Desde el mes de agosto del 2022, cuando el presidente Gustavo Petro llegó al poder y dejó claro que se reanudarían los diálogos con el Eln, hasta el 28 de febrero de este año, esa guerrilla perpetró 109 acciones armadas en diferentes zonas del país.



Esas acciones violentas dejaron un saldo de al menos 161 víctimas, que incluyen muertos, asesinados, heridos y rehenes, entre otros. Y eso, sin contar las poblaciones confinadas durante los paros armados en Chocó y Buenaventura.



Igualmente, el balance no incluye el ataque con explosivos ocurrido el miércoles de esta semana en la región del Catatumbo, en Norte de Santander y que dejó nueve militares muertos y ocho heridos.

Los datos surgen de una recopilación de acciones armadas de diferentes organizaciones ilegales, desde el año 2018 hasta febrero 28 de este año, realizada por la Misión de Observación Electoral (MOE) y a la que tuvo acceso la Unidad de Datos de EL TIEMPO.

El 8 de agosto, tras una reunión bilateral con el presidente de Chile, Gabriel Boric, el recién posesionado presidente Petro aseguró que los diálogos con el Eln estaban “a punto de reanudarse” . Dos meses después, el 4 de octubre, se confirmó oficialmente que se reestablecerían los encuentros entre los negociadores de ambas partes, junto a los países garantes de Venezuela, Cuba y Noruega.

El Eln no hizo parte del cese al fuego. Foto: Archivo EL TIEMPO

Las cifras mostrarían que los anuncios del Primer Mandatario, y la llegada al poder de un gobierno de izquierda por primera vez en la historia, no significaron una disminución en las acciones armadas o los ataques por parte de esa guerrilla. Por el contrario, se han incrementado.



De hecho, el Eln fue el único de los grandes grupos armados ilegales que no entró en el cese de fuegos anunciado por el Gobierno. Esto, a pesar de que el propio presidente Petro aseguró que había un acuerdo con esa guerrilla, que luego fue desmentido públicamente antes de que finalizara el 2022.



En total, el año pasado, ese grupo armado ilegal cometió 233 ataques o acciones armadas en todo el país. De ellas, 186, es decir el 68% del total, las hizo entre enero y abril, en plena época electoral. Luego, entre mayo y julio, el grupo bajó notoriamente su accionar al cometer 18 acciones armadas, correspondientes al 6% del total del año.



Sin embargo, en agosto, mes en el que también se posesionó el nuevo gobierno, comenzó una escalada en el accionar de ese grupo armado ilegal que se mantuvo hasta diciembre, cuando ya estaba en firme la reanudación de las negociaciones. En total, en ese lapso, cometieron 69 ataques, correspondientes al 30% del total de ese año.

A eso hay que sumarle las 40 acciones (17 en enero y 23 en febrero) que han sido documentadas por la MOE este año. Los datos muestran que, de ese total, 12 corresponden a combates o enfrentamientos con la Fuerza Pública, 2 son ataques con explosivos y hubo dos paros armados en las poblaciones de Sipí y Nóvita, en Chocó, entre otras acciones.

Norte de Santander, el epicentro

Militares que murieron en ataque del Eln en Norte de Santander este 29 de marzo de 2023. Foto: Ejército

El ataque con explosivos de esta semana que dejó dos suboficiales y siete soldados muertos en la vereda Villa Nueva, del corregimiento de Guamalito, en el municipio El Carmen, es una muestra de que en Norte de Santander está centrada la ofensiva violenta del Eln.



Y es que, de acuerdo a las cifras de la MOE, que se nutre de registros en fuentes oficiales y medios de comunicación, entre otras, ese departamento es el que tiene el mayor número de ataques y acciones armadas desde agosto de 2022 hasta febrero de 2023, con 45 en total.



Le siguen el Cauca, con 37; Chocó (donde hicieron dos paros armados en diciembre y febrero), con 35; y Arauca, con 30.

Tras los ataques del Eln en el Catatumbo, hay expectativa sobre el futuro que corran los diálogos, de cara a la nueva ronda de conversaciones entre la partes el próximo mes.



De hecho, el presidente Gustavo Petro decidió adelantar para este viernes una reunión que tenía prevista el 3 de abril con los miembros de la delegación negociadora del Gobierno.



Y si bien las voces de rechazo a los actos violentos de la guerrilla han sido unánimes, el propósito parece seguir avanzando en los diálogos de paz. El comisionado de Paz, Danilo Rueda, dijo que se tomarán "las decisiones sanas para el país". "No vamos a hacer nada distante que entorpezca el propósito de la paz. Eso significa que el Eln debe aplicar irrestrictamente el DIH", manifestó.



No obstante, el ministro Alfonso Prada fue enfático al afirmar que, de ser necesario, se tomarán medidas frente al accionar violento. “Siempre hay la posibilidad de levantarse de una mesa cuando no hay condiciones para el diálogo o, como ya lo hicimos, suspender un cese y ordenar ofensiva total cuando no hay voluntad real de paz”, dijo el alto funcionario.



RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor Unidad de Datos EL TIEMPO

@TheFugazi