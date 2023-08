Con bienes y activos por valor de 8.400 millones de pesos, el aspirante a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, es el candidato que tiene el mayor patrimonio líquido (es decir el que queda después de restar deudas) de los aspirantes a la Alcaldia de Bogotá que, según las encuestas, tienen intención de voto superior al 2 por ciento.



En contraste, el aspirante de ese grupo que menos patrimonio líquido declaró, de acuerdo a lo consignado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), fue Rodrigo Lara Restrepo, quien afirmó tener activos por 556 millones de pesos.

La Unidad de Datos de EL TIEMPO revisó las declaraciones de rentas, bienes y conflictos de interés de los aspirantes que, por tener experiencia en anteriores cargos públicos, han revelado estos documentos. Además, hizo un barrido por aplicativos de tránsito y transporte así como de los organismos de control del país, para determinar si tienen multas, procesos pendientes o posibles inhabilidades. Estos fueron los resultados.

Los tres candidatos con más patrimonio

El patrimonio de Gustavo Bolívar, en los últimos años, está sustentado no solo en su cargo como Senador, sino también en sus actividades en el sector hotelero, su trabajo como guionista y escritor para televisión, además de la renta derivada de propiedades a su nombre.



En total, el candidato reportó un patrimonio bruto de 9.745 millones de pesos y deudas por 1.345 millones, lo que le dejó el ya mencionado patrimonio líquido de 8.400 millones. Por este concepto pagó, en 2022, un impuesto de 963 millones de pesos.



De acuerdo a su declaración de bienes y conflictos, el ex senador dijo poseer 10 propiedades, dos de ellas en Estados Unidos: el 33 % de un apartamento avaluado en 900 millones de pesos y el 50 % de una casa reportada por 2.400 millones de pesos.



Igualmente hay tres propiedades en Girardot (una casa, locales y un lote) que suman 1.600 millones de pesos; dos casas en Bogotá, también avaluadas en 1.600 millones, un apartamento en Santa Marta de 300 millones de pesos, una casa en Neiva por el mismo valor y un lote en Ricaurte (Cundinamarca) registrado en 400 millones de pesos.



Bolívar, de acuerdo a lo rastreado por este medio, no tiene ningún tipo de proceso judicial, ni inhabilidad ante la Procuraduría, ni proceso fiscal ante la Contraloría. Eso sí, aparecen en el Simit, con corte al 30 de agosto, dos comparendos sin pagar, uno por exceso de velocidad y otro por transitar con el Soat vencido, cuyos valores suman 1.568.400 pesos.

Multa Gustavo Bolívar Foto: EL TIEMPO

El segundo candidato con el mayor patrimonio es el también ex senador Jorge Enrique Robledo. Según su declaración de renta, tiene un patrimonio líquido de 1.428 millones de pesos, producto de restarle deudas por 58 millones de pesos a un patrimonio bruto de 1.486 millones de pesos. El impuesto a cargo de este dirigente político fue de cero pesos.

Robledo reportó tener un apartamento por valor de 491 millones de pesos y dos garajes en Bogotá, cada uno avaluado en 15 millones 340 mil pesos. En cuanto a ingresos, reportó 477 millones de pesos, la mayoría provenientes de su salario mientras estuvo en el Congreso hasta el 2022. No tiene a su haber anotaciones en organismos de control ni debe multas de tránsito.



En el tercer lugar de mayor patrimonio aparece el mayor general (en retiro) Jorge Luis Vargas Valencia. De acuerdo a un documento almacenado en la web del Senado y conocido por EL TIEMPO, Vargas Valencia declaró, en el año 2019, bienes y activos por 971 millones de pesos. Para entonces manifestó haber tenido ingresos salariales por 72 millones de pesos por concepto de salarios y 181 millones de pesos derivados de primas de servicio.

Los bienes de los otros cuatro candidatos

DIego Molano, Carlos F Galán, Juan Daniel Oviedo y Rodrigo Lara Foto: EL TIEMPO

El ex ministro de Defensa Diego Molano Aponte declaró una renta líquida de 949 millones de pesos. Tras deducciones, el saldo a pagar por concepto de impuesto sobre la renta fue de 0 pesos.



