Coronavirus: 1 de cada 4 personas ha recibido vacuna en el mundo

En todo el mundo, 2.110 millones de personas ya cuentan con al menos una dosis de vacuna contra covid-19. Eso se traduce en que 1 de cada 4 personas tiene al menos una dosis anticovid en el planeta.



En total, se han administrado más de 3.832 millones de vacunas, pero solo 15 países han vacunado a más de la mitad de su población con el esquema completo.



Este es el panorama de vacunación en el mundo; además, cómo está Colombia frente a otros países.

Según los datos de Our World In Data (OWID) de la Universidad de Oxford, 2.110 millones de personas ya contaban con al menos una dosis de vacuna anticovid en el mundo con corte al viernes 23 de julio.



Al clasificar a los países según el número total de personas que se han vacunado en su territorio, India ocupa el primer lugar: allí han vacunado a más de 336 millones de personas. Con 187 millones, Estados Unidos está en el segundo puesto. El tercer lugar lo ocupa Brasil, con un poco más de 98 millones de personas vacunadas.



Los tres países coinciden en estar entre los 10 territorios más poblados del planeta, por lo que no extraña que también sean los que más personas han vacunado.



Con cerca de 16 millones de personas vacunadas con al menos una dosis, Colombia ocupa el puesto 17 en ese listado mundial según los datos disponibles de OWID. Y al compararlo con la región latinoamericana, es el cuarto país que más personas ha vacunado, antecedido por Brasil, México (41 millones) y Argentina (23 millones).



Para tener una idea más clara del avance real de la vacunación en cada territorio, se compara el número de personas completamente vacunadas con respecto a la población total de un país. Es claro que un mayor número de dosis aplicadas en cierto lugar no garantiza alta cobertura, puesto que depende del número de habitantes de dicha zona.



En ese sentido, Malta, un país de 441 mil habitantes, ha vacunado ya a 83 de cada 100 habitantes. Dicho indicador le acercaría a la famosa “inmunidad colectiva” de la que se ha hablado durante la pandemia.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el término “se refiere a la protección indirecta contra una enfermedad infecciosa que se consigue cuando una población se vuelve inmune, ya sea como resultado de la vacunación o de haber presentado la infección con anterioridad”.



Islandia es el segundo país que tiene más habitantes con el esquema de vacunación completo: hay 74 personas completamente inoculadas por cada 100 habitantes. En tercer puesto está Chile, en donde tiene 63 de cada 100 personas tienen el esquema finalizado.

Al revisar el estado de la vacunación en los 7.794 millones de habitantes del planeta, destaca que apenas el 14% (1.064 millones de personas) ya completó su esquema de inoculación. Además, solo 15 países han vacunado a más de la mitad de su población con la totalidad de las dosis necesarias, según los datos disponibles de OWID.



“En algunos países de ingresos bajos y medianos, menos del 1 por ciento de la población está vacunada, lo que contribuye a una doble vía en la recuperación de la pandemia", dijo recientemente Achim Steiner, administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



En la misma línea, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que la inequidad con respecto a la vacuna es el mayor obstáculo para poner fin a la pandemia y recuperarse del covid-19.



Según las últimas previsiones de la Organización Mundial de la Salud, el número de casos acumulados de coronavirus en el mundo puede superar los 200 millones en agosto. Además, los casos confirmados cada día en todo el mundo han empezado a aumentar en el último mes.



Por ahora, el número de vacunaciones diarias supera por mucho el de contagios confirmados en cada jornada. Sin embargo, los países no solo se enfrentan a la falta de acceso equitativo a vacunas, sino a la falta de asistencia a los puestos de vacunación.



