Vacunación en el mundo: otra muestra de desigualdad entre países

En total, al 2 de mayo, en el mundo ya se han aplicado 1.164.477.500 vacunas contra covid-19, según Our World In Data. De ellas, el 65,9%, es decir, dos de cada tres, se pusieron en cinco países: Estados Unidos, China, India, Reino Unido y Brasil.



Las cifras sobre vacunación, recopiladas por Our World In Data (Owid), una iniciativa de la Universidad de Oxford, muestran que si bien se está avanzando, aún falta mucho camino por recorrer. Además, que el acceso a vacunas por parte de los países es muy desigual.

En el análisis de la pandemia actual y la evolución de la vacunación, uno de los indicadores más relevantes, aparte del número total de dosis aplicadas en cierto país, es el porcentaje de todos los habitantes que ya cuenta con el esquema completo de inmunización contra covid-19.



Esto se debe a que, como lo han resaltado en varias ocasiones los expertos, se garantiza la protección contra el virus si se tiene el número total de dosis. Por ahora, la mayoría de vacunas que se están poniendo en el mundo requieren de dos inoculaciones.



En ese sentido, Israel es el país que más ventaja lleva. Allí, 58 de cada 100 habitantes están completamente vacunados. En segundo lugar se encuentra Chile, ubicado en el sur del continente americano. Allí, 35 de cada 100 habitantes ya tienen las dosis completas.



La gráfica muestra los 20 países que tienen más personas con su esquema de vacunación completo contra covid-19 por cada 100 habitantes, de acuerdo con los datos recopilados por Owid.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea la gráfica acá)

La vacunación ha resaltado las condiciones de desigualdad existentes en el mundo, puesto que los países más ricos son los que acceden a más vacunas, dejando en una situación más compleja a los más pobres.



En abril de este año, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que “el mundo no superará la pandemia hasta que todos los países tengan acceso a los debidos suministros de medios de diagnóstico, tratamientos y vacunas, con independencia de las posibilidades que tengan de pagarlos y de su capacidad y sus recursos económicos para vacunar rápida y eficazmente a su población”. Y agregó que la existencia de desigualdades en el seno de los países y entre ellos ralentiza la recuperación de la normalidad social y económica.



Estados Unidos, a corte del 2 de mayo, ya había puesto 245.591.469 vacunas. En contraste, India, con mil millones de habitantes más que EE.UU, había puesto 154.211.511 vacunas, lo que equivale a 91.3 millones de vacunas menos que las del país norteamericano.



Esto hace que, aunque ambos se encuentren en el top 3 de países con más vacunas, Estados Unidos haya puesto al menos una dosis a 44 de cada 100 habitantes e India haya puesto la primera dosis a apenas 9 de cada 100.

El colapso hospitalario y funerario ha generado cremaciones masivas en piras funerarias en Nueva Delhi, India. Foto: AFP

India es uno de los países que está viviendo una situación más complicada por cuenta del coronavirus en estos momentos. El miércoles, por ejemplo, registró un nuevo récord de muertes por covid-19, con 3.780 confirmadas en la jornada.



Ahora bien, al revisar el dato de desigualdad por continentes, el contraste es aún más dramático.



África tiene más de 1.340 millones de habitantes, pero su tasa de vacunación completa por cada 100 habitantes no llega ni a uno: es apenas de 0,37. En total se han puesto 18.682.229 vacunas en dicho continente, según Owid.



Mientras tanto, en Europa, que cuenta con alrededor de 748 millones de habitantes, se han puesto cerca de 232 millones de vacunas (231.795.445, a corte del 2 de mayo). Además, 9 de cada 100 personas ya tiene el esquema completo de vacunación contra covid-19. Este número, de todas maneras, sigue siendo bajo.



Estos son los 20 países que han puesto más vacunas en todo el mundo. Al dar clic en cada barra puede ver qué porcentaje de personas en ese lugar tiene al menos una vacuna:

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea la gráfica acá)



Con respecto al asunto de la desigualdad, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió hace dos meses que “algunos países están en la carrera por vacunar a sus poblaciones enteras, mientras otros países no tienen nada. Esto puede comprarles una seguridad a corto plazo, pero es una impresión de seguridad falsa”.



Adhanom recordó que mientras se permita que la transmisión del coronavirus continúe en distintas partes del planeta aparecerán más variantes que, potencialmente, podrán evadir la acción de las vacunas.



Siguiendo los datos de Owid, en el mundo alrededor de 4 de cada 100 personas ya están completamente vacunadas y 8 de cada 100 tienen al menos una dosis de alguna vacuna.



Sin embargo, hay otros datos globales que son más esperanzadores. Por ejemplo, el número de vacunaciones hechas el 2 de mayo (11.382.451) en todo el mundo fue mayor que el de casos nuevos confirmados (674.348) ese mismo día.



Además, el gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar que apoya un levantamiento global de las protecciones de patentes para las vacunas contra el covid-19 a fin de acelerar la producción y distribución de inmunizantes en el mundo. Por ahora, empresas farmacéuticas y algunos países se oponen a esta idea.



Con corte al 2 de mayo, había 152,8 millones de casos confirmados, 3,2 millones de muertes y 1.164 millones de vacunas puestas.



Así es como han avanzado la curva de contagios totales y la de vacunación total:

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea la gráfica acá)

Chile, ejemplo en Latinoamérica y el mundo

En Sudamérica, se destaca lo que ha logrado Chile, que ya aplicó al menos una dosis de vacuna al 42,4% de su población; además 35 de cada 100 personas tienen su esquema completo.



Tal como lo contó EL TIEMPO en febrero, expertos señalan dos aspectos fundamentales para explicar el éxito del proceso de vacunación en ese país: la habilidad en la negociación de vacunas y la amplia red de la atención primaria, que recorre cada rincón del país del sur del continente de más de 4.200 kilómetros de largo.



De acuerdo con El Mercurio, diario chileno, en la última semana se presentó una baja generalizada de casos activos de covid-19 en el país. El informe epidemiológico del Ministerio de Salud de Chile reportó 4.906 casos activos menos que en el reporte anterior.



De todas maneras, revisando los datos globales, esto no solo se podría explicar por las cifras de vacunas, sino porque el país estaría dejando atrás la tercera ola de contagios, que también han vivido o están experimentando la mayoría de países del mundo.

Una persona recibe la primera dosis de la vacuna china Sinovac contra la Covid-19 hoy, en un centro de salud en Santiago (Chile). Foto: Alberto Valdéz. EFE

Otro asunto interesante es que el país también está trabajando para que allí se puedan producir vacunas. El rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile dijo que el laboratorio chino Sinovac Biotech tiene intenciones de establecer una planta de fabricación de vacunas en Latinoamérica y que Chile podría ser “un muy buen lugar”, según El Mercurio.



Después de Chile, Uruguay es el país que tiene más habitantes completamente vacunados, con 19 de cada 100. Luego está Brasil, con 6 de cada 100.



Esta gráfica muestra cómo van los países sudamericanos (de los que Owid tiene datos) con respecto al porcentaje de sus habitantes que ya tienen la vacunación completa:

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea la gráfica acá)



Por su parte, Brasil, por cantidad de dosis aplicadas allí (más de 43 millones) y el número total de habitantes, es el país que lidera ese indicador en este lado del continente. Le siguen México, Chile, Argentina y Colombia. En este último país, al 1 de mayo, se habían puesto un poco más de 5.1 millones de dosis.



Según la información que recopila Owid, Colombia ha logrado vacunar a 7 de cada 100 colombianos. Además, alrededor de 4 personas por cada centenar ya tiene ambas dosis.





UNIDAD DE DATOS

EL TIEMPO