Para el 2020, fecha de la declaración más reciente que hizo mientras era funcionario, tuvo ingresos por 405 millones de pesos, provenientes de salarios y honorarios en su gran mayoría. Igualmente, reportó dos bienes inmuebles, uno en La Calera avaluado en 444 millones de pesos y otro en Bogotá por valor de 211 millones de pesos. Además, tiene un vehículo declarado por 164 millones de pesos.



Por su parte, Carlos Fernando Galán Pachón, cuya declaración de renta (de 2018), es la más antigua de las presentadas por los candidatos, reportó un patrimonio de 907 millones de pesos. Sus ingresos fueron de 245 millones de pesos, provenientes en su mayoría de salarios (188 millones).



Para la fecha de declaración, poseía una casa en La Calera avaluada en 180 millones de pesos, un vehículo por 30 millones, el 70 % de un apartamento en Bogotá declarado por 700 millones de pesos y el 50 % de otro, también en la capital de la República, cuyo valor estimado era de 237 millones de pesos.



En el caso del exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, el patrimonio líquido que aparece en su declaración de renta es de 825 millones de pesos, derivados de restarle deudas por 324 millones de pesos a un patrimonio bruto de 1.149 millones de pesos.



En el caso de Juan Daniel Oviedo, el patrimonio líquido de su declaración de renta es de 825 millones de pesos.

Salarios por 255 millones de pesos y gastos de representación por 114 millones de pesos, fueron el mayor componente de los ingresos por 405 millones de pesos que registró durante el año 2020, fecha de su más reciente declaración de renta pública.



En cuanto a bienes, Oviedo aseguró tener tres apartamentos en Bogotá que, sumados, representaron 842 millones de pesos y un vehículo avaluado en 26 millones de pesos.



Y el senador Rodrigo Lara Restrepo, en su declaración de bienes del año 2021, aseguro tener un patrimonio líquido de 556 millones de pesos tras restarle deudas por 721 millones a un patrimonio bruto de 1.277 millones de pesos. Sus ingresos por 559 millones de pesos se derivaron de salarios (263 millones) y honorarios (257 millones). No reportó bienes muebles o inmuebles.



Ninguno de los cuatro anteriores candidatos tiene multas, reportes de inhabilidades, procesos de responsabilidad fisical ni tampoco antecedentes judiciales, de acuerdo a la consulta hecha por EL TIEMPO al cierre de este artículo.

Los candidatos menos conocidos

Los candidatos Nicolás Ramos y Rafael Alfonso Quintero. Foto: Cortesía Nicolás Ramos / Archivo Particular

Además de estos aspirantes, se inscribieron otros dos candidatos cuyo reconocimiento público ha sido menor y quienes en las más recientes encuestas han marcado un punto porcentual o menos en la intención de voto. El primero es Nicolás Ramos Barbosa, abogado con experiencia como funcionario y asesor en entidades como el Ministerio del Interior, alcaldías y gobernaciones.



Ramos, en marzo de este año mientras se desempeñó como contratista en la Alcaldía de Cota, registró un patrimonio líquido de 345 millones de pesos. Además, aseguró tener ingresos por 300 millones de pesos, provenientes de honorarios (200 millones de pesos) y arriendos (100 millones). Posee, además, una casa avaluada en 150 millones de pesos y bienes muebles por 210 millones de pesos



Llama la atención que entre sus principales inversiones hay una en 'bitcoins' por valor de 100 millones de pesos. Además, se registra una deuda por 50 millones de pesos bajo el concepto de ‘manutención hijas’. Igualmente, aparece a su nombre un comparendo por 522.000 pesos por “no acatar las señales de tránsito o requerimientos impartidos por el agente de tránsito.”



En cuanto al segundo, Rafael Alfonso Quintero, es poca la información abierta que hay sobre este candidato dado que no tiene experiencia alguna en el campo electoral ni en el sector público. Sí aparece en el Registro Único Empresarial (Rues) como dueño de una empresa llamada ‘Clean Car Now’, dedicada al lavado y mantenimiento de vehículos automotores.



Además de eso, en el Simit tiene a su nombre un comparendo sin pagar por 468 mil pesos. El motivo: “transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas”.



