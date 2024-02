“Un sacerdote me dijo: ‘No engañes a nadie’”, Ricardo Roa

“Siempre fue muy duro, porque era una ambigüedad entre lo que yo sentía y el principio de fe en un colegio religioso donde se iba a misa todos los viernes. Sufría mucho, fue una situación muy difícil. Tuve novias, varias. En mi casa, como mi papá era de formación militar, todo esto era muy reservado, muy callado, nunca se tocaba el tema”, dijo Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, en referencia a su orientación sexual, en entrevista para la revista BOCAS.



Ricardo Roa en BOCAS Foto: Pablo Salgado

Roa afirmó que fue un sacerdote quien lo ayudó a tomar una de las decisiones más importantes de su vida: “Estaba en un retiro espiritual con un grupo mariano al que pertenecí durante años y que me ayudó mucho porque encontré amigos valiosísimos, personas que me ayudaron mucho a entender, a reconocer, a aceptarme sin saberlo ellos. Un día me voy y me confieso con un sacerdote, y él me dice: ‘no, señor, estás muy equivocado, tienes que aceptarte como eres porque tú eres un gran ser humano y así Dios te quiere. Y, en segundo lugar, realízate como tú eres, como tú quieres y sientes ser. Tercero, no engañes a nadie, si tienes novia, termina con ella’. Ahí empecé a entrar en el proceso de aceptación”.





Dijo para BOCAS, además, que ese momento sucedió cerca de cumplir los 30 años y que “por allá como a los 35 se entera mi madre”. Sobre su padre afirmó: “yo creo que mi papá no supo. Para mí era muy importante que él no supiera”.

El presidente de Ecopetrol también habló de la campaña presidencial de Petro, de la cual fue su gerente, sobre la que afirmó: “Yo respondo por las cuentas de la campaña”.

