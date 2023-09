En la actualidad, uno de los más grandes desafíos de salud pública a los que se enfrenta la humanidad es el problema de la obesidad, puesto que hay más de 650 millones de personas a nivel mundial con problemas de sobrepeso, según el articulo "El papel de la grelina y la leptina en la conducta alimentaria: evidencia genética y molecular".



Esto sucede porque las personas se alimentan a base del placer que les produce la comida y no por necesidad fisiológica.

Los médicos lo conocen como apetito hedónico, lo que significa que la persona come por puro placer, así se haya sentido satisfecho fisiológicamente, generando un estímulo muchas veces compulsivo, según el portal ‘Cinib’.



El hambre se define como la necesidad de comer cuando el cuerpo lo necesita, como indica la página web ‘Definición’.



Según el portal ‘The Conversation’, el comer en exceso está muy ligado a temas emocionales, culturales y sociales que influyen el porque se come de manera desaforada.

Esto influye en que se tenga un placer cuando se ingiere alimentos, ya sea por su textura, sabor, presentación, olor e incluso los colores o sonidos al masticar los alimentos.



Para ello, es muy importante tener en cuenta el sentido de la vista, ya que es la primera parte del cuerpo que manda la señal si un alimento es delicioso o agradable visualmente para activar los mecanismos del aparato digestivo, como prueba de que se va a ingerir algo, según el portal mencionado.



Por eso mismo, ver de manera repetitiva y frecuente imágenes de alimentos provoca saciedad, ya que al imaginar que los está consumiendo, activa de manera directa los órganos y hormonas de la saciedad, evitando que coma de manera desaforada, segun el estudio "Comer imaginado: una investigación sobre el cebado y la saciedad sensorial específica".

Por eso la próxima vez que desee quedar satisfecho y no experimentar llenura, vea imágenes de comida de manera repetitiva para que le produzca saciedad y no coma excesivamente, por ello, debería ver en promedio 30 imágenes para lograr la sensación de no estar lleno.

Obesidad y sobrepeso: Entre todos pesa menos

