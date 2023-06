Sólo un milímetro más. Y un milímetro más significa 20 millas por hora más. Y únicamente la razón, las multas o el simple sentido común no dejan que el pie presione más el acelerador. Y la sensación sigue siendo la misma. Porque sólo un auto deportivo puede proporcionar esa adrenalina. En un Porsche 911 el acto de manejar se convierte en un motivo de euforia; es imposible resistir el zumbido y la fuerza del motor –ubicado en la parte trasera del auto– y el sol y el viento con la capota abajo.

(Le sugerimos: La cocinera más aplaudida del país, Leonor Espinosa, es la portada que lanza el rediseño de la Revista BOCAS. Conozca su gran historia)

Facebook Twitter Linkedin

Porsche 911 Foto: Porsche

Porsche, la icónica marca alemana, cumple 75 años sobre la Tierra y su 911 –uno de sus autos emblema– cumple 60. BOCAS estuvo en un Porsche Experience en la Florida para probar tres de sus referencias en Colombia: el Cayenne, el Macan y el glorioso 911.



El punto de encuentro fue el hotel Wave en Lake Nona, una nueva zona de Orlando donde el futuro más amable parece posible: hay autos autónomos –pequeñas burbujas que se mueven lentas y seguras– y rutas para hacer running o montar en bicicleta en medio de amplias avenidas y autopistas en las que los autos pasan zumbando. Fuimos en el Cayenne hasta Disney –un recorrido perfecto para hacer con niños– a cenar una apetitosa sopa de langosta y ver el atardecer desde un muelle.



El Cayenne tiene todas las maravillas de una SUV: amplio, cómodo y modos de manejo híbrido, totalmente eléctrico o con gasolina. Su desempeño –por supuesto– tiene toda la potencia de Porsche. La velocidad no lo intimida, pero en el interior se siente la estabilidad de un tren de pasajeros europeo.

Facebook Twitter Linkedin

Porsche Cayenne Foto: Porsche

El Macan es otra cosa: el auto es un poco más liviano, no tiene modo de manejo híbrido –solo gasolina– y sus rugidos en la autopista son apenas una advertencia de su poder. El futuro también es eléctrico y en el 2024 la marca tendrá su nuevo modelo.



Los autos, sin embargo, deben tener un destino. Solo conducir es un placer, pero detenerse, bajarse del auto y encontrar una maravilla es todavía mejor. El Macan nos llevó de Orlando a San Agustín, la ciudad más antigua de los Estados Unidos. Fue fundada por Pedro Menéndez de Avilés en 1565 y tiene un fuerte militar –tan poderoso como una parte de Cartagena– que repelió varias veces los ataques de los piratas ingleses. El fuerte –construido con un material coralino que podía absorber las balas de cañón– se mantiene como un orgulloso tesoro del pasado. El resto de la ciudad es mucho más “joven”. San Agustín sufrió un sinfín de ataques y fue quemada tres veces. Los historiadores destacan que siempre fue una ciudad rebelde: los negros podían ser libres en sus calles y había una diversidad multicultural totalmente pionera: españoles, irlandeses, afros, ingleses; todos podían vivir bajo el mismo cielo sin necesidad de matarse. Las construcciones más antiguas son de 1700 y, entre otros tesoros, tiene en pie un caserón de madera que fue la primera escuela pública de los Estados Unidos. Sus calles son un eterno carnaval. Debe haber más mesas y sillas para turistas que habitantes en sus innumerables restaurantes y cafés.

(Le sugerimos: El expresidente de Colombia Iván Duque habla en BOCAS de su gobierno, de su trato con Petro, Uribe y más)

Facebook Twitter Linkedin

Porsche Macan Foto: Porsche Macan

El regreso a Orlando fue la cereza en el pastel: el 911. Tomamos la mítica A1A; atravesamos sus puentes interminables sobre el mar, nos detuvimos unos minutos al lado del mar para ver los surfistas y la belleza de las olas. En el auto –cómo no– teníamos activado el modo Sport y en un pequeño tramo el modo Sport Plus, para sentir toda su furia. Los rugidos del motor fueron una banda sonora inmejorable y el clima no nos traicionó: ni una sola gota de lluvia, para tener siempre el techo abierto y no necesitar activar el modo Lluvia y las ayudas inteligentes del auto en el manejo. ¿Cuánto vale un Porsche? Es innecesario hablar de precio; son joyas. Y las joyas son costosas y tan maravillosas como los tesoros escondidos de San Agustín.

Más entrevistas de BOCAS