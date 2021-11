¿Y si no gana Petro?: La columna de Alberto Casas en BOCAS

(Un problema desgraciadamente típico es que todo el mundo pretende ser competente en lo que nunca ha estudiado). Estanislao Zuleta



Los análisis periodísticos que se hacen del futuro político de Colombia coinciden en referirse a la ventaja del candidato del Pacto Histórico y líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, en todas las encuestas.

Obtiene “primeras páginas” con mucha comodidad. Ha transcurrido más de un año en el que sus adversarios y críticos se han dedicado a comentar las propuestas que el senador candidato presenta con garbo en los medios de comunicación. Algunos creen que el efecto de ese comportamiento le ha servido a Petro para convertirse en el referente noticioso más consultado en las redes sociales.



El debate político ha girado alrededor de los anillos de Petro. Desligarse del carbón y del petróleo. Disminuir el uso de energías fósiles. Escapar a la trampa de la pobreza y no depender de los subsidios. La redistribución de la tierra y la vinculación de las ciudadanías al saber, a la tierra, al agua, a las energías no contaminantes y al crédito mediante la creación de un banco público de economía popular para los rechazados por los bancos, constituyen los compromisos más relevantes con sus feligreses.



Otro ingrediente que sazona el menú político del momento preelectoral es la clasificación equívoca de izquierda, derecha y centro, con miras a establecer la inclinación ideológica de los protagonistas. Ese lenguaje favorece a la izquierda porque, como dijo con sabiduría el abogado y excelente columnista Mauricio García Villegas: “Somos seres tribales y nos entregamos con facilidad ciega a nuestro grupo sin reparar en razones”. Con ese criterio es mucho más fácil identificar a la tribu de izquierda que a las tribus de derecha o a las de centro; cada vez más, la derecha y el centro se confunden, tienden a coincidir, a juntarse, para aplacar el volcán de la izquierda en plena erupción. Villegas agrega que el centro tiene un cuento buenísimo y válido, un proyecto colectivo, pero sin éxito hasta ahora. Valdría la pena hacer una investigación para determinar cómo identifica la opinión pública a los del partidor de la carrera presidencial. A todos los aspirantes y en frente si los ven de derecha, de centro o de izquierda. El estudio se puede llamar: sancocho electoral.

Entre tanto, esos candidatos que se pusieron en el partidor (por sí mismos sin que ningún partido los lanzara) buscan firmas y mecanismos “pre-primera vuelta” para ganarse el cupo de la segunda vuelta entre los aspirantes, buenos, regulares y malos, de perfiles y colores para todos los gustos. Sueñan con enfrentar a Petro en la primera vuelta atravesando un camino empedrado de insondables laberintos. Hay nombres, pero no hay pacto. Cada uno de los concursantes se postula de mejor adversario del Pacto Histórico.



Por todas esas circunstancias, el petrismo considera que todo está dado para ganar las elecciones y asegurar el poder. En tal caso, los demócratas tendríamos que respetar ese veredicto popular. Ellos, en cambio, ya se dan por ganadores. Ese sí es un problema delicado, porque en la matemática electoral no se puede demostrar, y menos garantizar, que el triunfo de Petro sea un hecho indiscutible.

De ahí la pregunta: ¿si Petro no gana?...



En una de sus tantas entrevistas dijo que si no ganaba, él se retiraba porque no podía convertirse en un eterno candidato, “se cerraría mi ciclo”. Lo que no ha dicho es si reconocería al nuevo presidente en el caso de que perdiera las elecciones. “El país podría entrar en otro periodo de conflicto armado”. Para mí, queda dicho que no reconocerían al ganador de la contienda por falta de transparencia.

Todos los caminos conducen a la repetición del SÍ y del NO. El despelote que arrancó el 20 de julio de 1810, vuelve y juega.



Bogotá, octubre 2021

