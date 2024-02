“Yo respondo por las cuentas de la campaña”, Ricardo Roa

“Yo respondo por las cuentas de la campaña, tal como fueron reportadas”, dijo Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, sobre los aportes a la campaña presidencial de Gustavo Petro, de la que él fue su gerente, en entrevista para la revista BOCAS.

El bogotano de 64 años es una de las fichas más importantes del actual gobierno Foto: Pablo Salgado

Roa declaró que entró al equipo del actual Presidente “sin saber nada de campañas” y que Petro quiso que él fuera “una mezcla de gerente financiero y gerente técnico. Mi respuesta fue que lo que procedía era ser gerente nacional de la campaña. Y así fue como empecé”.

Roa también aseguró que: “Tenía claro que mi oficio era buscar y administrar los recursos, pues yo era ese canal entre las ideas y el territorio, para aterrizarlas y materializarlas, además de encargarme de la publicidad y la logística”.





Sobre las cuentas y los números de la campaña dijo: “El Consejo Nacional Electoral en su sala plena revisó, validó, aprobó y reconoció el 100 por ciento de los ingresos, gastos y costos que la campaña tuvo en sus tres fases: consulta, primera y segunda vuelta. Producto de ello es que, hace un año, le fueron devueltas a la Colombia Humana el 100 por ciento de los gastos y de la financiación que reportó en la plataforma Cuentas Claras. En eso fui muy minucioso, en cuidar cada factura, cada comprobante, cada contrato, cada orden de prestación de servicios”.

De la misma manera, Ricardo Roa dijo que hubo un dinero que no se gastó: “Como teníamos una política de recepción de ingresos y donaciones en la cual dimos a conocer nuestras cuentas bancarias, algunas personas, unas tres o cuatro, consignaron alrededor de tres millones de pesos en total. Pero nunca pudimos dictaminar, ni reconocer de dónde provenían. Entonces esa plata se quedó allá guardada. Está en la cuenta de la campaña en Confiar”.



Sobre los recursos de Fecode, subrayó: “En eso tengo también la mayor tranquilidad. Recuerdo que llegó alguien de Fecode y nos dijo que tenían 500 millones de pesos para la campaña. Mi respuesta fue que no les podía recibir aportes y ellos se fueron. Recuerdo haberles dicho también que gracias, que nosotros ya teníamos la financiación completa de la campaña. Entonces me olvidé del tema hasta que vi el tema recientemente en la prensa”.Lea aquí la entrevista completa.