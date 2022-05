Will Smith hizo historia en los Premios Óscar. La noche de gala de la edición número 94 de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, la noche que iba a ser su noche, fue su cielo y fue su infierno. Y ante millones de espectadores.



Smith estaba nominado a mejor actor principal por su papel en la película King Richard. Con sensibilidad, interpretó al papá de las tenistas Venus y Serena Williams en una película biográfica aspiracional que hizo llorar a muchos, incluidos, por supuesto, a los miembros del jurado. Era uno de los premios cantados de la noche.

El artista estadounidense protagonizó un acto violento que le dio la vuelta al mundo: golpeó al cómico Chris Rock. Foto: Getty

Poco antes del anuncio del nombre del ganador –que iba a ser su nombre–, el presentador Chris Rock, arriba en el escenario, hizo una broma sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, refiriéndose a su cabeza rapada: “Jada, no puedo esperar a ‘G.I. Jane 2’”, en referencia a G.I. Jane, la película de 1997 en la que Demi Moore interpretó el papel principal con la cabeza rapada.



Sin más, dolido por el momento por el que pasa su esposa (sufre de alopecia), Will Smith caminó hacia el escenario, se acercó al presentador y lo cacheteó de manera inesperada. Regresó a su asiento y, desde allí, gritó dos veces: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca”. Del silencio a los murmullos y de allí a la consternación en el auditorio.



Minutos después, anunciaron el ganador del premio Óscar a mejor actor principal: Will Smith. El actor, rapero, cómico, productor cinematográfico y productor discográfico subió de nue- vo al escenario, lloró y pidió perdón al recibir la estatuilla. Había conseguido su primer Óscar (quinto para un actor afrodescendiente), pero lo que debía ser un momento de celebración se convirtió en una escena de lágrimas y confusión: “Richard Williams era un feroz defensor de su familia. Estoy llamado en mi vida a amar a la gente y proteger a la gente y ser un río para mi gente –dijo Smith a la audiencia–. En este negocio tienes que aceptar que la gente te falte al respeto. Tienes que sonreír, y tienes que fingir que eso está bien”. Limpiándose las lágrimas de los ojos, Smith agregó: “Soy el padre loco, como decían de Richard Williams. Pero el amor te hace hacer locuras”

En busca de la felicidad (2006) Foto: Revista BOCAS Hitch: especialista en seducción (2005) Foto: Revista BOCAS Hombres de negro 1, 2, 3 Foto: Revista Bocas Soy Leyenda (2007) Foto: Revista BOCAS

El más importante momento de su carrera se convirtió en una pesadilla. Esa noche, y al día siguiente, las críticas no pararon de llover. Tal fue la presión que, el pasado 1 de abril, Smith presentó su renuncia a la Academia de Hollywood: “Renuncio a mi membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada”, escribió en un comunicado que publicó la revista Variety. “La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y audiencias glo- bales en casa”, dijo.



El 5 abril, Smith ingresó a una clínica de reha- bilitación para aprender a manejar la ira. El 7 de abril, 54 miembros de la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood se reunieron en Los Ángeles para determinar el castigo al actor. Al siguiente día, el 8 de abril, lo anunciaron: “Will Smith no podrá asistir a eventos de la Academia de Hollywood durante una década, pero podrá conservar el Óscar a mejor actor que obtuvo el pasado 27 de marzo”.



A finales de los años 80, Smith alcanzó la fama como rapero bajo el nombre de The Fresh Prince. Empezando los años 90, su popularidad aumentó radicalmente gracias a la serie de televisión The Fresh Prince of Bel-Air. Luego, se lanzó al cine y rápidamente se convirtió en una máquina de hacer robustas taquillas: Bad Boys y su saga, Hom- bres de negro y su saga, Yo, robot, En busca de la felicidad, Soy leyenda, Hancock, Wild Wild West, Enemigo público, Hitch, Siete almas y After Earth, entre otras.



BOCAS entrevistó a Smith semanas antes de la entrega de los Premios Óscar.

Will Smith habría sido vetado de Netflix, al parecer, por su comportamiento en los Óscar. Foto: AFP

Es muy importante con quién eliges compartir tus sueños y quién está a tu lado cuando te caes FACEBOOK

TWITTER

Además de ser el protagonista de la historia usted también es el productor de King Richard. ¿Por qué eligió este proyecto en concreto sobre la vida de Venus, Serena y su padre?

