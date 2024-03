William Shatner, el famoso capitán Kirk de ‘Star Trek’, se confiesa

“La televisión ha sido mi amor y le debo todo”, dice emocionado el actor William Shatner. Su romance con la pantalla chica ha sido de más de medio siglo y lo ha convertido en un ícono, gracias especialmente a la mítica serie de ciencia ficción Star Trek, en el papel del capitán James T. Kirk. Millones de fanáticos lo aman y se repiten los episodios del programa en el que interpretó a un líder de la USS Enterprise, una nave espacial que viaja por el espacio en el siglo XXIII en busca de nuevas civilizaciones.

Desde la cámara de la computadora de su casa, el actor deja ver una sonrisa al recordar que es una estrella, pero de esta Tierra, que ya está listo para celebrar, pues cumple hoy 93 años y sigue trabajando, como él mismo dice, “entreteniendo a la gente”. Shatner estará junto a unas 60.000 personas para ver el eclipse en Bloomington (Indiana, Estados Unidos) el 8 de abril, a las 3 de la tarde, en el marco del Hoosier Cosmic Celebration en el Memorial Stadium de esa ciudad. Él es el invitado de honor.

Asimismo, sigue presentando su programa Inexplicable con William Shatner en el canal History, que, para su cumpleaños, presentará un especial hoy, desde las 10 de la noche.

“Este año voy a ir a la Antártida. El viaje comenzará en Buenos Aires (Argentina). Iremos a bordo de un barco hasta Ushuaia con un grupo de fanáticos de Star Trek durante la Navidad. La idea es descubrir esa parte de nuestro planeta que tan pocas personas conocen”, dice.

El objetivo de no parar comenzó desde muy joven, cuando empezó a aparecer en programas infantiles en la radio canadiense (nació en Montreal el 22 de marzo de 1931); pasó su adolescencia dedicado al teatro y a los 25 años ya había forjado una carrera en las tablas y en producciones televisivas como Studio One y Playhouse 90.

Su primera aparición en el cine fue en Los hermanos Karamazov, en 1958, junto a Yul Brynner. Estuvo en el circuito de Broadway con La vida secreta de Suzie Wong. En 1965 protagonizó su primera serie, For the People, que contaba la vida de un asistente de un fiscal de distrito en Nueva York. En realidad, William Shatner sería algo más que el capitán Kirk, de Star Trek.

También en su amada pequeña pantalla protagonizó en 1982 T. J. Hooker, acerca de un veterano policía que regresa a las calles junto a dos agentes novatos. Su papel del abogado Daenny Crane en la serie Boston Legal fue aplaudido por la crítica y el público.

Ha grabado varios discos y hasta cumplió el sueño de ir al espacio en el 2021, cuando fue invitado a un viaje de prueba de turismo espacial suborbital en la nave Blue Origin NS-18, invitado por el multimillonario Jeff Bezos, dueño de Amazon y fanático de Star Trek. “Me hizo ver el principio y el final de la Tierra. Esa experiencia hizo que yo tuviera un foco más afilado sobre algo que ya sabía –tras leer hace 60 años un libro que hacía referencia al calentamiento global– y lo tomé muy en serio (...). Estamos matando al planeta”, recalcó el actor, que antes de montarse en la nave (real) solo sintió miedo al saber que de ella se expulsaba mucho hidrógeno. “Es un gas inflamable, llegué a pensar en el Hindenburg, ese zepelín alemán que se incendió en 1937, pensé que iba a quemarme”, bromeó Shatner antes de despegar. Quizá haya recordado la comodidad que sentía en el panel de control de la nave USS Enterprise junto a su inseparable compañero, el señor Spock, interpretado por Leonard Nimoy, fallecido el 27 de febrero de 2015, a los 83 años.

“Él fue mi hermano. Nos llevó un tiempo conocernos y darnos cuenta de que teníamos caminos de vida muy parecidos: muerte, divorcio, deudas, éxito y gloria”, reflexionó.

“Cuando uno está en una posición de estar siempre expuesto al ojo público y se da cuenta de que todo lo que uno dice diga puede ser usado en su contra, yo sabía que podía contar con Leonard, lo que yo le confiara, ya fuera un secreto o algo sagrado, y eso no es común cuando estás metido en el negocio del entretenimiento”, reconoció. Pero lo más triste de todo es que en los últimos seis meses de vida, cuando estaba muriendo, dejó de hablarme y yo nunca entendí por qué. Me dolió mucho”, reflexiona.

William Shatner cree ahora en los misterios de la naturaleza y se hace preguntas profundas sobre la existencia, lo real y lo insólito, por su programa de casos inexplicables.

“Vivimos nuestros días en el misterio. No sabemos cómo llegamos y ciertamente no sabemos hacia dónde vamos. Yo me enfrento a esa pregunta, por supuesto, todos los días a mi edad. Tú te enfrentas a la misma pregunta, porque nunca sabes cuándo terminará tu existencia. Eso es algo desafiante y gratificante para mí todos los días”, reconoce una estrella cuya fama no es un misterio.

Andrés Hoyos Vargas

edghoy@eltiempo.com

Más noticias en EL TIEMPO