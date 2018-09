Un éxito la séptima versión del Mompox Jazz Festival

El último día de la séptima versión del Mompox Jazz Festival contó con una descarga de música de distintos géneros que sacudió a los cientos de personas que se congregaron en la plaza de Santa Bárbara este sábado 8 de septiembre. En la gala tuvo un papel protagónico la música colombiana en la voz de Totó La Momposina y sus Tambores. También participó la OrquestaSinfónica de Bolívar, que actuó con el cantante vallenato Jakobo Fonseca.

Una de las canciones de Totó la Momposina que entonó con emoción el público fue El pescador, en un escenario que tuvo como invitado al río Magdalena, que bordea este municipio de Bolívar de unos 45.000 habitantes. En una rueda de prensa antes del concierto, la cantadora habló de la importancia de transmitir un mensaje de respeto a nuestra historia a través de la promoción de sus ritmos y letras.



“Cuando uno hace la música con amor, es inquebrantable para mí. Yo estoy manejando la música de un país, pero me he dado cuenta que también estoy manejando la música del mundo, pescadores los hay en todo el planeta”, dijo Totó anticipando lo que fue su espectáculo.



El cartel de cierre tuvo una amplia oferta de ritmos que complementó Óscar Acevedo, el grupo dominicano Retro Jazz, la española Concha Buika y Adriana Lucía. La fusión de géneros hace parte de una estrategia del festival por ser más incluyente y contar con la presencia de distintos públicos.



“El porro y el jazz nacen de la misma esencia, nacen de un río, nacen de un círculo armónico que se repite sobre el cual se improvisa, sobre el cual se meten notas plus”, explicó antes de su presentación Adriana Lucía, una de las artistas que se robó la atención de los asistentes.



La noche del sábado fue el complemento de lo que sucedió el viernes, en el inicio del festival, que estuvo a cargo del grupo Jazz and Jam de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac) que por primera vez estuvo en la tarima principal. Ese día también estuvo Monsieur Periné, Andrés Cepeda, el Gran Combo de Puerto Rico y Silvestre Dangond.



De manera complementaria, esta versión del Festival, al que se estima acudieron cerca de 5.000 personas este año, contó el sábado con el desfile ‘Tejiendo hilos de tradición. Una mirada al río’, del diseñador bolivarense Hernán Zajar, y que vistió de blanco, elegancia y tradición la Albarrada de Mompox. También se develó ‘Filigrana en sí bemol’, una escultura de la artista Elmar, un saxofón que dese ahora está incrustado en el corazón de la Plaza San Francisco y de todos los momposinos.



