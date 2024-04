Atención: Sebastián Guanumen reveló declaración de bienes y rentas como nuevo embajador en Chile

polémico ex asesor de comunicaciones de la campaña Petro Presidente, a la embajada de Colombia en Chile. Aunque oficialmente no hay un acto administrativo de nombramiento ni se ha posesionado en sus funciones, es cada vez más clara la llegada de Sebastián Guanumen,

Prueba de ello es que el ahora alto funcionario diplomático ya hizo pública su declaración de bienes, rentas y posibles conflictos de interés como nuevo “embajador extraordinario y plenipotenciario”.

Departamento Administrativo de la Función Pública y en la que todos los servidores públicos deben consignar sus declaraciones de renta y bienes. Así lo pudo establecer la Unidad de Datos del EL TIEMPO tras revisar el Aplicativo por la Integridad, herramienta creada por el

por haber orquestado una supuesta “campaña negra” contra los candidatos rivales del hoy presidente Gustavo Petro en las elecciones del año 2022. Sebastián Guanumen se hizo conocido ante la opinión pública

Para entonces, se hizo famoso el llamado al equipo de la campaña Petro Presidente a "correr la línea ética", que pronunció en uno de los videos que se filtraron a medios de comunicación y en los que se discutían asuntos estratégicos de cara a los comicios.

“El objetivo de este grupo no es hacer cosas para la campaña oficial, sino trabajar toda la línea lateral de defensa y ataque, y eso significa que tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que, seguramente, la línea ética pues se va a correr un poco, pero no podemos no atacar y no defendernos”, se le escucha decir en las grabaciones.

Su padre, potencial conflicto de interés

Hugo Guanumen, padre de Sebastián Guanumen. Foto:Archivo particular Compartir

Guanumen, quien viene de ser cónsul general de ese país, hizo la publicación del documento el pasado 8 de abril a las 11 de la mañana. En el documento aparecen ingresos por 441’594.341 pesos.

Este monto es casi 14 veces más alto al que declaró el 6 de febrero de 2023, cuando se posesionó como cónsul en Chile. Para ese entonces, declaró tener ingresos en el año gravable anterior por 35’217.000 pesos.

Además de ello, cita a su padre, Hugo Germán Guanumen Pacheco, como sujeto de un potencial conflicto de interés, dado el cargo que actualmente tiene en la Superintendencia de Servicios Públicos

“Potencial conflicto de interés debido a que Hugo Germán Guanumen Pacheco, quien es mi padre, se encuentra trabajando como Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia”, señala textualmente el documento.

Guanumen Pacheco, quien llegó a su actual cargo en febrero de este año, ha estado vinculado a la Superintendencia desde mediados de 2023. Primero fue director de entidades intervenidas y en liquidación, luego fue nombrado como asesor del despacho y en agosto entró como encargado de la dependencia que hoy tiene bajo su mando.

También aparece reseñado en el documento de bienes y conflictos de interés que Guanumen tiene “inversiones en Colombia o en el exterior” aunque sin especificar cuáles y que a la fecha no hace parte de ninguna junta directiva ni posee fideicomisos en otros países.

¿Qué dice su declaración de renta?

Gustavo Petro, actual Presidente de la República, y Sebastián Guanumen. Foto:Archivo ELTIEMPO Compartir

Guanumen no actualizó, ni esta vez ni cuando se posesionó como cónsul, el formulario de declaración de renta. Hay que recordar que, por ley, es un requisito para posesionarse y debe ser actualizado cada año mientras la persona trabaje en el sector público.

La declaración más reciente que aparece registrada en el Aplicativo para la Integridad Pública es la que se cargó el 5 de junio de 2020, cuando el ahora embajador se posesionó como asesor en el Concejo de Bogotá.

El documento, correspondiente al año grabable 2018, reportaba un patrimonio bruto de 133 millones de pesos que al restarle deudas por 30 millones le dejó un patrimonio líquido de 103 millones de pesos.

Para entonces, debido a las deducciones por retenciones en la fuente, le apareció un saldo a favor de 593 mil pesos y un impuesto a cargo de cero pesos.

¿Cuánto ganará ?

Los salarios de los embajadores en Colombia están regulados por el decreto 2087 del año 2004.

En él se establecen, en moneda extranjera, los montos asignados al personal que trabaja en todas las representaciones diplomáticas de Colombia en el exterior.

Así, en el caso de Chile, el decreto señala que tiene la misma asignación salarial que las de Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua y República Domincana: 5.500 dólares. Eso, al cambio actual, equivale a 21’331. 970 pesos.

El embajador de Colombia en Chile, como muchos funcionarios diplomáticos, tiene también derecho a una llamada 'Prima de Costo de Vida', que se calcula de acuerdo a una fórmula que involucra la inflación de cada país frente a la de Colombia.

Otro de los beneficios de los funcionarios colombianos en el exterior es que esta prima también se aplica para los dependientes.

Señala el decreto que se trata de un “subsidio hasta por un máximo de 3 dependientes, equivalente al 4 por ciento de la asignación básica mensual por cada dependiente. Se entiende por dependiente a la esposa(o) o compañera(o) permanente o hijos del funcionario menores de 25 años y que dependan económicamente de él.”

RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor Unidad de Datos EL TIEMPO

En redes: @TheFugazi

