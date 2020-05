Tres películas recomendadas que podrían hacerlo llorar

El cineasta colombiano Juan David Blanco, realizador audiovisual de EL TIEMPO, propone estas tres opciones de drama, entre las que están en la plataforma de pago para ver cine, que ofrece ahora ELTIEMPO.COM.

El verano que le cambió la vida a una niña de 6 años, el conflicto de un padre que cuida a un hijo que no quiere y la historia de un niño que quiere alisarse el pelo para una foto escolar. Estas son tres películas que queremos recomendarles hoy, todas con algo en común: son coprotagonizadas por niños.

'Verano 1993' (2017)

Esta es una película española, ópera primera de la directora Carla Simón. Aquí ella recuerda, según ha dicho, uno de los eventos más difíciles de su vida: la muerte de sus padres a causa del sida.



En los ojos de Frida, una niña de 6 años, vemos cómo el duelo se vive de maneras tan diferentes a esa edad. Tras morir sus padres, ella debe ir a vivir con su nueva familia a un entorno completamente diferente. Y aunque es bien recibida, se siente incómoda y parece no encajar. Esta película es impresionante por su versatilidad y su precisión: muestra la incertidumbre, pero también la curiosidad, pero también el sufrimiento. Y todo en su justa medida.



(Vea también Tres películas para no parar de reír)



Es una historia nostálgica, sí, pero en contraste, y eso es muy particular, es que también se siente acogedora. La imagen casi nos transporta a esa sensación de verano, que para cada quien ha sido diferente, pero en este caso específico son los días de letargo, de sol, de pueblos y de familia. Esa sensación, en lo personal, es algo que no experimentaba desde 'Call Me By Your Name'.



Usted debería ver esta película…

Si nada le gustaba más que sus vacaciones de verano. Si le intriga cómo se vive el duelo en la niñez. Si quiere ver una de las mejores interpretaciones jamás hechas por una joven actriz.

Para ver el tráiler de esta película haga clic en la imagen que está a continuación. Si decide verla completa haga clic en el botón 'rentar o comprar'.

'Los globos' (2016)

Dirigida por Mariano González, esta es una película argentina en la cual, de nuevo, tenemos un gran conflicto: un hombre que salió de rehabilitación y trabaja haciendo globos, debe hacerse cargo de su hijo tras la muerte de su exesposa.



La verdad, es una película que yo definiría como 'ruda'. Empezando porque César, el padre, es todo lo que no está bien, y Alfonso su hijo, es todo lo que está bien. Pero lo que la hace una historia diferente es que no hay juicios morales como, por ejemplo, el que acabo de hacer. Los personajes simplemente viven enfrentándose a una realidad que a cualquiera le puede parecer dolorosa pero para ellos se ha convertido en algo natural.



(Vea también 'El documental 'Porro hecho en Colombia', de Adriana Lucía)



La historia da un giro cuando César decide dar en adopción a su hijo y se da cuenta de que no va a ser tan fácil como pensaba. Es una película delicada, sincera y sin pretensiones. Su gran logro es que nos obliga a identificarnos con el personaje aún cuando podríamos no tener nada en común con él.



Usted debería ver esta película…

Si procura siempre ponerse en el lugar de los demás. Si le interesan las relaciones padre e hijo. Si prefiere los dramas con situaciones cotidianas.

Para ver el tráiler de esta película haga clic en la imagen que está a continuación. Si decide verla completa haga clic en el botón 'rentar o comprar'.

'Pelo malo' (2013)

La directora venezolana Mariana Rondón presenta la historia de Junior, un niño de 9 años que quiere tener el pelo liso y ser cantante. A su madre, una mujer bastante tosca y violenta, esta idea no le hace gracia.



La película explora esos territorios de la intimidad de una familia que está bastante fragmentada por su falta de amor, y son siempre perseguidos por el fantasma de la pobreza en Venezuela. No hay un momento entre esta madre y su hijo que no sea tenso, pero lo interesante es que también hay espacio para la reconciliación. Aún así, nos enseña que la reconciliación también se puede dar de otras formas.



(Vea también ¿Se atreve con estas películas de terror?)



Al final, resulta también ser una fuerte crítica a las "normas" de belleza y a los prejuicios que, desde la temprana ignorancia, muchos hemos cultivado.



Usted debería ver esta película…

Si no cree que exista tal cosa como el 'pelo malo'. Le indigna la desigualdad social. Le intriga el universo de la niñez.

Para ver el tráiler de esta película haga clic en la imagen que está a continuación. Si decide verla completa haga clic en el botón 'rentar o comprar'.

Ver cada una de estas tres películas le costará entre 5.000 y 10.000 pesos, lo que pagaría por una boleta de las más baratas en cartelera.



Recuerden suscribirse al canal de YouTube de EL TIEMPO y seguirnos en nuestras redes sociales.



(Vea también Películas de amor para disfrutar este fin de semana)



EL TIEMPO