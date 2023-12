'2023 poría ser el año con más muertos por accidentes del siglo': Contraloría

Si las cifras de accidentes de tránsito en Colombia continúan al ritmo que han presentado en los últimos 10 años, el 2023 podría ser el de más muertos por esta causa en todo el siglo XXI, afirmó la Contraloría General de la República en un reciente informe de auditoría a la política pública de seguridad vial en Colombia.



El organismo de control analizó datos y cifras de mortalidad en todo el país y encontró que en 2022 hubo un total de 8.717 personas fallecidas en accidente de tránsito, la cifra más alta de los últimos 10 años y que representó un incremento de 10 % frente al 2021.

El documento cuestiona los pobres resultados en materia de prevención de la accidentalidad en Colombia. De hecho, critica de forma directa a la

Agencia Nacional de Seguridad Vial, al señalar que pese a existir hace más de 10 años “sus resultados cada vez distan más de las metas propuestas”.



Ejemplo de esto, señala el informe, es que la entidad ha sido incapaz de cumplir las metas que se propuso en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021 de reducir el número de víctimas fatales en 20% por ciento a nivel nacional.



“La situación real es que para el año 2021 se planificó una reducción a 4.224 víctimas fatales y el reporte de víctimas fue de 7.434. La cantidad de fallecidos excedió en un 76 % la meta definida en el Plan para el 2021, dice el documento y añade: “Estamos frente a una epidemia que crece día a día en el país”.

Más de 71 mil muertes desde 2013

En total, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (Dane), desde el 2013 hasta el 2022 los accidentes de tránsito les han costado la vida a 71.700 personas, siendo esta la octava causa de fallecimientos de hombres y mujeres en el país.



De hecho, asegura el informe de la Contraloría, los incidentes en vías son la quinta causa de muertes de personas de sexo masculino. “Para un hombre es más probable fallecer de manera prematura en un siniestro vial que por infecciones respiratorias o enfermedades hipertensivas”, dice y agrega que en el caso del sexo femenino es la primera causa de lesiones externas: “Las mujeres pierden su vida en las vías en su mayoría como pasajeras y peatonas”.



El estudio de auditoría, aunque no detalla las cifras,señala que este año se está viendo una fuerte endencia al alza en cuanto a muertes y lesiones por accidente de tránsito en el país. Tanto así que alerta que “para el 2023 el comportamiento de las fatalidades indica que se tendrá el número más alto de víctimas registrado en el siglo XXI”.

Al respecto, la Unidad de Datos de EL TIEMPO revisó las cifras de muertes por accidente de tránsito de este año de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y encontró que, a octubre de 2023, hay un aumento de 1,5 % en los fallecimientos con respecto a 2022.



Según las estadísticas de esa entidad, hasta octubre de este año se habían presentado 6.855 muertes frente a 6.748 registradas en el mismo período del año pasado. De ese total, 4.253 correspondieron a motociclistas. Es decir que tres de cada cinco fallecidos este año en incidentes en las vías se movilizaban en motocicleta.



Además, han muerto 1.419 peatones, que representan el 20 % del total de fallecimientos, 485 usuarios de vehículos individual, correspondientes al 7 % y 359 personas en bicicleta, que equivalen al 5 %.



“Tenemos un aumento de la siniestralidad en motos y estamos manejando cifras similares a las del año pasado. 60 % de las personas que pierden la vida son motociclistas. Y aquí hemos encontrado resistencia a adoptar comportamientos seguros. A pesar de la exigencia, en algunas regiones, no se utiliza el casco y es un elemento de adorno”, afirmó en un reciente foro sobre el tema el ministro de Transporte, William Fernando Camargo.

Por su parte, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Jaime Hernán Urrego, aseguró que hay un alto subregistro en las mediciones que se hacen actualmente, por lo que el problema puede ser mucho mayor. “Este año probablemente Colombia termine con cerca de 10 mil muertes ligadas a accidentalidad”, dijo y agregó que esas cifras corresponden más a países pobres, categoría en la que no está Colombia.

Impacto en el sector salud

El informe de la Contraloría también detalló el alto costo que tiene la accidentalidad de tránsito en las finanzas del sistema de salud en el país. Según el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga Pardo si se revisan las cifras de reclamaciones por Soat de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) hay en promedio 800 mil cada año, que representan un valor de 530 mil millones de pesos.



“Lo peor de todo no es solamente que la cifra ascienda a esos $530 mil millones, sino que muchas de esas reclamaciones pueden estar asociadas a unos factores claramente identificados por la Contraloría como personas que tienen pólizas falsas”, señaló.



Las cifras del informe detallan que para el año 2022 la Adres pagó 415 mil 815 millones de pesos en gastos quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos a 133 mil 277 víctimas por accidentes de tránsito. Y en 2023, hasta el 30 de junio, ese valor ya iba en 11.295 millones de pesos para 3.940 personas accidentadas.



Por su parte, las aseguradoras habilitadas para expedir el Soat reportaron el año pasado pagos por los mismos conceptos por valor de un billón 995 millones de pesos a 838.503 accidentados. Este año, hasta junio, estas empresas ya habían desembolsado 798 mil millones de pesos.



Ante esas cifras, las aseguradoras han insistido en reforzar los controles y sanciones para los evasores y los posibles defraudadores del Soat. “Hay un problema de diseño institucional que parece propiciar incentivos a que algunos prestadores de salud defrauden al sistema. Son minoritarios, pero muy exitosos”, dijo Gustavo Enrique Morales, presidente ejecutivo de la Federación de Aseguradores Colombiana (Fasecolda).



En ese mismo sentido se pronunció el director de la Adres, Félix León Martínez: “El problema de la evasión es serio y a eso han contribuído errores como haber cerrado los canales de comercialización normales que hacían fácil que la gente adquiriera el seguro. Además, hacerlo por internet, con un pago electrónico, no es fácil para los ciudadanos de estratos bajos”.



RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor Unidad de datos EL TIEMPO

En redes: @TheFugazi