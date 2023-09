De los tres candidatos que puntean en las encuestas como posibles ganadores de la Alcaldía de Medellín, solo Juan Carlos Upegui hizo públicas sus declaraciones de renta y bienes mientras tuvo un cargo público. Federico Gutiérrez y Albert Corredor no lo hicieron mientras estuvieron en la Alcaldía y el Concejo de la capital de Antioquia, respectivamente.



Así lo pudo constatar la Unidad de Datos de EL TIEMPO tras analizar las bases de datos de Función Pública, Secop y los portales abiertos de Simit, Policía, Contraloría y Procuraduría para revisar la información pública de los aspirantes a gobernar una de las principales ciudades del país.

De hecho, 10 de los 15 aspirantes no han cumplido con lo que los obliga la Ley 2013 de 2019, que es la que determina que todo servidor público debe hacer “publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios”.



La norma incluye cargos de libre nombramiento y remoción pero también personas que hayan celebrado contratos con el estado. Además, las autoridades han insistido que publicarla ‘de buena fe’ es una práctica deseable en cuanto a transparencia de cara a los comicios.



En ese sentido junto a Upegui (aspirante cercano al actual burgomaestre de la ciudad, Daniel Quintero), cumplieron con este requisito Daniel Duque Velásquez, del Partido Verde; Rodolfo Correa, de Colombia Renaciente; Carlos Ballesteros, del Polo Democrático y Juan Camilo Restrepo, de Salvación Nacional.



Por el contrario, además de Gutiérrez, otros aspirantes, pese a que han ocupado recientemente cargos públicos, de elección popular o han firmado contratos con entidades estatales del orden nacional o territorial, no tienen reporte público de su declaración de renta.

Y dos candidatos del listado de 15 no han tenido cargos públicos recientes ni han firmado contratos estatales, por lo que no tendrían, hasta el momento, la obligación de cargar públicamente sus declaraciones en el Aplicativo por la Integridad: son Juan David Valderrama López y Felipe Vélez Roa.



El primero fue director del Inder hasta 2018, antes de que se promulgara la norma y el segundo ha estado siempre vinculado a empresas privadas.

¿Qué bienes declararon?

De los candidatos que declararon, el que tiene un mayor patrimonio es el exconcejal Carlos Alberto Ballesteros, avalado por el Polo Democráctico. De acuerdo a lo revelado en su declaración, tiene un patrimonio líquido de 1.499 millones de pesos, derivado de restarle deudas por 135 millones de pesos a un patrimonio bruto de 1.634 millones de pesos. Para el año 2021 pagó un impuesto de 14 millones de pesos.



Como ingresos salariales, sólo reportó 244 mil pesos provenientes de honorarios. Sin embargo, el fuerte de su patrimonio está en las propiedades, pues según el reporte público posee seis inmuebles, todos en Antioquia: una casa, dos apartamentos, dos oficinas y una finca.



En total, sus propiedades están avaluadas en 1.458 millones de pesos. La más valiosa es la finca, ubicada en Marinilla, reportada por 800 millones de pesos.

Además, en el Secop aparecen dos contratos firmados por Ballesteros. El más reciente fue firmado el pasado seis de febrero por 61 millones de pesos y vence el 31 de diciembre de este año.



El otro contrato se firmó el 25 de noviembre de 2022, con el mismo Mintrabajo por casi 12 millones de pesos. Su duración fue de 36 días y su objeto era “prestar servicios profesionales a la Subdirección de Promoción de la Organización Social con el fin de construir el proyecto de reforma laboral que se discute en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales”.



El segundo candidato con más patrimonio es el ex secretario de Patrimonio Rodolfo Correa. En total, su patrimonio líquido es de 847 millones de pesos, provenientes de un patrimonio bruto de 1.901 millones de pesos, menos deudas por 1.053 millones de pesos. Para 2021 pagó un impuesto de 2 millones de pesos.



Correa aseguró haber recibido ingresos por 260 millones de pesos, la mayoría de ellos derivados de su salario (242 millones de pesos) y cesantías (17 millones de pesos).



Además, aparecen como suyos tres bienes en Medellín (dos inmuebles y uno mueble) por valor total de 1.818 millones de pesos. Sus acreencias son cinco préstamos con diferentes entidades y cooperativas, que suman 1.053 millones de pesos.



En cuanto a Juan Camilo Restrepo, del Movimiento de Salvación Nacional, es el tercero con mayor patrimonio líquido al reportar 750 millones de pesos, surgidos de bienes y activos a su nombre por valor de 1.394 millones de pesos menos deudas por 644 millones de pesos.



Además , para 2022 aseguró haber tenido ingresos de 224 millones de pesos provenientes de salarios (117 millones de pesos), gastos de representación (100 millones de pesos) e intereses de cesantías (6 millones de pesos).En cuatro a bienes, solo aparece un inmueble ubicado en el municipio de Rionegro, por valor de 728 millones de pesos.

El cuato candidato en cuanto a patrimonio es Juan Carlos Upegui, del Partido Independiente, quien registró para 2021 un patrimonio líquido de 143 millones de pesos, surgido de restarle deudas por 869 millones de pesos a un patrimonio bruto de 144 millones de pesos. El impuesto a cargo que debió pagar fue de cero pesos, tras deducciones por retención en la fuente y otros aspectos.



Sus ingresos declarados fueron por 108 millones de pesos derivados de salarios (98 millones de pesos) y honorarios (9 millones de pesos). No aparecen en el reporte bienes a su nombre y su única obligación reportada es por valor 869 mil pesos, de una tarjeta de crédito.



En cuanto a familiares que podrían representarle potenciales conflictos de interés señaló a su mamá, Gloria María Velásquez Duque, por “la actividad profesional que ella desarrolla”, aunque no la especifica. Sin embargo, de acuerdo a lo reportado por el Secop, Velásquez Duque fue contratista entre los años 2017 y 2019 del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín.



Los seis contratos a nombre de la madre del candidato tenían el mismo objeto: “Apoyar la ejecución del programa Reasentamiento Integral de Población y nuevos desarrollos habitacionales en el proyecto de vivienda nueva en la asignación de subsidio y escrituración” y todos se firmaron por valores entre los 27 y los 29 millones de pesos.



Como conflicto de interes propio reportó su actividad como docente de hora cátedra en la Universidad Eafit.



Daniel Duque Velásquez, del Partido Verde, reportó por su parte un patrimonio bruto y líquido de 96 millones de pesos, pues en su declaración de 2020 señaló no tener ningún tipo de deudas.

Ninguno de los candidatos mencionados registra antecedentes penales, ni fiscales. Tampoco inhabilidades por parte de la Procuraduría.

Ese año, los ingresos totales de Duque Velásquez fueron de 142 millones de pesos, provenientes en su gran mayoría de salarios (125 millones de pesos) y unos honorarios por 16 millones de pesos. Como bienes a su nombre reportó tan solo un vehículo avaluado en 45 millones de pesos.



Ninguno de los candidatos mencionados registra antecedentes penales, ni fiscales. Tampoco inhabilidades por parte de la Procuraduría. En cuanto a multas, solo Ballesteros tiene un comparendo por 522.940 pesos, impuesto en abril de este año por transitar en sitios u horarios prohibidos.



RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor Unidad de Datos EL TIEMPO

