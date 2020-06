Tres películas recomendadas que cuestionan el racismo

El cineasta colombiano Juan David Blanco, realizador audiovisual de EL TIEMPO, propone estos títulos, entre los muchos que están en la plataforma de pago para ver cine, que ofrece ahora ELTIEMPO.COM.

El ataque de la policía estadounidense contra George Floyd ha traído a la conversación muchos otros casos de ataques racistas, en Colombia y en el mundo. Como sabemos, el cine es un arte que ha denunciado en repetidas ocasiones esta conducta. Así que hoy queremos invitarlos a seguir reflexionando y trayendo este tema a la mesa con estas tres películas.

'En la penumbra' (In the Fade, 2017)

Esta película del alemán Fatih Akin, que ganó el Globo de Oro como mejor película de habla no inglesa en el 2017, cuenta la historia de Katja, una mujer que perdió a su esposo y a su hijo tras un atentado racista en un barrio alemán.



Aquí se exploran los conceptos de la venganza y la justicia, pero no desde la ficción sino desde el lado humano que es más honesto y a la vez más complejo. ¿Qué significa en realidad perder familiares a causa del odio racial?



Esta es una gran historia pues no le da gusto al espectador sino que se empeña en serle fiel al personaje y a sus decisiones de vida. No es una película predecible, lo mantendrá siempre a la expectativa y quizás le cuestione muchos de sus principios.



Usted debería ver esta película…

Si le apasionan las historias de tribunales y abogados Si le interesa reflexionar acerca del perdón y la venganza

'¿Qué haremos cuando el mundo esté en llamas?’ (2019)

¿Cómo actuar cuando las cosas se salen de control? ¿Cómo actuar ante la injusticia? Esas son las premisas de esta película, dirigida por el italiano Roberto Minervini.



Se trata de un documental que se centra en la comunidad afroamericana del estado de Luisiana, después de que dos hombres fueron linchados y decapitados.



Nos cuenta el resurgir desesperado de una mujer que lucha por mantener a flote un bar, centro de la lucha contra el racismo. También la cotidianidad de dos niños que viven con su madre y a quienes la inseguridad de su comunidad los ha obligado a vivir al límite. Y finalmente, la batalla que enfrentan a diario ‘Los Nuevos Panteras Negras’, un movimiento revolucionario en contra de las conductas racistas de la policía estadounidense.



Usted debería ver esta película…

Si la lucha contra el racismo también es su lucha Si le gustaría ver, desde el interior, cómo opera una comunidad satanizada por el racismo

'El intruso' (1962)

Finalmente, esta película de 1962 que, por desgracia, podríamos decir que sigue vigente. Es la historia de una zona rural estadounidense que está completamente ensimismada en sus conductas racistas. Todo se descontrola porque una nueva ley obliga a las escuelas a recibir a mínimo diez jóvenes negros.



Lo que sorprende de esta cinta es que los discursos racistas no distan mucho de los que se escuchan hoy. Expone un racismo más explícito, que resulta más directo y por ende, más descabellado.



Usted debería ver esta película…

Le indignan los discursos racistas Le gustan las películas clásicas de los sesenta

