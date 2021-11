Así va el covid-19 en países que exigen carné de vacunación

Ante la negativa de cierto porcentaje de su población de vacunarse contra la covid-19, algunos países han adoptado medidas para incentivar la inoculación entre sus habitantes. Una de ellas ha sido la exigencia de algún tipo de certificado de vacunación para ingresar a ciertos lugares o eventos.



Frente a ese panorama, los datos de Our World In Data (Owid, una iniciativa de la Universidad de Oxford), analizados por la Unidad de Datos de EL TIEMPO, sugieren que las vacunaciones diarias en algunos de los países no han incrementado considerablemente. ¿Por qué? Le explicamos las posibles razones, de acuerdo con lo que muestran las cifras. Además, le mostramos cómo avanzan la vacunación y el coronavirus en esos países -sobre todo europeos- donde se implementaron las medidas.

El Gobierno Nacional expidió un decreto a través del cual estipula que en lugares de ocio como restaurantes, bares, cines, o eventos deportivos será obligatorio presentar el carné de vacunación contra covid-19 para el ingreso. De esta manera, el próximo 16 de noviembre, Colombia entrará a la lista de los países que piden algún tipo de prueba de vacunación contra covid-19 para ingresar a ciertos lugares.



(Le sugerimos: Esto es lo que debe saber sobre el carné de vacunación en lugares públicos)



De acuerdo con los datos más actualizados de Move Hub -una organización que brinda información para facilitar la movilidad internacional- y del medio de comunicación Euronews, estos son algunos de los países europeos que exigen o han exigido algún tipo de certificado de vacunación o de superación de la enfermedad para ingresar a distintos recintos: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Países Bajos y Portugal.



Las restricciones varían de acuerdo con el país, pero en general los gobiernos exigen a las personas mayores de edad, para asistir a eventos masivos, ingresar a teatros, bares, restaurantes, entre otros lugares públicos, estar vacunadas, demostrar que se recuperaron del covid-19 en los últimos seis meses o presentar una prueba -PCR, por ejemplo- de que no tienen la enfermedad.

Alrededor de 875 millones de dosis habían sido administradas en Europa hasta el domingo 7 de noviembre. Con corte a esa fecha, el 56 % de la población europea tenía el esquema de vacunación completo, según Owid. Sin embargo, hay una distribución muy desigual: mientras países como España, Dinamarca, Irlanda, Bélgica e Italia tienen a más del 70 % de su población con el esquema completo; hay países como Ucrania, Moldavia, Bulgaria y Rumania que no alcanzan ni el 30%. Como si fuera poco, según reportó EFE, hay dos territorios que no llegan al 10%.



(Además: Distrito expidió decreto que reglamenta el carné de vacunación en eventos)



Por fuera de Europa, otros países que exigen la vacunación u otras pruebas para asistir a lugares públicos o eventos masivos son Azerbaiyán, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Israel -en Asia-, Canadá (América), Chad (África) y Rusia.



Así se están comportando las curvas de casos, muertes y vacunaciones diarias en 23 países que exigen -o han exigido- cumplir con la vacunación u otro requisito para asisitir a lugares públicos:

(Lea también: Tu Boleta, bares, restaurantes e IDRD pedirán carné de vacunación)



Rusia ha suscitado especial preocupación en las últimas semanas, pues allí no solo existen medidas para incentivar la vacunación, sino que en ciudades como Moscú -capital del país- han tenido que volver a cuarentenas y restricciones de movilidad debido al alza de contagios y muertes, además de la baja tasa de vacunación. Según los datos de Owid, solo una de cada tres personas tienen el esquema completo en el país.



Instituciones educativas, restaurantes, centros deportivos y peluquerías de la región de Moscú se vieron forzadas a cerrar, reportó DW la semana pasada. Mientras tanto, se mantienen abiertas las farmacias y algunas tiendas, además de los teatros y museos. Para el ingreso, es necesario mostrar un código QR que demuestre que la persona se ha vacunado o se ha recuperado de la infección de covid-19.



Por otro lado, los datos recopilados por Owid de los países mencionados al parecer muestran que, aun con la exigencia de la vacunación, las dosis aplicadas diariamente no han aumentado en los últimos tres meses -de agosto a octubre- en los siguientes territorios: Bélgica, Canadá, Chipre, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda.



(Puede interesarle: Crisis de migrantes en Bielorrusia amenaza la seguridad en la Unión Europea)



En contraste, Austria ha visto un ligero aumento en las dosis aplicadas diariamente durante los últimos tres meses. Azerbaiyán y Letonia, por su parte, experimentaron dicho aumento sobre todo en el mes de octubre; lo mismo ha ocurrido con Grecia y Luxemburgo después de la mitad del décimo mes del año.



