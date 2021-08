Yolanda Reyes, en 'El cine y yo', durante la Feria del Libro de Bogotá

Cuando la escritora Yolanda Reyes era apenas una niña, disfrutaba hacer filas kilométricas para entrar al Teatro Palermo, en la calle 45 de Bogotá, y ver clásicos como 'La novicia rebelde'.

"Recuerdo la fascinación por la película y haberme puesto llorar cuando se acabó, no quería que se terminara. Era muy larga, yo podría tener 5 o 6 años y después me llevaron otras cuatro veces a verla", confiesa la escritora nacida en Bucaramanga.



Reyes recibió hace pocos meses el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, un reconocimiento a toda su carrera dedicada a poner en palabras la mirada de los niños y a plantear en sus columnas de EL TIEMPO los temas que aquejan a esta población.



"Mi búsqueda de trabajar con niños sí está enmarcada ahí, en 'La novicia rebelde', así como la protagonista (Julie Andrews) quiso cambiar el gris de los uniformes de los niños que cuidaba, por trajes coloridos hechos con las cortinas de flores: eso tiene un simbolismo", asegura.



Yolanda Reyes será la invitada a la franja 'El cine y yo', de EL TIEMPO, la Cinemateca de Bogotá e Idartes, este viernes 13 de agosto, a las 5 p.m.



En la Sala Capital de la Cinemateca, hablará de su experiencia viviendo en España, en la década de los 80, de su afición por el cine argentino, de las conexiones entre la literatura y la política, y de su experiencia al frente de Espantapájaros, una librería y proyecto de formación enfocado en literatura infantil.



Reyes conversará con el editor de EL TIEMPO Julio César Guzmán dentro de la franja que esta vez se suma a la Feria del Libro de Bogotá. Por este mismo formato han pasado escritores como Ricardo Silva Romero y Alberto Salcedo Ramos, creadores como Andrea Echeverri, Beatriz González y Fabio Rubiano, y su invitada más reciente, el mes pasado, fue la cantante Adriana Lucía.



La charla no solo tendrá presencia del público, sino que será transmitida en directo por ELTIEMPO.COM, el canal de YouTube de EL TIEMPO, sus redes sociales y las plataformas digitales de Idartes y la Cinemateca de Bogotá.