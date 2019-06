Un encuentro boyacense que se pone de ruana a Bogotá

Con el fin de exaltar y fomentar las raíces boyacenses, este 15 y 16 de junio se realizará un evento en el colegio Inem de Kennedy, calle 38C #79-05 sur, Bogotá, que expone lo mejor de esta cultura y que contará con varias presentaciones artísticas, muestras de artesanías, gastronomía y mucha carranga.

Esta es la edición número 17 que se hace de este evento, según Andrea Vásquez, vocera del evento, "en esta ocasión se hará una celebración especial de todo el bicentenario con el fin de exaltar la labor de esos grandes héroes de la patria, tanto los que ganaron las batallas hace 200 años, como los que han traído gloria a Colombia y a su región".



Por este motivo, personajes como los deportistas Fabio Parra y Mauricio Soler acompañarán el evento, así como 'La Carranguerita' que participó en La Voz Kids en el 2018.



Aunque cada año, en el marco del encuentro, se hace un reinado para escoger al rey o a la reina de la carranga, en esta ocasión decidieron reunir a todos los ganadores de los festivales anteriores, a manera de homenaje.



'Ingeniería carranguera', 'La vieja Zoila', 'Juventud parrandera' y 'Juancho el jornalero' serán algunos de los grupos que participarán de la actividad.



Pero como Boyacá no se podría definir sin su comida, también se ofrecerán los platos más distintivos de la región: almojábanas, cocido de habas, longaniza, morcilla, fritanga y arepa de maíz pelao. Y, para pasar la comida y no atorarse, no pueden faltar el sabajón y la chicha.

"Lo más importante del evento es que trabaja por mantener vivas las costumbres y tradiciones del departamento, por eso recoge a toda la colonia boyacense, que es de las más grandes en todo el país. Normalmente participan entre 25.000 y 30.000 personas en cada festival y se espera que este año se igual o mejor", asegura Vásquez.



Además de la diversidad que se encontrará de la cultura boyacense, el 15 de junio se proyectará en pantalla grande el partido de Colombia contra Argentina a las 5:00 p.m.



El festival se hará el 15 y 16 de junio en el colegio Inem de Kennedy, calle 38C #79-05 sur, Bogotá y desde las 10:00 a.m. estarán abiertas las puertas al público.

La entrada tendrá un valor de $5.000.

Más información en www.encuentrosboyacenses.com



REDACCIÓN CULTURA