En primer lugar, porque Zach Baylin escribió un guion increíble. Desde que lo leí, literalmente, me dejó muy emocionado. Pero, además, todo me lleva a que, hace unos 20 años, vi una entrevista con el papá que finalmente pusimos en la película. Ahí Richard interrumpe al entrevistador y le dice: “Tienes que entender que estás lidiando con la imagen de una niña de 14 años. Y esta niña estará jugando cuando tu viejo trasero y yo estemos en la tumba”. Recuerdo que lo vi en vivo y en directo. Recuerdo la mirada en el rostro de Venus. Era casi una sonrisa. Richard había sido vilipendiado y mostrado al mundo como un villano. Cuando vi eso, él no estaba mirando al entrevistador, estaba mirando a Venus. La mirada era la que tenía un león que iba a proteger a su cría. Ese león mataría, mutilaría y destruiría cualquier cosa o persona que intentara hacerle daño. Y eso le dio esta sensación de confianza.



¿Ese fue el principal motivo?

En gran parte, porque recuerdo que en ese momento pensé: “así es como quiero que me vean mis hijos en un futuro”. Ya tenía respeto por Richard y pude ver que estaba sucediendo algo diferente de lo que era su imagen pública. Estaba realmente emocionado de tener la posibilidad de sumergirme en preguntas como: ¿Qué diablos estaba pasando en esa casa? ¿Qué estaba pasando en ese matrimonio? ¿Qué estaba pasando en esa familia para producir las mejores jugadoras número uno y número dos de todos los tiempos? Eso es extraño. Eso es como el pico de Michael Jordan al ganar sus campeonatos. Algo así como que “Michael Jordan está jugando contra su hermano en Los Ángeles y son el número uno y número dos”. Es ese nivel. “Tiger Woods y su hermano, número uno y número dos”. Es imposible. Estaba emocionado de explorar eso.



¿Cómo logró llegar al lugar donde podría darle vida a este personaje?

Para mí, lo que fue realmente genial fue trabajar con el director Reinaldo Marcus Green, quien estuvo a punto de convertirse en un jugador de béisbol profesional. Su padre había trabajado con él en su adolescencia con el béisbol, y ahora, aunque en otro camino, es un gran profesional y padre de familia. De alguna forma eso me conectó con la historia de los Williams y conmigo. Mi padre era militar. Mi padre era un disciplinario muy, muy firme. Luego tuve mis propios hijos. Reinaldo y yo nos conectamos sobre los pros y los contras de los diferentes enfoques de crianza. Ambos estábamos muy familiarizados con las cosas que habíamos sentido que no habían tenido éxito con nosotros cuando éramos niños. Luego, las cosas que intentábamos probar como padres. Estuvimos muy concentrados y atentos.



¿Cómo fue la investigación sobre Richard Williams?

Hicimos entrevistas con Venus. Descubrimos de Richard lo que Venus llamó “El truco mental Jedi”. Pensamos que era la imagen de que las estaba obligando a jugar al tenis. Esa es la imagen estándar que se tiene de un padre que empuja a un hijo a hacer algo. Venus dijo que no, que hizo algo diferente. “Nos engañó para que le rogáramos que nos dejara jugar al tenis”. Realmente estaba usando el tenis para lograr el objetivo de construir seres humanos poderosos. Venus también decía que cuando se metían en problemas, su castigo era que no podían jugar al tenis. Serena estaría golpeando contra la pared de su habitación. Entonces, esa fue realmente la magia de lo que Richard y Oracene [su esposa] pudieron hacer. No eran exigentes. Se estaban alineando con los deseos de sus hijos. Estaban trabajando juntos con lo que sus hijos querían y lo que su familia quería. Era un ambiente muy singular.



¿Es usted bueno en el tenis?

Traté de tomar unas lecciones de tenis y quería ser auténtico. Quería que fuera con alguien que conociera a Richard. Así que encontramos a un chico y tomamos lecciones durante unos 15 minutos, y yo estaba como “Enséñame”. Se detiene y dice: “Escucha. ¿Puedo ser honesto contigo? Richard no sabía jugar al tenis. Todo lo que Richard hacía se suponía que estaba mal. Soltaba la pelota y la botaba para las niñas. Nadie haría eso. Entonces, tengo que enseñarte la manera incorrecta de hacer las cosas que Richard hizo. Richard lo entendía, pero en realidad no podía jugar al tenis”. Me resultó mucho más sorprendente que lo entendiera intelectualmente y lo estudiara, pero en realidad no era un jugador de tenis. Entonces, si hubiera algún jugador de tenis mirándome golpeando la pelota, no se podría quejar [risas].

Rey Richard: Una familia ganadora Foto: Santa Bárbara Films

¿Cómo llevará esta experiencia consigo mismo en el futuro?

