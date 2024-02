“Un padre le echó agua bendita a la sede de América”, Tulio Gómez

“Oreste Sangiovanni fue el que le metió el hombro al club y no dejó que desapareciera. Él nos llamó a mí y a otros inversionistas: ‘compren deudas y se lo devolvemos en acciones’, nos dijo. Yo pagué como 11.000 millones en deudas y me quedé con el 15 por ciento de las acciones. Y era un sueño porque soy hincha del América desde niño. Yo vi al ‘Pinino’ Mas, a ‘la Fiera’ Cáceres, a Alfredo Gay”, dijo Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, en entrevista para la revista BOCAS.

El empresario manizaleño, radicado desde niño en Cali, contó en esta entrevista porqué decidió ir por la mayoría de acciones del club caleño a partir de 2015: “Fui entendiendo que entre cinco era muy difícil: mandábamos todos y ninguno. Entonces le fui comprando al uno y al otro. Al último que le compré fue a Oreste Sangiovanni y me quedé con el 92 por ciento”.



También habló sobre una ‘limpieza’ que le hizo al club con un cura: “Un día, frente a nuestras oficinas en Ciudad Jardín, había una señora echando cosas ahí en la puerta, ahí en frente. Me dijeron que eran cosas raras. Entonces llamé a un padre polaco, que había estudiado con Juan Pablo II, que nos daba la misa. El padre le echó la bendición al lugar, le echó agua bendita, luego fue a la sede de Cascajal e hizo lo mismo. Entonces nos dijo que teníamos que quitarle el diablo al América”.

Tulio Gómez en BOCAS Foto: Alfredo Camacho / Revista BOCAS

Incluso, Gómez aseguró que, en ese proceso, hasta el presidente de la República de entonces se metió en el asunto: “Hicimos el escudo de la A y el padre le echó la bendición. Y con ese escudo quedamos campeones. Pero se me vino todo el mundo encima: ¡cómo así que están profanando los símbolos del América! Hasta Iván Duque, que era el presidente del país en ese momento, me llamó: ‘No le vaya a quitar ese diablito que es un diablito bueno’, me dijo.Lea aquí la entrevista completa.