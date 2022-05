Una lección magistral sobre el oficio, con la exdirectora de noticias de Caracol y RCN, quien hoy codirige el consultorio ético de la Fundación Gabo de Periodismo.

Hablar de Yolanda Ruiz es hablar de noticias, de entrevistas, de comentarios, de actualidad y de una carrera cercana a los 40 años de ejercicio del periodismo.



Pero lo que muchos de sus oyentes o lectores no saben es que Ruiz dudó en aceptar la invitación a protagonizar la sesión de 'El cine y yo' de este mes, ya que no se considera una experta en cine y no recuerda ninguna película que hubiera visto de niña.



"La primera película que vi debió ser cuando era muy niña y no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero era algo que tenía que ver con la naturaleza, había como unos simios o algo así. Yo no vi muchas películas de niña, porque no estaba en la canasta familiar, que era muy apretada. Éramos una familia de recursos muy escasos. Recuerdo haber ido de niña a cine solo una vez", dijo antes de decidirse a hablar de su vida y sus cintas favoritas.



Evidentemente, en su listado están privilegiadas las películas que hablan del trabajo de los reporteros, de las decisiones que tienen que tomar, acertadas o equivocadas, y de grandes hitos en la historia de esta profesión.



Esta sesión de 'El cine y yo', la franja que realizan EL TIEMPO, la Cinemateca de Bogotá y el Instituto de las Artes Idartes, se grabó con público en la Sala Capital de la cinemateca, y fue un recorrido por la vida de esta mujer nacida en Pasto, pero criada en Bogotá.



Su vocación, que no nació por la radio, como sucede con muchos colegas, sino por el amor a los libros, la llevó a estudiar periodismo en el Externado, y luego a hacer prácticas en RCN Radio, en donde muchos años después alcanzó el pico de su carrera.