Además, los datos dejan ver que Israel y Corea del Sur tuvieron un aumento considerable en la aplicación de dosis en agosto y parte de septiembre. De hecho, Corea registró en septiembre sus niveles más altos de vacunación diaria desde su inicio en marzo. Italia ha mantenido la aplicación de dosis de covid-19 en un nivel relativamente estable en los útlimos meses.



De todas maneras, la información más reciente no responde si las medidas adoptadas son o no útiles para incentivar la vacunación. Varios de dichos países ya tienen gran parte de su población vacunada y, por tanto, no es razonable pensar que volverán a alcanzar los altos niveles de vacunación de mediados de año.



(Además: La OMS advierte que puede haber desabastecimiento de jeringas para vacunas)



Y los datos lo confirman: de los 23 países mencionados en este artículo que piden algún tipo de certificado para ingresar a espacios públicos, 16 ya tienen a más de la mitad de su población con el esquema completo de vacunación, de acuerdo con los datos de Owid disponibles al 7 de noviembre.

La situación de la pandemia en Europa y el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mostró el jueves pasado su "gran preocupación" por la situación de la pandemia de coronavirus en Europa debido al aumento de la transmisión en las últimas semanas e instó a los países a introducir medidas sociales y de salud pública ante una "amenaza real", informó EFE.



"Nos encontramos en otro punto crítico de rebrote de la pandemia. Europa está de nuevo en el epicentro de la pandemia, donde estábamos hace un año. La diferencia hoy es que sabemos más y podemos hacer más", dijo en rueda de prensa el director de OMS-Europa, Hans Kluge.



(En otras noticias: Estados Unidos reabrió fronteras para vacunados; estos son los requisitos)



Kluge apuntó sobre todo a la "insuficiente" cobertura de vacunas y al relajamiento de las medidas como causas principales del aumento de la transmisión, aunque sin olvidar factores como la estacionalidad, el inicio del curso escolar, la vuelta al trabajo presencial y el predominio de la variante delta, más contagiosa.



Los países con tasas de vacunación más bajas, como los bálticos y los de Europa Central y del Este, tienen altos índices de hospitalizaciones, dijo la OMS la semana pasada. La organización resalta que la mayor parte de los ingresados y muertos son personas que no han completado la pauta de vacunación.



A pesar de que Europa roza el récord de nuevos casos, dice EFE, la cifra de muertes es la mitad del máximo alcanzado durante la pandemia, un hecho que se explica por las vacunas.



"Las vacunas son esenciales para superar la fase aguda de la pandemia, si las combinamos con medidas sociales y de salud pública. Nunca se prometió que las vacunas contendrían la transmisión, pero sí están haciendo muy bien lo prometido: evitar formas severas de la enfermedad, particularmente la mortalidad", dijo Kluge desde la sede de OMS-Europa en Copenhague.



Con corte al 7 de noviembre, más de cinco millones de personas han muerto a causa del covid-19. Mientras tanto, más de 4.017 millones de personas han recibido al menos una dosis de vacuna contra la enfermedad desencadenada por el coronavirus, según Owid.



(También: COP26 eleva el compromiso de financiación climática para países vulnerables)

Hasta ahora, más de la mitad de la población mundial (51 %) ha recibido al menos una dosis de vacuna y cerca de 2 de cada 5 personas (40 %) ya tiene el esquema de vacunación completo, de acuerdo con los cálculos de Owid. Sin embargo, existen notorias diferencias al comparar los datos de cada continente y, más aún, de cada país. Mientras que países de ingresos altos -clasificados así por Naciones Unidas- tienen al 66 % de su población completamente vacunada, los de ingreso bajo solo llegan al 2 %.



(Vea: Covid: vacunados en Venezuela son el 32 %, no el 70 % como dijo Maduro)



"Debemos cambiar nuestra táctica, de reaccionar a los rebrotes de covid-19 a prevenir que ocurran en primer lugar", afirmó Kluge. Así, defendió la utilidad de instrumentos como la mascarilla (tapabocas), sobre todo en interiores.



Realización de pruebas, rastreo de contactos, ventilación en espacios cerrados y distancia física también fueron mencionados por Kluge, al igual que el "pasaporte covid", que calificó de "herramienta colectiva para la libertad individual".



"Las medidas preventivas no le quitarán a la gente su libertad, la asegurarán. En otras palabras, la mejor forma de evitar confinamientos, que deben ser el último recurso, es aplicar esas medidas y mantener baja la transmisión de la covid-19", dijo.



(Siga leyendo: En datos: alentador descenso de muertes por covid-19 en Bogotá)

UNIDAD DE DATOS*

EL TIEMPO*Con información de EFE

Más noticias:

- Dos de cada cinco latinoamericanos ya están vacunados contra el covid-19



- ¿No tiene visa americana? Así están los tiempos de espera con Colombia



- Barranquilla atraviesa por el cuarto pico del covid-19



- Alarma en Alemania: suspenden práctica por contagio de Covid-19