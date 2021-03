García: una propuesta musical para viajar por Colombia

Bambuco, guasca, pop y hasta sonidos amazónicos, géneros que no solo se mezclaron en un estudio: físicamente se encontraron en sus territorios, se abrazaron entre los ecos de la naturaleza y crearon América Volumen 1: Colombia Andina, el segundo álbum de un talentoso compositor y productor de Armenia, Quindío: García.

En diálogo con EL TIEMPO, cuenta que en una conversación con su mánager surgió una idea. "Le dije: ‘yo vendería todo, me quedaría con un computador, una guitarra, un micrófono, compraría una cámara y me iría por América a hacer canciones y documentarlo’." Un sueño compartido por muchos, pero convertido en realidad por pocos, como él.



En el 2018 lanzó su primer álbum llamado 'Ciclos', después de muchos años de experiencia como productor y compositor. Sin embargo, persiguiendo los sonidos de América, emprendió este nuevo proyecto. Empezó su viaje a 13 ciudades andinas del país, en 13 buses y 10 aviones. Atravesó Aquitania, Boyacá, Bogotá, Ibagué, Salento, Armenia, Montenegro, Cumbal, Ipiales, entre otras, hasta llegar a Sibundoy, Putumayo, frontera con la Amazonia. Allí encontró una de sus más memorables influencias mediante las flautas indígenas de la comunidad kamsá, como puede verse en su canción PAI, la última del álbum.

Viajar es una forma de redescubrir nuestra identidad en otras visiones y culturas, pero la pandemia ha limitado esas posibilidades. Por eso, este disco es apenas el comienzo del proyecto América, una serie de álbumes de música pop basados en sonidos del continente, desde la Patagonia hasta Alaska, registrando sus historias, ritmos y sonoridades.



Y es que la activación de los sentidos y la historia le permiten a la mente viajar en cada nota y en cada sílaba: “el porro parrandero es mas antioqueño y quindiano, el bambuco es la columna vertebral de toda la región andina, los sonidos amazónicos nos remontan al sur de Colombia...es una gran manera de imaginar cómo podría ser el verde infinito y maravilloso de nuestra región. Indiscutiblemente conmigo pueden irse de viaje” afirma el compositor.

En su viaje musical, se encontró con veinte talentos andinos, como David Heincke, el premiado tiplista colombiano, o la banda de rock The Mills, quienes participan en la canción Ahora, junto al maestro de música tradicional Carlos García. Una de las anécdotas que más recuerda de su travesía fue precisamente en entrevista con uno de estos talentos, el grupo Tutupá: “Yo estaba entrevistando al percusionista, hablando acerca del terremoto que tuvimos que vivir en Armenia (1999). Recuerdo que él estaba contando su historia y empezó a temblar durísimo. Era 26 de enero, o sea exactamente 20 años después: estábamos hablando del terremoto y tembló. Fue una vaina super coincidencial, y que sale en el documental”.

Muchos dicen que la importancia del viaje no es la meta sino el camino, y ese principio hace parte de la propuesta de García. La magia sonora fue el resultado de una travesía a través de los colores, los atardeceres, los aromas, y demás sentidos que fueron registrados en un documental.



Grabar y registrar aquel viaje fue fundamental en el experimento musical. Por eso, junto al álbum, García y su equipo de 50 colaboradores lanzarán un documental de los lugares que recorrieron. Verlo es una forma de entender la singularidad de cada canción, la razón de su existencia: es quizá un pacto en el cual el oyente y espectador acompaña al compositor en su proceso creativo.

De entrada, el lanzamiento del álbum recuerda dos homenajes importantes: su fecha, el 9 de abril, a propósito del homenaje histórico a las víctimas del país; y su recorrido por las voces e historias andinas que conservan el patrimonio musical de todos.



"No puede ser una mejor fecha sabiendo que es un homenaje a esta región andina. Sé que esta no es la única que ha sufrido la barbarie de la violencia, pero por ejemplo, visitamos Nariño en la vereda Santa lucia, que tiene las torres de la paz donde las Farc tomaron el cerro de Patascoy e hicieron base allí para vigilar el territorio que habian capturado...creo que es una manera de hacer homenaje y es algo que también está dentro de mis canciones”.

A unos días de este lanzamiento y con un proyecto tan grande encima, García expresa la transformación que ha tenido esta experiencia en su vida personal y musical, según le contó a EL TIEMPO.



Yo soy una persona antes de América y después del proyecto, porque todo me ha transformado. Tan fuerte es que terminé de vivir 15 años en Bogotá a cambiarme de ciudad, y seguramente volveré a cambiar apenas me vaya para las otras regiones.

A propósito de sus planes a futuro con el proyecto, ¿cómo continúa su plan de ruta en este momento de incertidumbre por la pandemia? ¿y de qué manera afectó en el pasado?

La pandemia hizo que se complicara todo. Las rutas se completaron para la región andina pero tuve que parar el proceso, y se quedó música guardada, así que por eso decidí completar un disco con la región andina. La pandemia es una variable que va a tocar integrar pero con los cuidados adecuados y si no se complican las cosas de nuevo se podrá lograr el resto del viaje.

Con tantos encuentros musicales que se evidencian en el álbum, ¿cree necesario encajarlo en un género como el pop?

Sí lo considero por mi influencia y trayectoria como productor y gusto personal, que trato de irme para que la música sea digerible, y esté en mercados populares, pero no lo creo necesario. Una canción como PAI es una canción en la que creé una serie de influencias y fue realmente para mí una especie de experimento.



Me traigo 'beats' del hip hop y de lo que yo escuchaba mucho en Bogotá, que es una ciudad sumamente roquera y de cultura de rap y rock.Pero al estar en Putumayo y en Nariño, al conocerme con ciertos músicos, flautistas increíbles de conocer, sentí que era una muy buena manera de mezclar todas esas sonoridades.Yo no podría encajar en ningún género a PAI pero sí considero que hay una gran influencia de la cultura popular, entonces para mí eso ya lo justifica.

Además del hallazgo musical, ¿cómo llegó a integrarse con comunidades indígenas como la Kamsrá?

Estaba investigando el mapa de Nariño para hacer ese viaje… y me di cuenta que habían dos comunidades que estaban muy pegadas. La comunidad de los Pastos en Nariño, y ahí pegaditos están los Ingas y los Kamsrá. Y dije, ‘estaría bueno ver que se ve por allá, por qué están tan pegados, qué información comparten'. Lo hice de esa manera y terminé preguntando aquí y allá. Me terminaron contactando con el gobernador de la tribu Kamsrá que es el taita Juan Bautista Agreda, una persona muy importante en su comunidad, y pues para mí fue un honor y un placer entrevistarlo y hablar un rato con él.



Realmente... lo que yo queria con el viaje a Nariño era incluir nuestra historia ancestral, y no hay personas que sepan mas de estos y de los saberes de la naturaleza que los indigenas, asi que eso fue como primordialmente la motivación para poder contactarlos.

El lanzamiento de su álbum con su propuesta audiovisual y sensorial, ¿cree que puede ser una forma de viajar en esta situación de confinamiento?

Voy a traer una cita de Diana Uribe: ella dice que el cuerpo es el que se queda confinado, pues la mente puede viajar... y no hay mejor manera de activar la mente que escuchar música. La música es uno de los mayores poderes sinestésicos que hay, al ser algo que uno no puede ver ni oler ni tocar. También es una forma de viajar porque vas a comprender por medio de las sonoridades de las canciones cada ciudad por la que pasé y la influencia de la música que hay.



Gabriela Herrera Gómez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO