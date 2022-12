Los equipos de fotodetección en Colombia, también conocidos como 'cámaras salvavidas' o 'cámaras de fotomultas', están ubicados en 17 departamentos del país, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). En total, con corte al 6 de diciembre, hay 579 de estos dispositivos en distintas vías nacionales.



Desde diciembre de 2018 y hasta este abril de este año, eran 542, lo que significa que las autoridades aprobaron 37 cámaras más en ocho meses. ¿Dónde están ubicadas? Le mostramos.

Las cámaras salvavidas, también conocidas como cámaras de fotodetección, "son dispositivos electrónicos que capturan evidencias que pueden ser utilizadas como prueba de ocurrencia de presuntas infracciones de tránsito”, explica la ANSV.



La entidad aclara que las cámaras no imponen multas o comparendos. En cambio, las evidencias de presuntas infracciones de tránsito captadas por esos dispositivos son “utilizadas por las autoridades competentes para que evalúen la imposición o no de una multa”.



Bogotá es la zona del país que acumula mayor número de cámaras de fotodetección, con 129 -lo que representa el 22 % del total de dispositivos-. Es decir, alrededor de 1 de cada 5 cámaras autorizadas está en la capital. En ocho meses, fueron aprobadas 10 cámaras más en la capital colombiana.

La segunda región con más cámaras es Antioquia, con 112 (nueve más que en abril de 2022). En tercer lugar está Valle del Cauca, con 75.



Y si se revisa por ciudades, las que más cámaras tienen, luego de Bogotá, son Medellín (82), Cali (42), Barranquilla (38) y Barrancabermeja (37).



Mediante la Ley 1843 de 2017 y la Resolución 718 de 2018 se reguló la instalación de los dispositivos de fotodetección.

En lo corrido de 2022 se autorizaron 44 cámaras nuevas en distintos puntos de Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca, Cesar, Cundinamarca, Magdalena y Quindío.



En los últimos cuatro años, cuando más cámaras se autorizaron fue en 2019, con un total de 222. Mientras tanto, con 8 dispositivos nuevos, 2021 fue cuando menos se aprobaron.



La autorización para instalar sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para detección de infracciones la otorga la ANSV, según la Ley 1843 de 2018. Para ello, la autoridad de tránsito que pretende hacer la instalación debe cumplir diversos criterios técnicos de seguridad vial que son establecidos por el Ministerio de Transpore y la ANSV.



Cada nueva autorización concedida es publicada en la página web de la ANSV. Allí se adjunta la resolución y se informa en qué punto específico, con la dirección y las coordenadas, está ubicado el dispositivo.



La Resolución 20203040011245, de agosto de 2020, aclara que los equipos para detectar infracciones “solo podrán ubicarse en sitios que hagan parte de la infraestructura vial, de modo que no procederá su instalación en colinas, viviendas u otros equipamientos aledaños”.



Finalmente, la normativa indica que es necesario que las cámaras estén debidamente señalizadas para informar a los conductores que existe una condición de riesgo especial. La autorización de la instalación tiene vigencia de 5 años.

Preocupantes indicadores de exceso de velocidad

De acuerdo con un estudio de la ANSV publicado este mes, el 32 % de los usuarios de vehículos particulares conduce con exceso de velocidad. Preocupa que este mismo indicador es más crítico en los motociclistas, pues el 42 % de ellos se moviliza con exceso de velocidad. "Al respecto, cabe anotar que en Colombia este comportamiento se considera como el principal factor de mortalidad en los siniestros viales", dice la entidad.



Con respecto a indicadores de velocidad de conductores de vehículos livianos en todo el país, hay casos críticos en los departamentos de Bolívar, Quindío y Vichada; allí, más del 80 % de ellos registraron excesos de velocidad.



"En el caso de los motociclistas, considerando que el estudio se desarrolló en centros urbanos, resulta diciente que en los departamentos de Cauca y Vichada, 9 de cada 10 motociclistas excede el límite de velocidad establecido (90 %)", recalca la ANSV. Y agrega que, en Bolívar, 3 de cada 4 (el 75 %) motociclistas registran el mismo comportamiento.



La misma investigación de la Agencia informa que, en Colombia, a pesar de ser de obligatorio cumplimiento, solo el 67% de los conductores; además, que el 49 % de los acompañantes de vehículos livianos usa cinturón de seguridad.



Para el estudio, se hicieron observaciones directas en horarios y tramos seleccionados del país. De esta manera, informa la ANSV, para la caracterización del comportamiento de los usuarios en las vías se realizaron un total de 1.046.000 observaciones, distribuidas en 2.132 de vehículos de transporte de carga, 304.298 de vehículos de transporte individual, 320.553 de motociclistas, 211.207 de ciclistas y 210.845 de peatones.

YALENI SOLANO

UNIDAD DE DATOS

EL TIEMPO