El poder de la familia y lo delicados que son los sueños y la importancia de con quién te rodeas. Un sueño, antes de que se realice, es como un fósforo en el viento. Es muy importante que tu equipo lo rodee y proteja esa llama hasta que puedas ponerlo en marcha. Solo un comentario único en el momento equivocado puede cerrarte la mente durante un mes. Es muy importante cuando tienes un sueño, y tienes algo que quieres construir y algo que quieres dar a luz en el mundo, con quién eliges compartirlo y con quién eliges rodearte. Eso lo es todo. Habrá días en los que estarás deprimido y querrás dejarlo y solo querrás terminarlo.



Toda una lección de vida…

Es muy importante con quién eliges compartir tus sueños y quién está a tu lado cuando te caes. Cuando te caes y quieres abandonar el camino, muchas personas te dicen: “¿Ves?, te lo dije”. O te ayudan y te recogen, como cuando dicen: “No, no vas a rendirte hoy. Puedes tirar la toalla cuando yo no esté aquí, pero te vas a levantar y vas a seguir caminando hoy”. Esa fue una de las cosas críticas con esta familia.



¿Qué tan importante fue mostrar los defectos y limitaciones de Richard?

Lo más interesante para mí con Richard es que no quería limpiar su imagen. Richard era un hombre con el que era difícil interactuar y tenía muchos defectos. Tenía realmente grandes cualidades. Hace un tiempo Serena publicó un video en su Instagram de Richard con su nieta. Es una imagen muy rara porque él no quiere estar en cámara ni nada de esto. Él le está enseñando a andar en bicicleta y eso lo dice todo. Sabrás todo lo que necesitas saber sobre la belleza de su corazón. Su nieta anda en bicicleta y es como lo mejor que le ha pasado en la vida. Él no tiene zapatos y la está filmando. Mientras ella pasa, él dice: “¡Adelante, niña, eres la mejor!” Está muy comprometido con su familia. Esa es la parte que era hermosa de Richard Williams. Pero ha sido tan maltratado y brutalizado por este mundo fuera de su familia. Pero no está dispuesto a dejar entrar a otros. No está dispuesto a arriesgarse a ser lastimado por nadie que no sea su familia. Crea una dicotomía interesante que espero haber podido retratar en cámara.



¿Qué fue lo más divertido que sucedió en el set mientras se hacía esta película?

Un día recibimos la visita en el set de rodaje de Venus y Serena. Y ellas nos contaron que Richard haría esto de tirarse un pedo en sus reuniones tan pronto como alguien dijera algo que no le gustara. Entonces les pregunté que si me daban permiso para tirarme pedos en su versión cinematográfica. Las chicas realmente disfrutaron eso [risas].



¿Cree que las Williams estaban destinadas a ser geniales por un poder superior?

Esa fue una de las primeras preguntas que le hicimos. Fue como, “Richard viene y escribe un plan para dos niñas que todos ustedes ni siquiera tienen todavía. Viene con esta profecía”. Oracene Price, la madre de Venus y Serena, dijo que el plan no era una locura para ella porque responde a alguien más alto que Richard. Ella lo tomó como una profecía que no venía de Richard, que venía de arriba. Sabía cuál era su papel y nunca tuvo duda de eso.



Hablemos del hecho de que antes de que la actuación fuera parte de su vida, su primera pasión fue la música, ¿verdad?

Definitivamente, eso es correcto. Desde que tenía una edad muy temprana mi objetivo era estar en la industria musical.



De hecho, usted fue el ganador del primer Grammy otorgado a un artista de rap con DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. ¿Cómo fue esa historia?

Fue solo una gran coincidencia. Fue el primer año que en realidad tenían una categoría de rap. Pero empecé a rapear cuando tenía unos 12 años de edad. Y fue una de esas cosas que nunca sabes: me convertí en rapero cuando la canción Rapper's Delight salió. Eso fue en 1978 o 1979.





¿Qué sucedió?

Comencé a rapear cuando tenía unos 12 años y la química fue inmediata. Simplemente me encantó. Me encantaron las palabras. Me encantaba estar frente a la gente. Escuchaba gente tratando de buscar lo suyo y acababa de encontrar lo mío. Supe que quería hacer eso. Me encantó. Empecé a escribir mis raps. Y en 1986, lancé mi primer disco que se llamaba Girls Ain't Nothing but Trouble. En ese entonces ya tenía unos 17 años. Escribí este disco y salió en la radio en Filadelfia y un poco en Nueva Jersey, en Delaware. Entonces una compañía discográfica me reclutó. Y en 1988 grabamos nuestro segundo disco, Jazzy Jeff como DJ y yo como el rapero. Salió: Parents Just Don't Understand. Ese fue el primer disco de rap que recibió un premio Grammy. Y los videos fueron los primeros predecesores de mi amor por la actuación. Siempre fue teatral. Siempre había una escena para actuar y todo. Y no me di cuenta en ese momento, pero estaba perfeccionando mi amor y mi oficio por la actuación.

