Seis meses después de su inicio, así avanza la vacunación contra covid-19

El 17 de febrero de 2021, una enfermera de Sincelejo, en Sucre, recibió la primera dosis de vacuna contra covid-19. Desde ese día, en Colombia se han aplicado cerca de 32 millones de dosis con corte al 16 de agosto. A la fecha, 13.802.855 personas tienen su esquema de vacunación completo, según Minsalud.



La entidad también dice que hay alrededor de 3.1 millones de personas que hacen parte de grupos de riesgo y que aún no se han vacunado. Por eso, las autoridades hacen el llamado urgente a vacunarse a quienes pueden y no lo han hecho. Luego de seis meses de su inicio, EL TIEMPO le cuenta cuál es el panorama de la implementación del plan nacional de vacunación.

Teniendo en cuenta las cinco vacunas que actualmente se aplican en el país (Sinovac, Pfizer, Astrazeneca, Janssen y Moderna), con corte al 16 de agosto, se han puesto 31.963.634 dosis. De estas, 18.160.779 corresponden a vacunas de primera dosis y 11.147.003, de segundas dosis. Además, se han puesto 2.655.852 que requieren una única dosis.



Así las cosas, hay 13.802.855 personas que tienen el esquema de vacunación completo en el país, de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social.



Según Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del la cartera de Salud, en cuanto a cobertura, el avance en esquemas completos en mayores de 80 años es del 81,5 %; en 70-79 años, de 76,2 %; en 60-69 años, de 65,6% ; en 50-59, de 50,8 %; en 40-49, de 28,9 %; en 30-39 años, de 9,4 % y 25-29 años, de 5,5 %.

Considerando la proyección de población del Dane para el 2020, que da cuenta de un total de 50.372.424 personas en el territorio, 27,4% de la población ya tiene el esquema completo. Eso significa que, estadísticamente, un poco más de uno de cada cuatro colombianos tiene ya su esquema completo.



No obstante, es necesario tener en cuenta que el plan de vacunación nacional ha avanzado de acuerdo con unas etapas y una priorización que, entre otros aspectos, considera edad, condición de salud y ocupación de las personas.



La semana pasada, Bermot manifestó que con la llegada de la variante Delta a Colombia hay una “altísima preocupación por aquellas personas que aún no se han vacunado, especialmente mayores de 50 años o que tienen algún tipo de comorbilidad". Según Minsalud, hay alrededor de 3.100.000 personas que hacen parte de grupos de riesgo y que aún no se han vacunado.



Por su parte, Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía de Minsalud, afirmó que "cerca del 79 % de pacientes en hospitalización general y en UCI por covid-19, durante junio, no estaban vacunadas". El funcionario destacó la importancia de la vacunación.



Aunque la variante Delta representa una mayor capacidad de contagio, #LasVacunasSíProtegen y han demostrado su alta eficacia para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Por eso, #Vacunémonos y mantengamos las medidas de prevención que ya conocemos. #SigamosCuidándonos😷 pic.twitter.com/Gx6kkG2A1Q — MinSaludCol (@MinSaludCol) August 18, 2021

En Latinoamérica, y con corte al 16 de agosto, el país que tiene más personas completamente vacunadas con respecto a su población es Uruguay, con 69 por cada 100 habitantes, según datos de Our World In Data (Universidad de Oxford). En segundo lugar está El Salvador, con 31 personas completamente vacunadas por cada 100 habitantes. Colombia ocupa el tercer lugar; le siguen Brasil, México y Argentina.



De todas maneras, en ese indicador influye el número de habitantes de cada país. Uruguay, por ejemplo, tiene cerca de 3.5 millones de habitantes mientras que en Brasil hay más de 212.5 millones.

Avance de vacunación en los departamentos

Bogotá es el lugar con más dosis de vacunas asignadas, con un total de 6.1 millones. Le siguen Antioquia, con 4.9 millones y Valle del Cauca, con 3 millones. Estas tres zonas, a su vez, son las que mayor número de dosis han aplicado.



Por otro lado, al comparar el dato de dosis aplicadas con el número de habitantes estimado por el Dane para el 2020, San Andrés y Providencia es el departamento más adelantado en la vacunación. Según los datos recopilados por el Ministerio de Salud hasta el 16 de agosto, allí se asignaron 89.939 dosis, de las cuales se han aplicado 73.669. Como hay 63.692 habitantes, se podría decir que se han aplicado 116 dosis por cada 100 personas.



En ese mismo indicador, después de la isla, está Amazonas, con 87 vacunas por cada 100 habitantes. Allí se han aplicado 68.772 dosis entre sus 79.020 pobladores. En tercer lugar se encuentra Quindío, con 79 vacunas por cada 100 personas y, en cuarto, Boyacá, con 78.



En contraste, la región más atrasada es Vichada. Allí se han puesto apenas 22 vacunas por cada 100 habitantes. Llama la atención que, a pesar de ser un departamento con 112.958 habitantes, apenas se le han asignado 26.284 dosis (de las cuales se han aplicado 24.310). Mientras tanto, a San Andrés, con un poco más de 63 mil habitantes, le han correspondido cerca de 90 mil dosis.



El segundo departamento más atrasado es Chocó (que tiene 544.764 habitantes), en donde se han aplicado 158.833 de las 207.858 dosis asignadas. Es decir, allí se han puesto 29 vacunas por cada 100 habitantes. Tanto en Cauca como en Putumayo se han puesto 37 dosis por cada 100 personas.

El dato actualizado que permitiría conocer mejor el avance de la vacunación en las regiones es el del número de esquemas completos que hay en esos territorios (tanto a nivel departamental como municipal). Sin embargo, el Ministerio de Salud no ha habilitado una consulta de datos abiertos más allá de una serie de gráficos en la herramienta Microsoft Power BI alimentados, según se lee en la página web, por los reportes de las entidades territoriales.



Por ahora, las cifras más detalladas al respecto de las dosis, las vacunas aplicadas y la cobertura por edad son las de PAI-WEB, que corresponden al registro realizado por los prestadores de servicio de salud. No obstante, allí no está disponible la información sobre el total de dosis aplicadas que reporta el Ministerio de Salud (casi 32 millones). En cambio, la cifra total que aparece es de 20.958.659 dosis aplicadas con corte al 16 de agosto.



