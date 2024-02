'Tómas y Jerónimo Uribe son bella gente': Tulio Gómez

Ahí, en ese local, había un supermercado que se llamaba el Inter y tenía buen reconocimiento en el barrio. Y en ese entonces había un Ley en Unicentro que lo cambiaron por Super Ley y dije: si hay un Super Ley, pues tiene que haber un Super Inter. Me conseguí un diseñador y le dije: ‘póngale la palabra Super y pongámosle encima un carrito de supermercado’”, dijo Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, en entrevista para la revista BOCAS.



Tulio Gómez en BOCAS Foto: Alfredo Camacho / Revista BOCAS

El empresario contó, paso a paso, cuál fue el éxito de su cadena de mercados Super Inter –que llegó a tener 54 puntos en el Valle del Cauca y en el Eje Cafetero y que vendió por una suma exorbitante al grupo Éxito– y cómo llegó a amasar su fortuna: “Un día vi que en la mayorista había un campesino que tenía un viaje de 135 bultos de papa. Nadie le paraba bolas y ese señor, que venía de Ipiales, estaba pidiendo 12.000 pesos. Yo le dije: ‘le pago a 10.000 pesos la papa y se la pago de contado, eso sí, me la descarga en el supermercado’. Así hicimos, me la puso en Siloé y ese mismo día puse la papa a 100 pesos la libra. Regalada. Entonces puse un aviso afuera bien grande: ‘Papa a 100 pesos la libra’. También me conseguí un carro con perifoneo para que diera la vuelta en el barrio. Y eso empezó a llenarse, y el fin de semana vendí toda la papa y, claro, la gente compraba más cosas. El lunes siguiente le compré un dobletroque de 280 bultos de papa. La gente iba por la papa, que era la isla, y encontraba el resto, que era el océano”.

Fue presidente del equipo de fútbol de Colombia América de Cali entre los años 2016 y 2018. Foto: Alfredo Camacho / Revista BOCAS



Tulio Gómez, contó, además, cómo el Éxito le compró su marca: “Primero llegó un alto directivo del BBVA y nos dijo que había una empresa que quería entrar a Colombia. Yo le dije a mi señora, ‘mi amor, llegó la hora de vender’. Y ella me dijo: ‘¡cómo se le ocurre!’. Entonces apareció Carlos Mario Giraldo, del Éxito. Empezamos a hablar y nos demoramos un año en la transacción”.



De la misma manera narró que, en medio de la operación, el grupo La Olímpica intentó meterse en el camino: “Don Fuad Char, muy querido, intentó. Pero solo me ofreció la mitad de lo que valía”.





Tulio también habló de su relación con los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Tomás y Jerónimo: “nosotros nos metimos con ellos en el negocio de los centros comerciales, Barrancabermeja, Montería; ahí hay una platica. Esos pelaos son bella gente”.



Lea aquí la entrevista completa.