Rey Richard: Una familia ganadora (2021) Foto: Revista BOCAS

¿Y de ahí salió la idea del programa de televisión The Fresh Prince of Bel Air (El príncipe del rap)?

Benny Medina era el Príncipe de Bel-Air de la vida real. Por lo tanto, se basó en una historia real. Él había presentado la idea de este show a Quincy Jones, y pensó que yo podría actuar en la serie. Así que hizo que la reunión se llevara a cabo y Quincy la cambió del área complicada de Watts en Los Ángeles, a Beverly Hills. Y recuerdo estar en la casa de Quincy, y era su cumpleaños, y quería conocerme para el programa. Y había estado bebiendo. Y supuse que como era su casa y era su cumpleaños, podría estar borracho si quisiera. Pero él dijo: “¿Benny te habló del show?, él quería que la historia fuera en Beverly Hills, pero que se joda Beverly Hills, esto es Bel-Air”. Su casa estaba en el área de Bel-Air, por lo que añadió: “Bel-Air hace que Beverly Hills parezca una vivienda pública en comparación”. Entonces, Quincy Jones es el responsable del nombre y ubicación de esa serie.



¿Y cuánto tiempo estuvo grabando ese programa?

Lo estuvimos realizando por seis años. Fueron muy importantes e inolvidables para mí esos años, sin duda alguna.



¿Hizo buenos amigos en ese tiempo?

Sí, siempre se conoce gente interesante, pero si hay alguien que me ha acompañado desde el principio, ese es James Lassiter. Sí. James ‘JL’ Lassiter, mi mánager. Fuimos juntos a la escuela secundaria y nos graduamos juntos de Overbrook High School. Se fue por cuatro años a estudiar en la universidad a Florida después de que nos graduamos. Obtuvo su título de abogado y regresó y fue nuestro mánager con Jazzy Jeff and The Fresh Prince y ha estado a mi lado en todos los aspectos de mi carrera.



¿Fue muy difícil pasar de la televisión al cine?

Todo tiene algo de estrategia, y es por eso que JL ha sido siempre un gran apoyo para mí. Soy un gigante soñador, sueño con imágenes locas. JL se llevaba la mano a la cabeza y decía: “Dame un par de semanas”. Y yo le decía, cuando tenía unos 21 años, que quería ser la estrella de cine más grande del mundo.



¿Y qué pasó?

Él dijo: “Está bien. Déjame resolver eso”. Y se fue y consiguió las mejores películas de todos los tiempos y me dice: “Si quieres ser la estrella de cine más grande del mundo tienes que hacer las películas más grandes del mundo”. Entonces, vimos las mejores películas de todos los tiempos para ver si podíamos encontrar un patrón. Y lo primero que vimos en ese momento es que 10 de cada 10 eran películas de efectos especiales. Y nueve de cada 10 eran películas de efectos especiales con criaturas. Ocho de cada 10 eran películas de efectos especiales con criaturas con una historia de amor. Y fue perfecto para mí porque siempre me gustó la ciencia ficción. Y en ese momento Eddie Murphy era mi ídolo, simplemente amaba a Eddie. Y Star Wars era mi película favorita. Entonces, le dije a JL “quiero ser Eddie Murphy en Star Wars”. Entonces, para la primera parte de mi carrera eso es lo que estábamos buscando, averiguar cómo podría ser Eddie Murphy en Star Wars. Fue cuando elegimos participar en el Día de la Independencia y Men in Black, una tras la otra.



Y el resto es historia.

Pero en serio, ese es el universo en acción. Yo diría que estaba listo. Mi lema en ese momento era: “prepárate para no tener que prepararte”. Me quedé en óptimas condiciones. Tenía personas a mi alrededor que me amaban y que estaban listas para trabajar porque creían en mi sueño. No bebía, nada de drogas. No salía de fiesta los fines de semana. Mi vida era como la carrera de un atleta, y quería ser un atleta de primera, y quería permanecer en las mejores condiciones, y quería competir con los mejores del mundo. Y quería mostrarme fuerte y las cosas simplemente se alinearon maravillosamente. No me puedo quejar, aunque tuve que pagar un precio alto a nivel personal, porque fueron varios años de estar enfocado en trabajar, y eso no siempre es bueno.

La edición 116 de la Revista BOCAS estará en circulación a partir del domingo 24 de abril de 2022 Foto: Revista BOCAS

Entrevista por Mario Amaya

Fotos: Getty

Edición 116 Abril-Mayo 2022

Revista BOCAS

