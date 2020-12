Salario mínimo no aumentaba menos de 4 % desde el año 2010

Este martes, el Gobierno dio a conocer el incremento del salario mínimo que regirá para el próximo año 2021. El presidente Iván Duque anunció un aumento de 3,5 % de este monto, que de esta forma llega a $ 908.526 pesos. El subsidio de transporte pasó de 102.854 pesos a 106.454 pesos.



En total, el mínimo subió 30.723 pesos. Con subsidio de transporte, alcanza un total de $1’014.980.

Este aumento de 3,5% se constituye, en efecto, en el porcentaje más bajo de la historia. El siguiente es el de 2010, a comienzos del gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se aumentó en 3,6 %, según los datos históricos del salario mínimo, tomados del Banco de la República.



Las cifras se calculan desde el año 1983, cuando el gobierno de Belisario Betancur decidió unificar el mínimo. Antes, este valor se determinaba de acuerdo a la actividad económica y por sectores (urbano y rural). El primer SMLV fue de $ 11.298 pesos.



Desde ese entonces, tal como lo muestran los datos del Emisor, el aumento, bien sea por decreto o porque se logra concertación entre los trabajadores y el Gobierno, no ha bajado de los cuatro puntos porcentuales. De hecho, los mayores incrementos porcentuales en la última década ocurrieron entre 2016 y 2017, cuando subió 7%.



Históricamente, el mayor incremento del salario mínimo se produjo en diciembre de 1988, cuando pasó de $ 25.637 pesos a 32.560 pesos. En esta gráfica podrá ver cómo ha variado este monto, en valor y porcentaje, desde 1984 hasta hoy.

También vea esta gráfica interactiva que muestra cómo ha evolucionado este indicador económico a través de los años.

¿Es un salario alto o bajo?

La capacidad adquisitiva del mínimo se debe medir de acuerdo a los costos y servicios esenciales de la canasta familiar, que tiene diferentes categorías: alimentos, transporte, vivienda, educación, salud, recreación, entre otros.



Para Iván Francisco Tunjano Pinzón, docente de Finanzas del Politécnico Grancolombiano, “no todos consumen el mismo volumen de dinero, por lo que no es tan fácil decir que el mínimo sube poco o mucho”. Por ello, para poder tener una visión más clara de si efectivamente subió el salario, "es necesario relacionarlo con la inflación, que mide la pérdida de poder adquisitivo del dinero".



Según Tunjano, un 3,5 % pareciera poco, en comparación con algunos años, como 1997, en el que aumentó 21,02 %. Sin embargo, estas medidas no nos dicen nada, por lo que debemos compararlos con la inflación que esperamos tener.



“El Banco de la República, quien tiene a su cargo la responsabilidad de mantener el poder adquisitivo de la moneda, espera una inflación de 2,5 % para el año 2021. Entonces podríamos decir que el aumento del salario es generoso. Pero no podemos olvidar que estamos en un año extraño, y que los resultados de la pandemia se verán reflejados en el futuro de forma gradual”, agregó .

¿Ha mejorado el poder adquisitivo del mínimo?

Para entender aún mejor la capacidad adquisitiva del peso, se podría intentar hacer la comparación con un producto de la canasta familiar, por ejemplo, el arroz, como lo muestra esta gráfica.

Como se puede ver, una tonelada de arroz en el año 1997 valía 742.178 (promedio mensual). Es decir que con un salario mínimo de 172.005 solo podríamos adquirir el 23% de una tonelada.



Mientras tanto, para el año 2018, una tonelada de arroz se negociaba en promedio en $1.908.836, y el salario mínimo estaba en 781.242, es decir que se podría adquirir el 41 % de una tonelada.



Para el año 2019, la tonelada de arroz en promedio se negocio en $ 2.225.082 y teníamos un salario mínimo de $ 828.116, es decir podríamos adquirir el 37 % de una tonelada



Y para el año 2020 la tonelada de arroz se negocio en $ 2.824.368 y el salario mínimo estaba en $ 877.803 es decir se podría adquirir el 31 % de una tonelada.



Así las cosas y esperando una inflación del 2,5 % en el año 2021, se podría esperar un valor promedio por tonelada de $2.894.979 y el salario alcanzaría para un 31 % de una tonelada. Es decir, que el salario mínimo ha mantenido casi el mismo poder adquisitivo en los últimos años.



“Por último, es necesario decir que el salario mínimo es un sofisma de distracción, que nos aleja de lo que verdaderamente nos debe interesar como sociedad, y es la disminución de la inflación y el aumento de productividad”, señaló Tunjano.



Y agregó: “Un aumento alto del salario mínimo también puede obligar al sector empresarial a aumentar precios de los productos y servicios o disminuir puestos de trabajo para poder dar continuidad al negocio".



