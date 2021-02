¿Cuántos colombianos sabemos leer y escribir?

La última vez, en Des-cifrando Colombia, supimos cuántas personas hay en el país, cómo se distribuyen en el territorio y qué edades tienen. De hecho, descubrimos que, entre el 2005 y 2018, la población envejeció considerablemente. Ahora, es tiempo de conocer cómo estamos en temas de alfabetización.

“¿Sabe leer y escribir?”, decía la pregunta 49 del cuestionario para hogares del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2018. Luego, se preguntaba si la persona en ese momento asistía a alguna institución educativa, cuál era el nivel educativo más alto alcanzado y cuál fue el último grado o año aprobado en dicho nivel. Estas preguntas estaban dirigidas a personas de 5 o más años.



Precisamente, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la tasa de alfabetización se refiere al porcentaje de la población de cierto grupo de edad que puede leer y escribir. Por su parte, la tasa de analfabetismo se refiere a la proporción de personas que no cuenta con estas competencias.



En 1964, la tasa de analfabetismo en personas mayores de 15 años era de 27.1%; y en 2005, de 8.4%, según un informe del Censo de 2005. En 2018, de acuerdo con los microdatos anonimizados de las personas efectivamente censadas ese año, 5.1% de las personas de esas edades no sabía leer ni escribir.



El país ha avanzado, pero hay diferencias entre las regiones

Bogotá es la zona de Colombia con menor tasa de analfabetismo. Allí, apenas el 2% de toda la población efectivamente censada manifestó no saber leer ni escribir; y el 90.3% de sus habitantes dijo que sí sabía. El porcentaje restante (7.7%) incluye a la población que no debía responder esta pregunta (menores de 5 años) y a quienes no dieron información al respecto.



En contraste, La Guajira es el departamento donde menos personas poseen estas competencias. Allí, 14.2% de las personas efectivamente censadas manifestó no saber leer ni escribir, y 72.8% dijo que sí sabía.



En total, son cinco los departamentos en los que más del 10% de su población manifestó no saber leer ni escribir. Estos son La Guajira, Chocó, Vichada, Sucre y Córdoba.



El siguiente mapa muestra el panorama de analfabetismo por departamento. Los datos de “no aplica” corresponden a la población menor de 5 años que no debía responder esa pregunta.

Cómo está la alfabetización por edad y sexo

Al dividir la población por rangos de edad, se hace notorio que el porcentaje de quienes manifestaron no saber leer ni escribir va incrementando progresivamente de acuerdo con la edad.



La menor tasa de analfabetismo está entre las personas de 10 a 19 años, con el 1.4% del total de personas efectivamente censadas en ese rango de edad que dijeron no saber leer ni escribir. Además, el 97.3% de las personas de ese grupo de edad informaron que sí sabían. Luego siguen las personas de 20 a 29 años, pues el 1.7% dijo que no sabía leer y escribir y el 96.6%, que sí.



(Lea también: Regreso a clases presenciales se inicia en varias regiones del país)



El grupo en el que mayor porcentaje de personas dijo no saber leer ni escribir es el de 90 a 99 años, con el 28.4%. En este, el 70.5% respondió que sí sabía.Vea cómo es la situación en el resto de grupos decenales:

La Unesco afirma que, "a pesar del incremento constante de las tasas de alfabetismo en los últimos 50 años, aún hay 773 millones de adultos analfabetas en el mundo, de los cuales la mayoría son mujeres”. Sin embargo, de acuerdo con los datos del Dane, la tendencia con respecto al sexo y el alfabetismo es distinta actualmente en este país.



En 1964, hace más de 56 años, el 71.1% de las mujeres mayores de 15 años sabía leer y escribir, mientras que el 75% de los hombres de esas edades contaba con dichas competencias, según censo de 2005.



Poco a poco la diferencia se redujo. En 2005, el porcentaje de mujeres que sabía leer y escribir ya era mayor que el de hombres. Ese año, el 91.8% de la población femenina mayor de 15 años estaba alfabetizada. En cambio, en la población masculina el porcentaje correspondía al 91.3%.



En la actualidad, hay más mujeres que hombres con competencias de lecto-escritura. Según la información de las personas efectivamente censadas en 2018, 93.9% de las mujeres mayores de 15 años sabe leer y escribir. En el caso de los hombres, es el 93.1%.



La Alianza Mundial para la Alfabetización, de la Unesco, “considera la adquisición y el perfeccionamiento de las competencias de lectoescritura a lo largo de toda la vida como parte intrínseca del derecho a la educación”. Además, dice que la alfabetización permite una mayor participación de las personas en el mercado laboral, mejorar la salud y la alimentación, reducir la pobreza y ampliar las oportunidades de desarrollo durante la vida.



Hoy en día, la alfabetización también se entiende como “un medio de identificación, comprensión, interpretación, creación y comunicación en un mundo cada vez más digitalizado, basado en textos, rico en información y en rápida mutación”, según la Unesco.



Sin embargo, de acuerdo con la misma organización, 617 millones de niños y adolescentes no alcanzan los niveles mínimos de competencia en lectura y matemáticas. También explica que el sur de Asia alberga a casi la mitad de la población analfabeta mundial.



En la región de Latinoamérica y Caribe, para el 2018 había una tasa de alfabetización del 93,6%. Argentina sería el país con el mejor porcentaje, pues el 99% de su población sabe leer y escribir, de acuerdo con la Unesco.



La educación no se mide únicamente por las tasas de alfabetismo y analfabetismo en cada país. Se tienen en cuenta también factores como el nivel de educación alcanzado por sus habitantes y la cobertura de educación existente, entre otros factores.Para la próxima entrega de Des-cifrando Colombia, espere las cifras y los hallazgos al respecto.

