Los tres países que más dosis han administrado son Estados Unidos (428,8 millones), Brasil (254 millones) y México (113,4 millones).



(Siga leyendo: Se han perdido más de 25.000 vacunas de covid-19 en el país: Contraloría)

Así avanza la vacunación en América

La OPS reporta en sus bases de datos información de 51 países americanos, que incluye a los del norte, del sur y del Caribe. De ellos, 17 territorios tienen a menos del 40% de su población con al menos una dosis de vacuna contra covid-19. Por su parte, solo otros 17 tienen a más de la mitad de su población con el esquema completo.



Aunque Estados Unidos, Brasil y México son los países que más dosis han administrado, no son los que tienen a la mayor parte de su población vacunada. En ese caso, Chile y Uruguay son los más adelantados.



(Además: Comité regulador de EE.UU. aconseja vacuna de Pfizer a niños de 5 a 11 años)



En territorio chileno, que tiene un poco más de 19 millones de habitantes, cerca de 76 de cada 100 personas ya cuentan con el esquema completo de vacunación (es decir, 14,5 millones de personas en total). Según datos de Our World In Data (Owid, iniciativa de la Universidad de Oxford), en Chile se han confirmado 1,6 millones de casos y 37 mil muertes desde el inicio de la pandemia.



En Uruguay, 75 de cada 100 personas tienen las dosis completas. Allí, para sus 3,4 millones de habitantes, se han puesto 6,5 millones de dosis entre primeras, segundas y adicionales. En total, en territorio uruguayo se han confirmado 391 mil casos y 6.070 muertes por covid-19, de acuerdo con Owid.



(Vea: La OTC ve 'signos muy positivos' de recuperación del turismo en el Caribe)

Guatemala, San Vicente y las Granadinas, Jamaica, Nicaragua y Haití son los cinco países que tienen a menos del 20% de sus habitantes con esquemas completos. El país más atrasado es Haití, cuyos datos sobre dosis recibidas y tasa de vacunación llaman la atención.



(Puede interesarle: Tras la cumbre con EE. UU., ¿qué pasará ahora con los migrantes haitianos?)



El 14 de julio -hace ya tres meses-, Haití recibió 500 mil dosis de Moderna como parte de una donación de Estados Unidos; sin embargo, en ese país solo se han puesto 112 mil vacunas en total. Y hasta el 22 de octubre, apenas 32 mil personas tenían su esquema completo.



Para el caso de Colombia, y con corte al 25 de octubre, se han aplicado en total 46.222.565 dosis, según el INS. En total, hay 20.720.822 personas con esquemas completos. Esto quiere decir que, teniendo en cuenta los datos poblacionales que maneja la OPS, 49 de cada 100 habitantes están vacunados con al menos una dosis en el país.



(También: Colombia está entre los 11 países más amenazados por el clima, dice EE. UU.)

Cómo va la iniciativa Covax

La semana pasada, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) criticó los retrasos en la entrega de vacunas en el continente americano mediante Covax, el mecanismo apoyado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para propiciar la distribución equitativa de los fármacos.



En una rueda de prensa, el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, lamentó que dicho mecanismo "ha entregado cantidades mucho menores de lo esperado" en América, lo que, según él, "dificulta el acceso equitativo en la región".



El médico brasileño ejemplificó estos retrasos con el caso de Perú, que solicitó 13 millones de vacunas al mecanismo apoyado por la OMS. Hasta el 27 de octubre, ese país había recibido apenas 2,8 millones de dosis por medio de Covax.



(En otras noticias: Miles de migrantes viven hace años en campamentos en el desierto de Perú)



En sus declaraciones, el funcionario explicó que esto se debe a varios motivos, como el hecho de que los productores de vacunas "no estén priorizando el envío para el mecanismo Covax", sino los acuerdos bilaterales que han alcanzado con otros países, ya que bajo estos convenios "las vacunas son más caras".



Desde el 1 de marzo de este año, y con corte al 27 de octubre, la OPS reporta 63.283.400 dosis entregadas en 33 países mediante Covax; hay 1.011.990 en trámite. La mayor cantidad de los biológicos de distintas farmacéuticas han llegado a Brasil (13,8 millones), a Colombia (10,8 millones) y a México (5,6 millones).



(Siga leyendo: Estos son los países que registran un repunte de casos de coronavirus)



Se espera que en los próximos días, entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre, otro millón de dosis sea entregado a países como Nicaragua, Jamaica y Perú.

UNIDAD DE DATOS*

EL TIEMPO*Con información de EFE

Más contenido de la Unidad de Datos:

- En datos: preocupante desigualdad en vacunación contra covid-19 en el mundo



- No hay rastro de dos de cada tres desaparecidos en Colombia desde 1930



- El mapa de las carreteras con más muertes del país