Un álbum de Shakira, entre los 500 mejores de todos los tiempos

La revista The Rolling Stone sacó a la luz un acucioso listado titulado 'Los 500 grandes álbumes de todos los tiempos', un conteo regresivo, que analiza el impacto de cada uno de los trabajos discográficos publicados y su contenido: Desde Funeral, de Arcade Fire (2004) ubicado en la posición número 500, hasta What's Going On (1971), obra maestra de Marvin Gaye, en la posición número uno.



En conteo regresivo, el álbum Dónde están los ladrones , de Shakira, irrumpe en la posición 496. Si bien, a medida que cada trabajo discográfico se acerca más al número 1 más emociona entre los fanáticos de la música, no deja de ser motivo de celebración, no solo por ser la única colombiana presente, o incluso una de las pocas artistas de habla hispana (está también la española Rosalía), sino por el álbum con el que clasificó en este listado.

Se trata del álbum del que se desprendieron éxitos como Ciega sordomuda, Inevitable, Si te vas, Moscas en la casa, Octavo día y Ojos así. Un clásico de la Shakira que se encaminaba irremediablemente al estrellato mundial. Muchas de estas canciones fueron grabadas nuevamente en vivo en el MTV Unplugged con el cual terminó de sellar su romance con el público latino.

Dónde están los ladrones fue anterior a su debut en el mercado estadounidense. De hecho este la consagró "apenas" en el mundo latino donde ya venía pisando fuerte. Un álbum anterior a sus exitosos sencillos Waka Waka, Hips Don't Lie, e incluso muy anterior al trabajo discográfico Laundry Service, en el que debutó cantando en inglés con la canción Whatever Wherever (Suerte), con la que la conoció el mundo anglo.



Este trabajo discográfico tuvo estrella siempre, pese a las dificultades para su salida a la luz recordadas en el título, que hoy son parte de su leyenda: Los fans más fieles de la barranquillera aún la recuerdan triste en los noticieros contando cómo le habían robado en el aeropuerto el computador en el que guardaba las canciones del trabajo discográfico que preparaba.



Sin embargo, tal como ha demostrado siempre, Shakira no se da por vencida y sacó adelante la producción que ahora vuelve a tener un realce entre los 500 álbumes más importantes de la historia, al lado de trabajos discográficos de The Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin y cientos artistas de talla mundial -cuya presencia es indiscutible-... como ella.

Carátula del álbum Dónde están los ladrones, de Shakira. Foto: Sony Music

Acerca de Dónde están los ladrones (Sony, 1998), la crítica de la revista especializada en música afirma:



"Mucho antes de que se volviera rubia y llevara sus caderas incansabls a la cima de las listas de éxitos estadounidenses, Shakira era una guitarrista roquera, de pelo negro, que alcanzó el estrellato en el mundo de habla hispana con su LP DE 1995, Pies descalzos. Para mantener el impulso, Shakira reclutó a Emilio Estefan para que le ayudara a producir su próximo LP, este conjunt de dance-rock estelar trotamundos, que combina sonidos de Colombia, México y el Líbano natal de su padre".

En el listado de The Rolling Stone, está cualquier artista top que haya sido considerado estrella mundial en el pasado o incluso ahora. Desde Ray Charles, pasando por Frank Sinatra hasta Rosalía y Bad Bunny, entre las figuras más recientes. Desfilan por este listado -y varias veces- las producciones de Aretha Franklin, The Beatles, Led Zeppelin, OutKast, Bob Dylan, Michael Jackson, Kanye West, David Bowie o Pink Floyd.

El top 10

De Michael Jackson clasificaron Bad, Of The Wall (uno de sus álbumes del comienzo de su carrera en solitario) y Thriller, en el puesto 12. Además Figuran bandas como Metallica, The Cure (Desintegration), Depeche Mode (Violator), Radiohead (Kid A), The Eagles (Hotel California).



Bad Bunny clasificó con el álbum X 100 Pre (2018), en el puesto 447, y Rosalía, con El mal querer, en el puesto número 315. Por otro lado, Lady Gaga, con Born This Way, está en el puesto 48

El selecto top 10, el que supuesta condensa lo mejor de lo mejor de este listado quedó integrado así:



10. The Miseducation Of Lauryn Hill, de Lauryn Hill

9. Blood on The Tracks, de Bob Dylan

8. Purple Rain, Prince And The Revolution

7. Rumours, de Fleetwood Mac

8. Nevermind, de Nirvana

5. Abbey Road, The Beatles

4. Songs in The Key Of Life, Stevie Wonder

3. Blue, Joni Mitchel

2. Pet Sounds, The Beach Boys

1. What's Going On, Marvin Gaye (1976)

